Estas son las medidas que anunció Duque ante impacto por coronavirus

Una serie de medidas de carácter social y económico anunció este miércoles el presidente Iván Duque en medio del estado de emergencia que se decretó el martes en la noche.



El jefe de Estado, quien realizó una declaración junto con varios ministros del despacho y atendió preguntas de los periodistas, centró sus anuncios en dos ejes: más recursos para el sector de la salud y alivios en créditos para personas y empresas.

Duque afirmó este miércoles que, en el marco de la emergencia económica y social, se está garantizando la provisión de recursos para el sistema de salud que permita facilitar la adquisición de equipos médicos y proveer liquidez a la red hospitalaria, para que el sistema pueda tener una capacidad de respuesta, por supuesto, reconociendo que eso es una pandemia global.



Como segundo punto, relacionado especialmente con el apoyo a las personas menos favorecidas del país, Duque anunció que habrá un giro adicional para los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción.



Otra medida con carácter social consiste en la reconexión del servicio de agua de manera gratuita a cerca de 1 millón de beneficiarios a quienes se les había retirado por falta de pago, con el fin de tengan acceso al preciado líquido.

“Y lo hacemos además con otro principio: la aplicación del congelamiento de la tarifa de agua durante la vigencia del emergencia sanitaria”, dijo el mandatario.



Igualmente anunció que a partir de abril se espera comenzar el programa de devolución del IVA para las familias más pobres del país.



Y a esto se suma un programa de alivio financiero para muchas personas y para pequeñas, medianas y microempresas que necesitan recursos en los próximos dos meses ante dificultades en el pago de créditos.

Refinanciar, una de las posibilidades

La idea del Gobierno es que puedan "refinanciar" extendiendo los plazos de tal manera "que no sean reportados o se vean afectados" en su naturaleza de trabajo y en su naturaleza operacional.



Para Duque, “esto permitirá también proteger nóminas y protegerá a muchas familias afectadas por esa situación”.



El mandatario igualmente anunció una línea de garantías que les permitirá a muchas microempresas, al igual que a las pequeñas, medianas y grandes, mantener el pago de sus nóminas durante la vigencia de la emergencia económica y la emergencia sanitaria y minimizar en la sociedad los efectos negativos en el empleo.



Durante su declaración, el jefe de Estado fue insistente en defender el toque de queda para los mayores de 70 años y dijo que "no se trata de afectarles totalmente su calidad de vida", sino de "protegerlos", tomando en cuenta que son la población más vulnerable, como se ha demostrado en otras partes del mundo.



Finalmente, Duque fue insistente en que "esto no es juego, esto no es un tema pasajero".



