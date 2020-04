Iván Duque agradece a Donald Trump por oferta de ayuda a Colombia

El presidente Iván Duque reveló este jueves en el especial televisivo ‘Prevención y Acción’ que sostuvo por teléfono una “conversación amable” con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump.

En dicha charla, el mandatario estadounidense le ofreció recursos para ayudar al sistema de salud del país para afrontar el coronavirus.



El mandatario colombiano contó a la audiencia que durante esa conversación se expresaron mutuamente su solidaridad por la situación generada por la covid-19 en ambos países y dijo que con Estados Unidos siempre se ha tenido “una relación histórica de alianza”.Duque agregó que le agradeció a Trump por su compromiso de ayudar a Colombia en esta coyuntura facilitando el acceso a equipos médicos para enfrentar la pandemia.

“Me refiero, puntualmente, a temas como ventiladores, donde esperamos, también, en el curso del próximo mes –porque sabemos que también ellos tienen necesidades en otros Estados–, ir recibiendo ese apoyo”, dijo Duque.



De otro lado, en el mismo programa institucional de la Presidencia, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, anunció que el Gobierno Nacional levantó las reservas técnicas de las EPS para que estas puedan pagar las deudas que tienen con el sistema hospitalario del país.



Esto significa que se liberaron $ 1,7 billones, destinados exclusivamente a los hospitales para el pago de sus nóminas y proveedores.



Ruíz Gómez explicó que con la reducción de servicios en los hospitales estos no tienen ingresos, y si bien cuentan con capacidad instalada para atender pacientes, requieren con urgencia esos dineros.

También anunció que, junto con la SuperSalud, se hará un seguimiento puntual para que las EPS no destinen esos recursos entre sus propias empresas. Una vez se publique el Decreto, las EPS tendrán un plazo de 20 días para presentar su plan de pagos, y luego otros cinco días para notificar a la Superintendencia.



Duque dedicó parte del espacio para recordar las ayudas en educación y lo social durante esta emergencia. En el primero, Manuel Esteban Acevedo, director del Icetex, habló de los alivios para los deudores de créditos con esa institución, entre ellos, la extensión de los plazos, la reducción transitoria de intereses y la ampliación de plazos en los planes de amortización.



Por su parte, el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, destacó cómo el Gobierno sigue manteniendo la ayuda solidaria. Tras reiterar que se sigue haciedo la devolución del IVA, dijo que se avanza en lo que tiene que ver con el programa de ingreso solidario, con el que se beneficiará a 3 millones de colombianos que no están en ninguno de los programas sociales.



Aseguró que ya se les pagó a 1,2 millones que están bancarizados y que el miércoles se empezó con los primeros 500 mil que no tienen cuentas.

