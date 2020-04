El empleo, el tema que les más preocupa hoy a los colombianos

El drama de perder el empleo angustia más a los colombianos que incluso el mortal avance del coronavirus. A esta conclusión se llega al ver los resultados de una encuesta hecha la semana anterior en el país, entre el 12 y el 16 de abril.

Se trata de la encuesta Percepción País de las firmas Guarumo y EcoAnalítica y en la que se consultó a 2.044 colombianos, mayores de 18 años, en el territorio nacional y de todos los estratos sociales.



(Le puede interesar: Duque da primeras puntadas de cómo será después del 27 de abril)



En el ítem de preocupaciones, se les preguntó a los encuestados: ¿De los siguientes temas cuál es el que a usted más le preocupa? La respuestas muestran que el empleo supera al coronavirus, que está en el segundo puesto.



Las respuestas en el orden en el que desvelan a la gente son las siguientes:



Empleo: 32.4 por ciento.

​

Coronavirus: 23.4 por ciento.



Salud: 10.7 por ciento.



Economía: 6.2 por ciento.



Corrupción: 6.2 por ciento.



Educación: 4.5 por ciento.



Seguridad: 3.4 por ciento.



Paz: 2.3 por ciento.



Medio ambiente: 1.6 por ciento.



Justicia: 1.4 por ciento.



Y Relaciones internacionales: 0.5 por ciento.

​

(Lea: Qué va a pasar en el país después de este lunes 27 de abril)

​

Las preocupaciones de los colombianos siempre, según la encuesta, han variado de manera drástica en Colombia. Hasta hace un par de años, el tema del proceso de paz era el que más tenían en la mente los ciudadanos y ahora es uno de los que menos interés despierta, según Guarumo y EcoAnalítica.



Una lectura similar podría hacerse al mirar las relaciones internacionales. Hasta principios del año anterior, en el caso especifico por lo que sucedía en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro, estaba en boca de una gran parte de la población.



Ahora para la inmensa mayoría, según Guarumo y Eco Analítica, es un asunto indiferente, según la lectura de los porcentajes.



La preocupación de la mayoría de los colombianos está en el empleo, el gran lastre que la pandemia ha provocado en esta actividad tiene a los ciudadanos muy inquietos.



Es compresible. Según Fedesarrollo “la cuarentena generalizada durante un mes tiene un costo de entre 48 y 65 billones de pesos (4,5 a 6,1 % del PIB)”, dice un informe de este centro de pensamiento titulado ‘Covid-19: costos económicos en salud y en medidas de contención para Colombia’.



Sin embargo, para muchos analistas no se puede poner en la misma mesa los dos temas. “Debemos superar esta falsa disyuntiva y más bien ver esta situación como una oportunidad para dar discusiones que hemos evitado por años y que nos deberían ayudar a tener una sociedad más justa”, dice Julián Arévalo, decano de la Facultad de Economía del Externado.



Pero, es precisamente el manejo que le ha dado a la pandemia, el que tiene en alza a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López.



En efecto, Claudia López es la mandataria local más valoradora por sus ciudadanos. Un 78.1 por ciento tiene una imagen favorable de la alcaldesa de la capital y con solo un 17.6 por ciento de desfavorable.



En el ámbito nacional, la gestión del Presidente Iván Duque tiene una aprobación del 63.2 por ciento de los colombianos. Mientras que un 29.4 por ciento la desaprueba.



En la misma línea, la imagen de favorabilidad de Duque alcanzó un 62.1 por ciento contra 35.2 por ciento que tiene de él una imagen desfavorable.



La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tiene un 41.3 de imagen favorable, pero su imagen desfavorable es superior y está en un 54.4 por ciento.



Sin embargo, hay una aparente contradicción en la encuesta. Porque si bien en los resultados de los encuestados dicen que la mayor preocupación es el empleo, también un 81.5 por ciento valora positivamente el aislamiento obligatorio inteligente adoptado por el presidente Duque frente a las infecciones masivas por Coronavirus.



Una drásticas decisión que naturalmente ha provocado un frenazo a los sectores laborales, nunca antes experimentado en el país.



Y es más al interrogante de sí usted ha cumplido el aislamiento, un 81 2 por ciento responde que si. El 14.6 por ciento confesó que no lo ha cumplido.



En un país donde las cifras de informalidad superan el 60 por ciento las respuestas son paradójicas.



“En nuestro país, el 77 % de personas ocupadas, aproximadamente 15 millones, han tenido que suspender parte de su trabajo y de sus actividades durante este aislamiento, y eso significa que son personas que no tienen ingreso laboral, no están afiliadas a ningún sistema de pensión, no están afiliadas a cajas de compensación, no tienen ninguna reserva de ahorro”, le dijo a EL TIEMPO la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



Eso explicaría, según dice Guarumo y EcoAnalítica, que los mismos encuestados se muestren en desacuerdo con la prolongación de la cuarentena.



En efecto, a la pregunta ¿Usted está de acuerdo que después del 27 de abril se prorrogue el aislamiento obligatorio inteligente?



Solo un 33.5 por ciento dijo que sí, mientras un 45.8 por ciento dijo que no y un 20.7 no sabe o no responde. Esta fractura muestra la incertidumbre general creada por este enemigo invisible que cambió para siempre la vida de la gente.



Volviendo al poder local, la imagen de otros mandatarios es la siguiente:



William Dau, alcalde de Cartagena, 73.1 por ciento favorable; 21.3 por ciento desfavorable. En esta caso, se trata de uno de los mandatarios mejor valorados por sus ciudadanos precisamente en que éste tuvo un duro enfrentamiento verbal con el cabildo local y con los dirigentes políticos tradicionales de La Heroica.



Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, 70 por ciento de favorable; 16.7 por ciento, desfavorable.



La capital del Atlántico precisamente está en la lupa de las autoridades. Un informe de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO confirmó las indagaciones a mandatarios aforados que han firmado o autorizado contratos con presuntos sobrecostos, suscritos en plena pandemia.



Uno de los contratos lo firmó, la última semana de marzo, la alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Jaime Pumarejo (de Cambio Radical y heredero de la casa Char). Aparece como proveedor Servicios de Alimentaciones, con una larga trayectoria contractual en la región.



Se acordó el desembolso de 18.000 millones de pesos a cambio de entregar 300.000 mercados a población vulnerable.



Pumarejo justificó los precios, pero veedores locales los compararon con los que ofrecen tiendas corrientes y concluyeron que lo que se reparte se puede comprar por un 20 por ciento menos, informó EL TIEMPO. Pese a esto, en la encuesta sale bien valorado por los barranquilleros.



Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, 67.1 por ciento favorable; 20.4 por ciento desfavorable.



Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, 66.5 por ciento, favorable; 19.2 por ciento desfavorable.



Y, finalmente, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, 65.3 por ciento favorable; 21.3 por ciento desfavorable.



A otros personajes de la vida nacional, les va así en la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica:



La mejor imagen la tiene Sergio Fajardo con un 51.2 por ciento favorable; 38.3 por ciento desfavorable.



Álvaro Uribe tiene un 40. 2 por ciento favorable; 52 por ciento desfavorable. En el caso del expresidente, la encuesta coincide con otras en las que la imagen de él ha venido en caída libre en contra de su negativo como nunca le sucedió durante el tiempo que ocupó la Casa de Nariño (7 de agosto de 2002 – 7 agosto de 2010).



Mientras que Gustavo Petro tiene 27. 8 por ciento favorable; 63.3 por ciento desfavorable. En el caso del exalcalde de Bogotá, ha sido noticia por su anuncio de que tenía cáncer, su inmediata reincorporación a las sesiones virtuales del Congreso y sus continuos y duros ataques contra la alcaldesa Claudia López.

Consulte aquí la encuesta completa

POLÍTICA