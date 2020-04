'Esto no es una 'mamadera de gallo'': presidente Duque

En tono coloquial y en lenguaje popular, el presidente Iván Duque acudió al sentido de responsabilidad de los colombianos para enfrentar el aislamiento preventivo obligatorio que se extendió hasta el próximo 27 de abril.



En entrevista con Blu Radio, Duque hizo un llamado a que la gente respete las medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus, pues estas se emiten "para salvar y proteger vidas”, y aseguró que habrá mano dura para quienes no las acaten.

“Esto no es una 'manadera de gallo'. Si alguien cree que puede pasar por encima de los demás le va a caer la ley y las sanciones. Van a llevar del bulto. Todos tenemos que cumplir la ley. Este no es tiempo de vivezas. Necesitamos un gran sentido de responsabilidad”, dijo el Presidente.



Aunque el mandatario venía hablando de establecer un aislamiento inteligente, este lunes decidió ampliar la cuarentena 14 días. Al respecto, explicó que “el mensaje de fondo es que, como el virus no se va a ir, tenemos que ir pensando inteligentemente cómo recuperamos nuestras vidas productivas, más no nuestra vida social”.



En ese sentido dijo que los colombianos tendrán que prepararse porque el país no volverá a ser el mismo de hace tres meses.



“Hay gente que piensa que vamos a volver a la fiesta, al estadio, al asado, todo esto nos lleva a que reflexionemos con inteligencia sobre la situación. Lo inteligente es cambiar los comportamientos, saber cómo nos cuidamos”, aseguró.

Sobre cómo retomar algunas labores para empezar a reactivar sectores, Duque explicó que hay que buscar que quienes puedan volver a trabajar lo hagan con mejores protocolos de bioseguridad, pues se va a necesitar que las industrias produzcan elementos de salud.



Así mismo dijo que se va requerir reactivar obras civiles como puentes y carreteras y que para ello hay hacer unos protocolos que permitan continuarlas, pero bajo estrictas medidas de seguridad.

Aislamiento por regiones

En cuanto a la posibilidad de levantar la cuarentena en algunas regiones, dijo que hay unos mil municipios a donde no ha llegado el virus y aseguró que, por lo tanto, están estudiando esta medida para hacerlo de manera fiscalizada y evitar que el virus se propague, pero que antes hay que aumentar la capacidad de pruebas de contagio.



“Estamos evaluando un sistema de semáforos y alertas. Eso va a requerir trabajo con gobernaciones y alcaldías para que no haya libertinaje y propagación del virus”, aseguró.



Acerca de las inquietudes de los padres de familia y el futuro del año escolar, el Presidente manifestó que se han adoptados medidas como clases virtuales, se han puesto contenidos en RTVC y material de lectura, aunque admitió que puede haber falta de cobertura de Internet. “No cerramos los colegios a la topa tolondra, a la guacha panda”, dijo Duque.



Ante la disyuntiva de algunos empresarios de pagar la nómina o los impuestos, los invitó a hacer esfuerzos. “Lo responsable es pagar”, dijo, y explicó que los impuestos que van a pagar este año corresponden a lo causado en el año 2019. “Entiendo sus angustias, pero esos impuestos nos permiten financiar los programas sociales”, afirmó.



Por último, insistió en cumplir con la cuarentena y dijo que con esto no está buscando ningún protagonismo. “Si nos va bien, nos va bien a todos. No me interesa ningún tipo de victoria personal”, aseguró.

