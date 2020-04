Duque dice que aeropuertos no son 'culpables' de covid-19 en Colombia

Sin mencionar a nadie en concreto el presidente Iván Duque aseguró que no se puede responsabilizar a los aeropuertos por la llegada de la pandemia del coronavirus.

En declaraciones de este martes, Duque destacó que durante el tiempo que dure la emergencia no se permitirán los vuelos nacionales ni internacionales, salvo los de carga y los de carácter humanitario, y a reglón seguido señaló que en medio de la discusión por la pandemia muchas personas han señalado que los responsables de la propagación han sido los aeropuertos.



(Le puede interesar: Diez preguntas clave sobre la extensión de la cuarentena nacional)

Yo creo que hay que salir de la discusión de echarle la culpa al aeropuerto y pasar a una discusión donde entendamos que esta es una pandemia FACEBOOK

TWITTER

Para muchos sectores, el presidente hacía referencia de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien esta semana aseguró que no permitirá que se reabra el aeropuerto de Bogotá porque, según ella, fue por allí por donde ingresó el coronavirus



Duque comenzó por aclarar que esta es una pandemia que está extendida por todo el mundo y tras esto lanzó su planteamiento. Dijo que solo en Estados Unidos han fallecido más de 40.000 personas "y yo no veo a nadie diciendo que el culpable es el aeropuerto John F. Kennedy (Nueva York) o el aeropuerto de Miami o el aeropuerto de Atlanta o el aeropuerto de New Jersey".



Pero no se quedó en esto, sino que también recordó que hace 100 años, cuando estábamos viviendo la gripe española, "en esa época no había aeropuertos" y Colombia era un país absolutamente cerrado, con grandes complejidades logísticas y, aun así, tuvimos fiebre española en Boyacá y Cundinamarca.



(Además: El reclamo del presidente Duque a los bancos por los créditos)



De todas maneras, el mandatario reiteró que fuimos el primer país de América Latina en adoptar preguntas para las personas que venían de países que tenían casos de covid-19 y en introducir medidas como el control de temperatura.



"Yo creo que hay que salir de la discusión de echarle la culpa al aeropuerto y pasar a una discusión donde entendamos que esta es una pandemia y que una de las medidas que se han tomado recurrentemente en el mundo, y que nosotros la tomamos también oportunamente, fue el cerrar el ingreso de extranjeros", dijo el jefe de Estado.



En ese sentido, el Presidente destacó que Estados Unidos solo tomó esa medida este lunes, un mes después de que la había tomado Colombia.



De todas maneras, Duque fue reiterativo en decir que los aeropuertos permanecerán cerrados durante la emergencia sanitaria.

Asimismo, dijo que es verdad que se tienen que tomar medidas para contener nuevos casos importados, pero insistió en que cuando las pandemias se expanden lo que las hace peligrosas es la velocidad con la que se esparcen.



POLÍTICA