El plan de contigencia del Gobierno por si se copan las UCI de Bogotá

El presidente Iván Duque aseguró, este sábado durante su transmisión diaria sobre la situación de la pandemia del coronavirus en Colombia, que el Gobierno nacional ha buscado una integración de carácter funcional con Cundinamarca, en lo que tiene que ver con la atención por la emergencia actual..



Sus palabras se dieron al responder una pregunta sobre qué va a pasar en caso de que se cope la capacidad de Unidades de Cuidados Intensivos de Bogotá.



El mandatario comenzó por destacar que la capital ha tenido un aumento en la capacidad de respuesta de más del 40% y que la ciudad tiene un poco más de 1.600 UCI's, de las cuales hay 1.200 destinadas para el covid-19, y se siguen ampliando capacidades.

“Pensando no solamente en el fortalecimiento de esa red, también hay planeaciones de contingencia en las que, por supuesto, se ha buscado una integración de carácter funcional con Cundinamarca, dado que Cundinamarca también tiene un número creciente de Unidades de Cuidados Intensivos y la utilización de las unidades covid y no covid está en el 50%”, dijo el mandatario.



Agregó que ante cualquier contingencia también “se estaría buscando la posibilidad de ampliar con lo que tenemos cerca, sin olvidar que tenemos contingencias adicionales en otros lugares del país”.



“Ciertamente estamos trabajando con la capacidad de respuesta que tiene Bogotá, creo que la ampliación que ha tenido la red es importante”, dijo.

El viceministro

El viceministro de Salud, Alexánder Moscoso, le dijo a EL TIEMPO que en toda la ciudades se tiene un plan A, un plan B y un plan C, porque los riesgos de una población son grandes debido a que puede llegar el momento en que se tengan los ventiladores, pero no se tenga dónde ubicarlos o no se tenga el recurso humano especializado.



“Es un plan adicional inicialmente con Cundinamarca, pero también un plan con todos los vecinos cercanos y lejanos”, dijo.



Moscoso destacó que por eso se han venido poniendo ventiladores en todas las zonas y mencionó, por ejemplo, que este sábado 18 se ubicaron 12 en Soacha, 10 en Facatativa, 18 en Zipaquirá, y se mandaron 14 para Villavicencio, 20 para Ibagué y el mismo número para Neiva.

Según el presidente Duque, la ampliación que ha tenido Bogotá en su red de UCI's es importante. Foto: Universidad de los Andes

Dijo que la idea es tener primero cerco pequeño y luego un cerco grande.



Moscoso aseguró que lo que se pretende no es sólo tener listas estas ciudades con su capacidad médica para atender cualquier eventualidad en Bogotá, sino también porque esas poblaciones le consumen Unidades de Cuidados Intensivos a la capital del país.



A nivel de ejemplo, explicó que no se ha pensado en enviar pacientes desde Bogotá a Tunja, pero si se está fortaleciendo a la capital de Boyacá, así como a Duitama y Sogamoso, para que los pacientes se queden en ese departamento.



“Con esto estamos minimizando la remisión y ser una alternativa en caso de congestión”, dijo el funcionario.



El nivel de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en Bogotá este sábado estaba por el orden del 90%.



