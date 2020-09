¿Se han presentado casos de reinfección de covid-19? Esto dijo Duque

Este domingo, en su programa televisivo diario, el presidente Iván Duque respondió algunas dudas de los ciudadanos respecto al impacto de la pandemia en el país.



Uno de las principales claridades que hizo el jefe de Estado es que, hasta el momento, no se ha comprobado ningún caso de reinfección en Colombia.



Según Duque, en el mundo hay algunos casos que están en estudio, pero "no hay nada que certifique que a alguien que ya le dio coronavirus no le puede volver a dar".



El mandatario puntualizó que "los casos de posibles reinfecciones están siendo analizados, no solamente por autoridades de salud de otros países, sino también bajo la vigilancia estricta de la Organización Mundial de la Salud".

A su turno, el infectólogo Carlos Álvarez agregó que existen dos casos, uno en Hong Kong y otro en Estados Unidos, en los cuales se ha demostrado que el virus que tuvieron estas personas en momentos diferentes, y que despertó sospechas, no era exactamente igual al Sars-Cov-2, que es el que causa la covid-19. "No son gemelos idénticos, sino que fueron primos hermanos", explicó Álvarez.



Ante la falta de información que demuestre la posibilidad de que un paciente que ya tuvo el virus y se recuperó lo vuelva a contraer, el presidente Duque hizo un llamado a no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad en todo caso.



"El uso del tapabocas en los espacios públicos, en los espacios de convivencia es obligatorio, pero adicionalmente debemos tener cuidado y estar muy atentos al distanciamiento físico, en tener lavado constante de manos y el uso de desinfectantes", dijo el jefe de Estado.



