En junio habrá un tercer giro de Ingreso Solidario: Iván Duque

Este martes, el presidente Iván Duque presentó un nuevo balance de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para mitigar la propagación de la covid-19 en el país. En la transmisión, el Jefe de Estado anunció que en junio se va a efectuar un tercer giro de Ingreso Solidario, equivalente a 160.000 pesos.



Luis Alberto Rodriguez, director del Departamento Nacional de Planeación, indicó que 2,1 millones de hogares ya recibieron esta ayuda en las dos entregas pasadas y que, con este tercer giro -que arrancará en la tercera semana de junio-, se completarán 3 millones de hogares vulnerables.

El Ingreso Solidario es un esquema a través del cual se entrega una transferencia monetaria a los hogares colombianos en situación de vulnerabilidad que no son beneficiarios de programas sociales del Estado.



En un principio, la transferencia de Ingreso Solidario era de 240.000 pesos, pero se aumentó a 320.000 a comienzos de mayo y ahora se incrementa en otros 160.000, para llegar a un total de 480.000 por hogar.

En la transmisión, el Jefe de Estado recordó que entre el 1 y el 30 de junio, durante la llamada 'nueva etapa de la cuarentena', las personas mayores de 70 años deben permanecer en sus casas. "Esta es una medida que puede sonar incómoda pero lo estamos haciendo para proteger vidas", comentó.



"No vamos a tener eventos sociales, ni públicos ni privados. No tendremos bares y discotecas", afirmó, al tiempo que recomendó, una vez más, promover el teletrabajo en la medida de lo posible.



Y agregó: "el transporte masivo sigue bajo el principio de no tener capacidades más allá del 35 % y el uso del tapabocas es obligatorio en espacios públicos".

El primer mandatario inició este martes con las cifras actualizadas de casos confirmados, muertes y recuperados. De acuerdo con el Ministerio de Salud, Colombia registra a la fecha 23.303 contagios confirmados, 776 muertes y 5.511 pacientes recuperados.



Duque destacó que el país llegó al mayor número de pruebas realizadas en un día. En las últimas 24 horas, se procesaron 10.306, las cuales arrojaron 1.022 casos nuevos.

ELTIEMPO.COM