Duque:  'vivarachos' y gente buscando provecho político en la crisis

El presidente Iván Duque, en diálogo con la emisora la Voz de Bogotà, se refirió en la mañana de este viernes a las protestas que se han generado en algunas ciudades por parte de personas que están reclamando ayudas del Gobierno.



Dijo que no se van a permitir los desmanes ni los actos de vandalismo y que si bien se está trabajando con un sentido de solidaridad, no se puede perder el sentido de autoridad.​

El jefe de Estado resaltó que aquí estamos trabajando todos para tratar de atender a la mayor población vulnerable que se pueda, no solo por parte del Gobierno Nacional sino también con los gobiernos locales.



"Si se van a presentar saqueos y desmanes y actos de vandalismo, aquí también tenemos que ser claros que eso no lo podemos permitir. Se tiene que trabajar con un sentido de solidaridad pero sin perder el sentido de autoridad y el entorno de legalidad", destacó el jefe de Estado.



Pero el mandatario no se quedó esto sino que advirtió que "no puede haber nadie que pretenda sacarle provecho político o politiquero a una desgracia.y que esté apostándole a prenderle la rabia a la gente porque eso en el marco de una situación tan compleja lo único que termina es conduciendo a la destrucción del orden social".

"Todos estamos tratando de manera extraordinaria de conseguir recursos y de atender, pero me parece gravísimo que haya personas que pretenden generar rabia, odio para tratar de pertrechar la permeabilidad de su discurso político", dijo Duque



.Para el mandatario, esa no debe ser un actitud permitida y debe tener el rechazo social.