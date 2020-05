La batalla contra las noticias falsas, un gran desafío para todos

Ante el avance de lo que se ha llamado el enemigo invisible, los colombianos enfrentan uno de los mayores desafíos de la historia. Por eso, es vital que cada uno cuente con información seria y oportuna.



También es cierto que nunca antes cada quien tenía al alcance de su mano la posibilidad de propagar rumores o noticias falsas, lo que contribuye a aumentar la incertidumbre.De ahí la importancia de informarse por medios serios que corroboran y contrastan previamente los hechos para entregarlos al público.

En esta pandemia, sin embargo, son varios los ejemplos de mentiras que han inundado las redes sociales. Un hecho tan inquietante que llevó al presidente Iván Duque a advertir que quienes utilicen información falsa sobre la covid-19 están cometiendo un delito con consecuencias de tipo penal.



“Nosotros seguimos haciendo muchas campañas de información todos los días para enfrentar las noticias falsas. Y quiero ser muy claro: quienes estén difundiendo esos mensajes invitando a las personas a que no se sometan al test, claramente están violando la ley y están violando las normas establecidas en el Código Penal, en lo que tiene que ver con acatar las directrices de autoridad sanitaria para enfrentar una epidemia”, dijo el jefe de Estado.



Y afirmó: “Ahí tenemos una clara configuración de un delito que tiene sanciones severas, porque tratar de desorientar a la población para desacatar instrucciones de la autoridad sanitaria en el marco de una epidemia, pues claramente merece tener una sanción severa, como la establece el Código Penal para este tipo de eventos”.

Es tanto el peligro que acecha hoy a la gente que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene catalogado otro fenómeno: ‘infodemia’, para referirse a la sobreabundancia de información.



Hay tanta información en las redes sociales que resulta muy difícil identificar qué es verdad y qué no. El analista Jairo Libreros explica que con las noticias falsas se pretende distorsionar una situación particular en favor de intereses de terceras personas. Por medio de ellas, se busca maquillar la realidad, mostrarla de una manera diferente.



“Hay noticias falsas para desviar la atención, para aminorar el impacto de un acontecimiento que atrae la atención de todas las personas, pero se inventan una noticia para evitar o para dividir a la opinión y así no tener a todo el mundo hablando de lo mismo, porque afecta los intereses de alguien”, señala Libreros.



La situación es grave y real. En el imaginario de muchos ciudadanos está el hecho de creer que eso es una “realidad virtual” que es efímera y no afecta “la vida real”.

En Colombia, las consecuencias han sido nefastas. Basta recordar el mensaje ‘se están metiendo a los conjuntos’ del 22 de noviembre del 2019. Una noche en la que hubo caos, confusión y temor y se creó un estado de alarma tal que millones de personas pasaron la noche en vela.



En esta cuarentena, peligrosamente, se han difundido informaciones falsas que han incidido en el comportamiento de los ciudadanos. No se trata de un asunto marginal, sino de un calado enorme que explica la vehemencia del presidente Duque al referirse a sanciones establecida en el Código Penal.



En efecto, en estos dos meses con medidas restrictivas se han conocido diferentes casos relacionados con el coronavirus. Por ejemplo, a través de cadenas de WhastApp estaba circulando un mensaje en el que se anunciaba que helicópteros iban a lanzar desinfectante en las noches como parte del protocolo para erradicar el coronavirus, información que tuvo que desmentir la Fuerza Aérea.



De la misma manera, se difundió que el Gobierno iba a pagar $ 350.000 a las personas que se quedaran en sus viviendas durante la cuarentena obligatoria y que se iban a cerrar varios servicios de salud por el coronavirus. En esta ocasión, se utilizó un comunicado falso del Ministerio de Salud.

Más ejemplos

Otro caso fue el comunicado que se difundió en el que se decía que la ingesta de ibuprofeno producía efectos negativos en los pacientes afectados por el virus. Ante la confusión, la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIC) dijo que no existen evidencias científicas de un efecto negativo del uso de ibuprofeno ni de otro antiinflamatorio no esteroideo en pacientes con covid-19.



Estas son algunas de las noticias falsas que han circulado en Colombia. De acuerdo con Libreros, las noticias falsas son difíciles de combatir porque se muestran con un principio de verdad, son historias coherentes con ciertos hechos que son de conocimiento público.



Pablo Medina, director de ColombiaCheck, un portal que comprueba la veracidad de hechos y datos, considera que detrás de la difusión de esta información hay una intención de manipular a las personas.



“Si la gente cree todo lo que le llega, opera bajo informaciones que no son verdaderas y es muy peligroso porque esa es la información con la que participamos en nuestros procesos democráticos”, dice.



“Si no tenemos una información confiable y verdadera, no estamos participando con la capacidad que podemos estar participando. Eso hace que sea más difícil para los colombianos entender el país en el que vivimos y tomar decisiones al respecto”, explica Medina.



En este sentido, los analistas consultados por EL TIEMPO advierten que para evitar que estas informaciones distorsionen la forma en la que las personas toman decisiones coherentes, deben acudir a los medios de comunicación tradicionales porque, por esencia de su trabajo, cada hecho es debidamente corroborado antes de ponerlo al alcance de sus lectores.



Naturalmente, sin ir en contravía de la libertad de expresión y del derecho sagrado que tienen los ciudadanos de exponer sus puntos de vista. En este sentido, Medina dice que es necesario acabar con las noticias falsas, pero sin menoscabar la libre opinión de cada usuario en redes sociales: “Esa es una línea que siempre debe estar muy clara no solo desde los gobiernos, sino desde la sociedad. Cuando se hace un proyecto con el pretexto de luchar contra la desinformación, no se puede atacar la libertad de expresión”.



Por eso, los analistas coinciden en que debe haber una discusión que incluya a varias actores de la sociedad civil para buscar una regulación conjunta que no afecte a ninguna de las partes y en la que no se atente contra la libertad de expresión ni la libertad de prensa.

