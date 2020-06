Este domingo, el presidente Iván Duque hizo un nuevo llamado para que los colombianos aprendan a convivir con el covid-19, en medio de la curva ascendente de contagios que se ha presentado en los últimos días.



“No es una opción viable encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que ganarle. Le ganamos con cultura ciudadana, con el distanciamiento físico, cumpliendo los protocolos, y sobre todo entendiendo que nos cuidamos y protegemos entre todos”, aseguró el Jefe de Estado.



En su espacio diario, en el que responde preguntas de los colombianos y hace anuncios frente a la pandemia, el mandatario llamó a proteger la vida, pero también los empleos y la viabilidad de las empresas.



“No podemos caer en el derrotismo de creer que no hemos sido lo suficientemente juiciosos, y entonces la única alternativa tiene que ser encerrarnos. Nosotros los colombianos tenemos que demostrar que es nuestra disciplina, nuestra cultura ciudadana la que nos saca adelante”, manifestó Duque.



Eso sí, el jefe de Estado no descartó que en algunas zonas se tengan que tomar medidas más estrictas para contener la expansión del virus.



“Podemos tomar medidas sectorizadas, focalizadas, donde tengamos que hacer el endurecimiento necesario. Lo haremos, per,o sobre todo, nuestro espíritu tiene que ser el de salir adelante”, puntualizó el mandatario.

POLÍTICA