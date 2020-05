'La invitación para los funcionarios es que trabajen en casa': Duque

Este miércoles, el presidente Iván Duque expidió el Decreto 636 con el cual se extiende el aislamiento preventivo obligatorio desde el 11 hasta el 25 de mayo.

El ministro de trabajo, Ángel Custodio Cabrera, advirtió que es "muy importante e insistimos mucho el teletrabajo o trabajo en casa".



Además, hizo un llamado para que todos los que puedan trabajar desde la casa lo hagan. Señaló que es importante "caracterizar a las personas y darle prioridad. Me explico: algunas personas que tienen enfermedades crónicas, diabetes, cardiovasculares, mujeres en embarazo, mayores de 60 años", puedan continuar trabajando en sus casas.



Además, dijo que "es muy importante la concertación, los jefes de oficina deben manejar el respeto a la jornada laboral (...) sobretodo propiciando la importancia de la armonización laboral con la familia, porque eso es lo más complicado del trabajo en casa".



Finalmente hizo una invitación para que los empleadores tengan en cuenta la flexibilización de los horarios de trabajo.



El jefe de la cartera señaló que expedirán un decreto para que se pueda proteger más al cesante. "Estamos hablando de llegarle a 150.000 personas", señaló.

Salidas de los niños

Adicionalmente, otra de las excepciones del decreto es que los niños desde los 6 a los 17 años pueden salir. Este jueves se conocieron las reglas:



1. Pueden salir 30 minutos, tres veces a las semana.



2. Los niños entre los 6 y 14 años deben tener el esquema de vacunación y salir con un acompañante, cuya edad esté entre 18 y 59 años y no debe tener una enfermedad de riesgo. Cada acompañante debe cuidad con máximo tres menores.



3. Tanto los niños como los acompañantes deben salir con tapabocas, tener un distanciamiento de 2 metros y no apartarse a más de un kilómetro del hogar.



4. Deben lavarse las manos a la salida y llegada al hogar.



5. No pueden usar patines, bicicletas, ni balones, ni uso de los parques.



6. Al regresar al hogar es importante que laven las suela de los zapatos y haya un cambio de ropa de los niños y se bañen.



7. Los niños entre las 6 a 13 años podrán salir de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. y los de 14 a 17 años pueden salir de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Medidas económicas

El mandatario este miércoles anunció la declaratoria de la emergencia económica, que irá por 30 días más, con ello planteó dos medidas para apoyar a las empresas que se han visto afectadas por la emergencia.



El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, advirtió que con respecto a abril del año pasado, las empresas que redujeron en un 20% los ingresos pueden acceder a los beneficios, las que se crearon con posterioridad van a calcularse en un promedio de los ingresos de enero y febrero. "Los subsidios son para el empleo formal, eso significa que el empleador tenga afiliadas a las personas a la seguridad social".



A estas empresas le darán 350.000 pesos por empleado, es decir, el 40% de un salario mínino.



"Serían 6 millones de personas que se verían beneficiadas con este auxilio" y estamos comprometiendo "cerca de 6 billones de pesos", puntualizó.



Tiene que llevar:



- Una certificación de su contador o revisor fiscal y se la dan al Banco con un compromiso de haber mostrado la PILA en el que dice el número de empleados que tiene



- El banco le da ese dinero el empleador o al empleado directamente.



Adicionalmente, se espera que este apoyo lo empiecen a dar en la primera quincena de mayo.



Esas empresas deben cumplir seis requisitos, que puede ver haciendo clic aquí.



El presidente reiteró que "no es momento para hablar de reformas tributarias".



Por otro lado, entre las medidas para los pagos de impuestos para las empresas, está que el plazo de la segunda cuota del impuesto de renta será para noviembre o diciembre. Esto es solo para las empresas que se han visto afectadas por la emergencia.



Por otro lado, la declaración de renta no cambia de fecha.



El superintendente financiero, Jorge Castaño, añadió que cerca de 8.505.384 personas se han visto beneficiadas de los periodos de gracia.



En cuanto a las líneas de crédito el Superfinanciero señaló que un cupo de $ 10 billones se ha reservado para desembolsar $ 7.09 asociados a 123.177 créditos en las diferentes líneas.

