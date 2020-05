El duro llamado de atención del Gobernador de Arauca a la Occidental 

Hasta la semana pasada el departamento de Arauca se había mantenido libre de la presencia del coronavirus, en buena medida gracias a las decisiones de aislamiento y prevención que se habían tomado.



Sin embargo, un trabajador del complejo petrolero de Caño Limón, que administra la Occidental, fue confirmado como el primer caso positivo en esta zona del país.

El operario, quien había llagado días antes al departamento, confirmó que ingresó en su carro particular proveniente de Santander, con el permiso para laborar.



El caso fue detectado por un prueba que se le hizo previo a permitirle el ingreso al complejo petrolero. Sin embargo, el trabajador llegó a Arauca, donde se hospedó en un hotel de la ciudad.



Esta situación desató la molestia del gobernador Facundo Castillo, quien de inmediato le envió una carta a la multinacional petrolera reclamándole por lo que había ocurrido.

​

En la misiva, dirigida a Ed Hanley, presidente y gerente general de Occidental en Colombia, Castillo comienza por señalarle que esta situación deja en evidencia la falta de articulación de la petrolera con las autoridades sanitarias locales en lo que tiene que ver con las medidas para la contención del mortal virus.



El Gobernador le dice que "es inaceptable" que al personal que contraten no le realicen las pruebas en su ciudad de origen y termine el recorriendo por carretera, infectado, buena parte del país vía terrestre, como se evidenció.



Igualmente le reclama en el sentido de que a la multinacional pareciera solo importarle la función del personal al interior del complejo, pero no los 300.000 habitantes del departamento.



En ese sentido, el gobernador le dice a la petrolera que todos los protocolos de bioseguridad que vienen aplicando deben ser acordados con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, que "es la autoridad encargada de velar por la contención del coronavirus en los siete municipios araucanos".



Y le recuerda que si no se cumple esto, "nos veríamos avocados a suspender el tránsito de personal que labora en el cumple petrolero por las carreteras del departamento partiendo del principio que aquí lo que prima es la vida e integridad de nuestros habitantes".



Finalmente le pide a Hanley que realicen una reunión virtual, con la participación del Ministerio de Salud, en aras de coordinar el trabajo de prevención.

La petrolera

La Occidental, a través de un comunicado, confirmó el hecho, pero aseguró que se trata del empleado de una firma contratista que presta servicios en el campo

petrolero Caño Limón.



"El caso de contagio corresponde a un trabajador que se encontraba en la capital

araucana, y que debía ingresar a trabajar al campo de Caño Limón próximamente.

Conforme a los protocolos establecidos, el trabajador fue sometido a las pruebas

pertinentes para asegurar que su estado de salud fuera óptimo antes de iniciar sus

actividades laborales. Una vez realizadas dichas pruebas, que son obligatorias para

todas las personas que ingresan a trabajar a los campos de Caño Limón y Caricare, se

confirmó el resultado positivo", reveló la multinacional.



"Esta es una noticia lamentable; sin embargo, las medidas de control establecidas han

permitido detectar esta situación, alertar a las autoridades y activar medidas

adicionales para prevenir otros contagios", dice el comunicado.