Cómo ha hecho Antioquia para aplanar la curva del coronavirus

Antioquia es uno de los departamentos del país que hasta ahora se puede declarar como exitoso en lo que tiene que ver con la lucha contra el coronavirus. Por eso su gobernador Aníbal Gaviria asegura que allí sí se ha logrado aplanar la curva.



Al tiempo que explica cómo han logrado esto, dentro de lo que destaca el acatamiento de los paisas a las medidas de autoprotección y a las restricciones, insiste en la necesidad de que se dé una mayor apertura.

Él considera que el covid es mal que se quedará mucho tiempo y por eso estima que se debe tener en cuenta que es necesario que así como se debe que luchar contra el virus se debe dar una apertura gradual y que la gente pueda salir a trabajar.



En los indicadores en la lucha contra el coronavirus, Antioquia le ha ido bien. ¿Cómo lo han logrado?

Yo creo que es una serie de factores. Aquí nosotros hemos tratado de hacer un decálogo de esas claves pero le puedo hablar de las cinco que son más sustanciales.



¿Cuál es la primera?

Una estricta y muy profesional vigilancia epidemiológica. Desde el primer caso, el 9 de marzo, nosotros ya teníamos listo todo el equipo de vigilancia epidemiológica de la gobernación, de la alcaldía de Medellín y en las demás alcaldías del departamento completamente programados, alertas. Tan pronto se identifica un caso, ese equipo epidemiológico entra en contacto con el caso y define el primer anillo, que es el de la familia más cercana. Después define el segundo, que son los contactos cercanos del primero de los anillos; y así hemos llegado hasta cinco anillos. Hemos identificado hasta 1.400 contactos, originados de un caso índice. Eso le da a usted la dimensión de la capacidad y el trabajo del equipo epidemiológico y de la contención que hemos hecho



¿Cuál es la segunda?

El profesionalismo del equipo y el sector médico en Antioquía. Sigamos en la lógica, al caso índice se le hace una prueba y se encuentra que es positivo para covid-19. Casi inmediatamente entra en contacto con todos los equipos de telesalud y con salud domiciliaria. Ese es otro elemento de calidad, una atención desde el domicilio con los mayores estándares hasta el punto que ya contamos con el suministro prematuro de oxígeno. Qué quiere decir esto, que así el paciente no este ahogado o que no tenga dificultades para respirar, nos basamos en información científica que señala que una atención prematura con oxígeno disminuye los efectos futuros del covid-19.



La atención en salud, la calidad de todo el equipo, ha sido fundamental hasta lo último, que es la atención en las unidades de cuidados intensivos.



A propósito ¿Cómo les ha ido con las unidades de cuidados intensivos?

Allí hemos tenido un número de caso muy bajo, pero el número de fallecimientos es todavía más bajo. A la fecha (martes) sólo 6 fallecimientos, que significan el 1% de los contagiados, y menos del 1% de los fallecimiento de todo el país. Esto, en gran medida a la capacidad profesional de todo el sistema médico, pero muy especialmente a los intensivistas y sus equipos.



Pasemos ahora el tercer elemento…

La articulación de los diferentes actores en el departamento: el gobernador de Antioquía, pero el alcalde de Medellín, los alcaldes del departamento, el sector médico, el sector privado. De eso de la articulación se habla mucho, pero una cosa es hablar y otra es que verdaderamente funcione. Aquí nosotros tenemos un comité técnico con médicos, con infectólogos, con epidemiólogos, a todos los niveles, que se reúne todas las semanas bajo la batuta de la gobernación, con la compañía de la alcaldía de Medellín y otras instituciones públicas y privadas, para hacer la revisión de las medidas tomadas y propone nuevas medidas. Y todas las semanas tenemos un comité económico y de reactivación para tocar los dos frentes. Entonces esa articulación ha funcionado, se han tomado decisiones. Aquí hemos trabajado en sintonía con el gobierno nacional, Departamental o municipales.



¿Cuál es el cuarto elemento?

Es la toma de decisiones oportunas y digámoslo, el liderazgo institucional. Aquí, por ejemplo, fuimos los primeros en el país como región en declarar la emergencia sanitaria en salud. Fuimos los primeros en declarar la calamidad pública. Fuimos los primeros en declarar una emergencia departamental de covid-19 y fuimos los primeros en la cuarentena por la vida. Entonces arrancar oportunamente nos ha permitido también evitar que la covid se creciera en forma incontrolable en las primeras semanas.

¿Cuál es el quinto punto?

Aquí la ciudadanía en general ha sido muy importante en el buen resultado en la contención del virus. Si bien hay gente que en diferentes ciudades que no cumple los protocolos, en general la ciudadanía antioqueña sido muy seria y muy disciplinada. Esto sin lugar a dudas es un reto colectivo, un reto de toda la sociedad y así lo ha asumido el pueblo antioqueño.



¿En promedio en Antioquia cuántas personas al día se reportan con coronavirus?

Hoy martes tenemos 542 casos positivos en todo el departamento. Hemos tenido un máximo de 30 casos en un día -hace mucho más de un mes- hasta días que sólo tenemos dos casos.



El promedio que hemos tenido en los últimos 10 días está entre 7 ó 8 casos. Pero quiero destacar algo que me parece muy importante y es la cantidad de recuperados, porque nosotros tenemos hoy 122 casos activos, o sea que hemos tenido 420 recuperados, esto se acerca a un porcentaje de recuperación cercano al 80%.



¿Cómo han logrado esa cifra de recuperados?

Un buen tratamiento y un buen manejo desde el mismo momento de la vigilancia epidemiológica hasta todo el trayecto de cuidado en domicilio y en los hospitales.

Todo esto parte del hecho de que nosotros estamos identificando los posibles pacientes desde muy temprano y desde ese mismo momento que inicia con los síntomas los estamos atendiendo. En esto ha sido clave el hecho de que nosotros desde el principio tomamos una decisión y es tratar en términos médicos al sospechoso de tener covid-19 como positivo y eso nos ha permitido estar mucho antes en el tratamiento adecuado y eso nos ha permitido ganar 4 ó 5 días en todo el tratamiento y en toda la prevención

El tema del covid no se va a solucionar en el corto plazo, entonces vamos a tener que convivir con él y atacarlo al mismo tiempo por varios meses.

¿Uno podría plantear que en Antioquia si se está aplanando la curva?

Totalmente. En Antioquia tenemos la curva aplanada



¿Y cree que se puede mantener así?

Déjeme decirle algo, los casos a futuro van a crecer. Este es un tema para ocho meses o un año, entonces lo que nosotros nos habíamos comprometido a hacer y hemos hecho es aplanar la curva en la forma más contundente, con herramientas tan fuertes como la cuarentena y el aislamiento obligatorio, con dos fines especiales que ya se han conseguido: uno preparar toda la estructura y el sistema médico para que fuera capaz de atender un número más alto de casos. Hoy tenemos seis pacientes en unidad de cuidados intensivos y tenemos más de 500 unidades de cuidados intensivos listas para atender pacientes de covid y esperamos incrementar ese número a 700 u 800.



Lo fundamental es que va a haber la apertura de la economía y que eso obviamente hará que se incrementen los casos, pero hay un sistema de salud robustecido para atender las necesidades que se presente.



¿Con esa curva aplanada va a abrir toda su economía?

Eso es lo más importante que viene. El tema del covid no se va a solucionar en el corto plazo, entonces vamos a tener que convivir con él y atacarlo al mismo tiempo por varios meses. Eso que quiere decir que simultáneamente tenemos que abrir la economía y combatir el covid. Cerrar la economía no es una alternativa, eso se puede hacer por un mes o dos, pero de ahí en adelante no se puede hacer ni lo está haciendo ningún país del mundo. Entonces el doble reto que viene ahora es clarísimo: Mantener la contención y abrir la economía.



¿Y eso que significa?

Que vamos a tener más casos. Lo importante es que ya tenemos una experiencia que los permite que el sistema médico asuma adecuadamente la atención de los pacientes que vamos a tener, y segundo, que los tengamos controlados al máximo porque ya hemos aprendido todas esas medidas de protección desde el punto de vista de la sociedad en general. Pero vamos a avanzar con la reactivación, por supuesto que eso debe serse de manera gradual. Tenemos que avanzar de manera gradual y creciente.



El Gobierno Nacional habla de la apertura de municipios sin covid, pero del cierre de los que tienen ¿Qué opina?

Que no debe tomarse la decisión de cerrar un municipio que se haya abierto. A mí me parece que no debería ser así, no debería cerrarse por aparecer un caso, sino hacer toda la vigilancia epidemiológica del caso que aparece. Y si aparecen dos, tres o cuatro casos, no debemos convertir esa aparición en el municipio en una especie de tragedia. No. Vamos a tener más casos y los vamos a atender. Aquí hemos tenido municipios con más de 25 casos y los hemos atendido. No es cerrar y si mañana se vuelven a presentar uno, dos o tres casos, pues volvemos a atender hasta llevarlos a cero. No es cerrarse si no saber combatir y convivir simultáneamente con el covid porque este es un tema de largo plazo