Coronavirus: En Amazonas medidas del Gobierno no convencen del todo 

“La situación aquí es muy complicada: hay varias cosas que no se cuentan. Aquí no tenemos acueducto, no tenemos alcantarillado. ¿Cómo le piden a la gente que se quede en la casa si no hay comida, cómo le piden que se lave las manos si no hay agua?”.



Así reaccionó Daniel Oliveira, contralor departamental del Amazonas, tras el anuncio del Gobierno Nacional de decretar el confinamiento total en ese departamento a partir de la medianoche de este jueves y hasta el 31 de mayo por los altos niveles de contagio del coronavirus.

(Le puede interesar: Habrá cumbre entre Colombia y Brasil para contener la pandemia)

Oliveira no se guardó nada frente a esta situación y las decisiones que se toman desde Bogotá. “Aplican unas directrices, pero no ven el contexto. Están legislando desde un escritorio donde creen que tenemos de todo”, le dijo a EL TIEMPO.



El Contralor contó que el virus se ha expandido en los barrios más vulnerables, “donde la Policía no entra, no porque sean peligrosos, ahí viven gente buena, pero es muy difícil el acceso”.

“Hay 9 zonas no municipalizadas o corregimientos que tienen sus centros de salud destruidos, no existe atención primaria” FACEBOOK

TWITTER

Aparte de los problemas que aquejan al hospital San Rafael, que no tiene unidades de cuidado intensivo y ya está al límite de su capacidad, Oliveira aseguró que la situación también es complicada en Puerto Nariño, y el resto del Amazonas.



“Hay 9 zonas no municipalizadas o corregimientos que tienen sus centros de salud destruidos, no existe atención primaria”, dijo el funcionario.



El otro gran temor, no solo del Contralor sino de los médicos de Leticia, es que los pacientes que están en tratamiento por la covid-19 entren en estado crítico. “Aquí no hay cómo tratarlos, tienen que salir sí o sí en ambulancia aérea, y eso toma mucho tiempo”.

(Le sugerimos: Amazonas, el de más casos de coronavirus por cada 10 mil habitantes)

Hoy en Amazonas hay 923 casos de coronavirus, 90 de cada 10 mil habitantes del departamento están diagnosticados. Es la tasa más alta del país, al superar incluso a Bogotá, donde 5,5 de cada 10 mil habitantes has sido confirmados con el diagnóstico.



“Otro aspecto que las autoridades en Bogotá no ven es la situación en la frontera”, dice Oliveira, en particular con Tabatinga, en Brasil. “Esta es otra parte de la historia, nunca la han tenido en cuenta, hasta ahora que llegó el coronavirus. Nosotros dependemos tanto de ello como ellos de nosotros, somos ciudades gemelas”.



En efecto, por la diferencia de costos en los alimentos, servicios y arriendos, muchos colombianos viven en Tabatinga y trabajan en Leticia, hay un comercio fluido en esa zona, los comerciantes surten con productos brasileños los supermercados y tiendas de la capital del Amazonas.

(Lea también: El paseo de la muerte que sufrió Karamakate antes de morir en Amazonas)

Este jueves el Gobierno anunció controles más estrictos en 14 puntos de la línea de frontera entre las dos ciudades que abarca unos 7 kilómetros, pero allí, solo pasando de la sala al patio de una casa y por puentes de madera, se va de un país al otro.



POLÍTICA.