'El fin de semana 27.000 venezolanos salieron de Colombia'

Felipe Muñoz, gerente del Gobierno Nacional para la frontera con Venezuela, ha estado al frente de todo el proceso del cierre que dispuso desde el pasado viernes el presidente Iván Duque



Recordó que en promedio cada día más de 55.000 venezolanos se movían por la línea fronteriza y dijo que la activación del canal de información con Venezuela, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) da garantías para ese intercambio de datos en materia de salud.

¿Cómo está la frontera con Venezuela?

Desde el viernes pasado el Presidente -tras una evaluación con todo el equipo de gobierno que tenemos que ver con este tema- tomó la decisión de cerrar la frontera con Venezuela hasta el 30 de mayo, que es la fecha que dura la emergencia sanitaria, hasta ahora. Se tomó considerando que hay que hacer un proceso de control y contención, sobre todo por las aglomeraciones que se forman en el proceso de entrada. Pero no fue una decisión aislada, pues fue acompañada por el dispositivo militar y policial en los sitios de trocha. En los puntos formales el trabajo lo hacen coordinadamente con Migración.



¿Ha habido complicaciones con el cierre?

Las primeras horas fueron un poco complejas, como siempre que se hace un cierre de fronteras. Por eso es bueno recordar que es la primera vez que Colombia cierra la frontera pues en las ocasiones anteriores había sido decisión de Venezuela, y nosotros lo estamos haciendo es por unas razones de salud pública que no tiene nada que ver con otro asunto que no sea proteger la gente que está en frontera, tanto a colombianos como a venezolanos. En ese sentido se tomó esa decisión.



¿Y alcanzaron a salir los venezolanos a los que los sorprendió el cierre?

Desde la misma noche del viernes a la gente que estaba en Colombia se le ha permitido ir saliendo hacia Venezuela. Entre sábado, domingo y lunes, según cifras de Migración, han salido 27.000 personas que estaban acá en Colombia y querían devolverse a su país. Obviamente es una medida que hay que estar revisando y monitoreando todos los días para garantizar su efectividad.



¿En materia de salud que se ha hecho?

El Presidente dio la instrucción de contactarse con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Le dio la instrucción al ministro de Salud, y yo lo acompañé, a la reunión donde se habló con algunos representantes que tienen responsabilidad en el tema de salud en Venezuela y a través de la OPS se hizo un compromiso de hacer un intercambio de información epidemiológica sobre los casos que se están dando y sobre un levantamiento de las capacidades médicas que hay en las dos fronteras médicas. Eso es lo que se va a manejar a través de la OPS.



Se activó el canal de información con el fin de proteger y tener mejor información. Lo estamos haciendo a través de la OPS que nos da garantías para ese intercambio de información.

¿Es suficiente la OPS para tener ese diálogo sobre salud con Venezuela?

Éste no es un tema de diálogo político, esto es sólo para intercambiar información que tiene que ver con la preocupación en este momento que es el tema epidemiológico. El canal se mantiene permanentemente abierto y el Ministerio de la Salud estará evaluando si se requiere más información. Por ahora se acordaron tres niveles de información. Información epidemiológica diaria, que es de ida y vuelta y se va a esperar a diario; también esperamos información que tiene que ver con los contactos y las circunstancias de las personas afectadas, especialmente si tuvieron algún contacto en algún otro país, y un levantamiento de la información de las capacidades en la zona de fronteras. Esto va a permitir tener una mayor información y poder ir tomando medidas adecuadas.



¿Eso significa que diariamente habrá un flujo de información con Venezuela?

Este es un asunto que lo puede aclarar mucho mejor el Ministerio de Salud, porque la información solo va a salir del Ministerio de Salud a la OPS y de la OPS a Venezuela y de Venezuela a la OPS y de allí al Ministerio de Salud. Pero sí hay el compromiso de intercambiar información



¿Ve esto como un avance?

Yo creo es un avance muy positivo, es un avance responsable y con eso estamos siguiendo las instrucciones del Presidente de garantizar siempre, con la intermediación de la OPS, que podamos proteger de la mejor manera a los ciudadanos de frontera, que son tanto colombianos como venezolanos.



¿El control que se tiene la frontera es suficiente para que no ingresen venezolanos de manera ilegal?

Son 2.219 km de frontera. Garantizar en todos los puntos de frontera que no hay ningún paso que no esté cubierto por la Fuerza Pública es prácticamente imposible. Lo que sí está haciendo la Fuerza Pública son dispositivos para garantizar que los sitios de mayor afluencia y en los espacios regulares se ejerza algún control. Este es un tema que se está revisando día a día para ver cómo se puede mejorar.



¿En promedio cuántas personas al día estaban pasando la frontera?.

En promedio unas 55.000 al día.



¿Ahí se incluían los niños venezolanos que venían a estudiar?

Si, pero es importante resaltar que en el decreto que salió para el cierre de las fronteras se garantizó la excepción, como siempre lo hecho Colombia, del corredor escolar, que permita que los más de 4.500 niños que estudian en la zona de Cúcuta pudieran pasar, aunque posterior a eso vino la decisión de suspender el calendario escolar y por eso los niños no están pasando



¿Para los casos de urgencias es en salud quedó abierta la posibilidad?

Eso hay que analizarlo. El decreto considera que si hay algún caso extremo de emergencia pues habría que considerarlo, por eso le digo que todas las alternativas hay que evaluarlas a diario, ir mirando cómo se van ajustando y cómo vamos mejorando.



Creemos que estas medidas van en la dirección responsable, que el intercambio información a través de la OPS va a ser útil y que hay que seguir evaluando día a día qué medidas se van a tomar.