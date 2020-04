El reclamo del presidente Duque a los bancos por los créditos

El presidente Ivàn Duque, en diálogo con la FM, se lamentó este martes de que con todas las garantías que se les están dando a los bancos para que otorguen créditos en momentos de coronavirus, no se estén dando todos los desembolsos esperados.

El mandatario resaltó que se necesita "una actitud colaborativa los bancos· y dijo que con una garantía del 90 por ciento por parte del Gobierno para los créditos "no tienen excusa para no hacerlo". Además, advirtió que "no se pueden satanizar" sectores.



Duque explicó que para para mayor tranquilidad del sector financiero, el Gobierno decidió que pondrá el 90 por ciento de la garantía, es decir, que de cada 100 pesos que presten, el 90 del respaldo lo pone el Gobierno para responder en caso que no puedan cumplir los beneficiarios.



Por eso el mandatario destacó que esa es una garantía "no sólo supremamente alta sino que además quita cualquier argumento de ser conservadores frente a la concentración de riesgo porque estamos hablando es de atender una emergencia".



El Presidente admitió que inicialmente el Gobierno había hablado solo de dar una garantía del 50 por ciento, para terminar ahora en el 90 por ciento.



Por eso dijo que a partir del anuncio de esa garantía y de la capitalización del Fondo Nacional de Garantías "lo que necesitamos esta semana es que los bancos, también bajo esa línea garantía, empiecen a irrigar los recursos a esas personas que tanto lo necesiten y actúen con velocidad y con sentido de colaboración y con sentido de patriotismo".

El jefe de Estado igualmente dijo que en estos momentos es cuando necesitamos que la ciudadanía puede sentirse también respaldada para acceder a esos recursos mucho más cuando hay garantías tan altas.



"No voy a permitir, como Presidente de la República, que aquí hay instituciones que quieran actuar como vampiros en momentos que necesitamos un sentido de responsabilidad. Aquí nadie está invitando a que los bancos sean irresponsables, a que pongan en riesgo el ahorro de los ciudadanos, aquí estamos actuando todos con un sentido de responsabilidad y creo que nosotros tenemos una garantía muy amplia y que da tranquilidad", dijo.

Tras reiterar que no se puede generalizar, recordó que le pidió a la Superintendencia Financiera "que tenga el ojo abierto" y que donde vea actitudes de algunos "que quieran ser vampiros", es decir, tratar de sacarle provecho a la crisis, que aplique todas las medidas regulatorias posibles.

