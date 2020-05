El triste drama de los venezolanos que están atrapados en Arauca

Un grupo de por lo menos unos 250 venezolanos lleva varias semanas en las riberas del río Casanare, al lado de Arauca, a la espera de poder atravesar este departamento y retornar a su país.



En total, desde el pasado 6 de abril han llegado cerca de 1.500 venezolanos, algunos de ellos incluso procedentes de Ecuador y Perú, que quieren retornar a su nación a través del estado Apure.

El punto es que en Arauca no los dejan pasar a pues, en la medida que hasta la frontera es un recorrido de unos 150 kilómetros en el cual deben pasar por más de una docena de poblados, lo que representa un riesgo en la época del coronavirus.



Y en Arauca capital tampoco están dispuestos a recibirlos debido a que Venezuela solo permite un retorno diario de un determinado número de sus conciudadanos.



Por eso, como medida de protección se definió que los venezolanos que lleguen a ese departamento deben permanecer en el límite con Casanare, en el sitio de San Salvador, hasta tanto se les pueda garantizar que tendrán transporte terrestre hasta la frontera y que las autoridades del vecino país los recibirán.



Pero esto se ha complicado demasiado, pues nadie quiere asumir los costos del transporte y las autoridades locales no les permiten a los extranjeros transitar a pie, no solo por el riesgo del contagio sino porque los grupos irregulares prohibieron el tránsito de caminantes por sus carreteras pues pueden llevar el virus.

Fue por esta razón que el personero de Tame, Juan Carlos Villate, instauró una tutela en contra de la Presidencia de la República, la Cancillería, el Ejército, la Policía y las gobernaciones de Boyacá, Casanare y Arauca, en la que básicamente plantea tres puntos.



Pide que la Policía y el Ejército hagan su trabajo, porque a pesar de tener puntos de control en todo el territorio nacional, están dejando pasar a pie, por las carreteras a los extranjeros, sin ningún tipo de control.



El segundo punto es que el Gobierno Nacional asuma los costos del transporte de esas personas. Lo cual debe hacerse de manera biosegura desde el punto en el que se encuentren para que no lleguen a Arauca caminando, con el riesgo de ir expendiendo el virus.



Finalmente plantea la necesidad de que haya un sitio para pruebas rápidas y de desinfección al momento de ingresar a Arauca.



Esa tutela, que fue coadyuvada por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, debe fallarse en las próximas horas.



“El problema es que en Casanare no se ejerce ningún control y tenemos pruebas de que a la gente la mandan en camiones para que las dejen en nuestro límite”, dijo el personero.



Agregó que el riesgo es tal que el estado Apure, en Venezuela, por donde están regresando los migrantes, es el que más casos tiene reportados en el vecino país. Y en Guasdualito, la ciudad fronteriza a la que llegan, ya ha reportado más de 30 casos.“A nosotros nos dejaron solos con este problema y necesitamos ayuda”, dijo el personero.

Bloqueo vial

Varias de las principales vías de Arauca fueron bloqueadas este miércoles por las disidencias Foto: Archivo particular

Para colmo de males, este miércoles, cuando ya se habían dispuesto dos buses para transportar a algunos de los migrantes hasta la frontera, las disidencias de las Farc bloquearon las vías araucanas. Había por lo menos 6 carros atravesados con amenazas de bombas para impedir el paso.



Lo hicieron, según unos comunicados que hicieron circular, para conmemorar el aniversario 56 de las Farc.



De todas maneras, casi que diario siguen llegando extranjeros hasta San Salvador con la esperanza de que los dejen retornar a su paìs.



En su mayoría viven de la poca comida que les obsequian. Hay días en los que no pueden comer nada