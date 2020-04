¿La cuarentena lo agarró en otra ciudad? Así podría volver a la suya

La restricción de los servicios de transporte público interdepartamental y del uso del carro particular en todo el país tienen a miles de colombianos varados en distintas ciudades, que necesitan con urgencia regresar a sus hogares.



En esa situación están personas que se quedaron sin empleo, estudiantes universitarios, otros que estaban haciendo alguna diligencia o cumpliendo una cita médica. El denominador común de todos ellos es que ya no tienen recursos para sostenerse en otra ciudad.



“Señora ministra, estamos atrapados en una ciudad ajena a la nuestra, ayúdenos a regresar, por favor”. “Vivo en Santa Marta y debo ir a Barranquilla a mis chequeos médicos. No puedo usar mi carro y no hay transporte”. “Mis padres están solos y debo cuidarlos, ayúdenme a regresar”.



Estas son algunas de las peticiones que le hicieron a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, durante un Facebook Live. En este espacio planteó algunas soluciones a través del Centro Logístico de Control y Transporte.

Las opciones para viajar a otra ciudad

La ministra recordó que el transporte intermunicipal solo está habilitado entre municipios cercanos a las capitales que no estén a una distancia superior a 60 kilómetros.



Para las personas que necesitan viajar de una ciudad a otra, la ministra dijo que las empresas están obligadas a publicar y brindar información a los pasajeros y estos pueden encontrar información en el #767.

El usuario o la persona que necesite viajar de una ciudad a otra debe enviar un mensaje al correo electrónico del Centro Logístico de Control (centroLyT@mintransporte.gov.co) en el que explique el motivo de su viaje.



Debe anexar documentos que certifiquen su lugar de residencia (recibos de servicios públicos o contrato de arrendamiento); en el caso de quienes necesitan viajar para cuidar a sus padres, deben anexar el registro civil. La empresa de transporte debe entregarle los datos del bus, número de la placa e identificación del conductor.



La ministra de Transporte recordó que no hay servicio de transporte público por carretera de “media y larga distancia permanente”, pero que en casos excepcionales, los terminales “ponen en contacto a esas personas y su situación a través del Centro Logístico de Control y Transporte para dar esa autorización a las compañías de transporte”.



En el caso de los carros particulares, opera de la misma forma. Se debe poner en conocimiento la situación ante el Centro Logístico de Control y Transporte, con “toda la justificación humanitaria”.



Esto, explicó la ministra Orozco, “para las personas que pueden demostrar esa condición, que deben cuidar a un adulto, o que por alguna razón estaban por fuera de la ciudad o por un tratamiento médico quedaron atrapados en otra ciudad”, pueden acudir a esta herramienta.



“Más que dar un permiso, lo que se hace es verificar y validar la situación humanitaria”, dijo la ministra, al tiempo que recordó que hay sanciones económicas e incluso inmovilización de los vehículos si no se cumplen con los protocolos y requisitos.



