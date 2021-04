Las nuevas restricciones para enfrentar el tercer pico de la pandemia

Luego de una Semana Santa en la que miles de personas viajaron para reencontrarse con su familia o tomar un descanso, el Gobierno Nacional anunció este domingo nuevas medidas que empiezan a regir desde hoy para enfrentar el tercer pico de la pandemia que viven algunas ciudades y contener la propagación acelerada del coronavirus en el país.



El presidente Iván Duque aseguró que en el Ejecutivo ven con preocupación que varios países de Europa registran más de 30.000 o 40.000 casos en un solo día, y que varios países de América Latina han visto cómo se desborda su capacidad de respuesta en el sistema de salud.



Por ello se tomaron las nuevas decisiones “de manera preventiva y anticipativa”, que espera que sean adoptadas por todos los colombianos “para evitar en nuestro país una situación de un tercer pico doloroso”.



“Tenemos claro que la situación epidemiológica del país ha presentado incrementos para algunos municipios en las últimas semanas; así mismo, existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas. Por lo tanto, debemos actuar, prevenir y tomar decisiones oportunas”, sentenció el jefe de Estado al dar el anuncio.



De este modo, aseguró que los lugares en observación por aumento en la curva de casos y muertes son Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira. Y las ciudades en observación por incremento tanto en casos y muertes como en la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) son Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla.



En consecuencia, el Gobierno Nacional, en cabeza de los ministerios de Salud y del Interior, emitió una circular que deberá ser implementada por los mandatarios locales en los decretos que emitan y que regirán desde este lunes hasta las cero horas del lunes 19 de abril de 2021. Estas medidas varían según el nivel de ocupación de UCI de cada ciudad.



Así las cosas, una primera instrucción del Gobierno a los mandatarios de los municipios que tienen una ocupación de UCI superior al 50 por ciento es instaurar el pico y cédula. Sin embargo, esto no se podrá aplicar para los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica y los parques.

Toque de queda

Además, el Gobierno anunció toque de queda nocturno en los municipios que tienen una ocupación de UCI superior al 50 por ciento. No obstante, el horario de la restricción a la movilidad varía según la ocupación hospitalaria.



De este modo, para los grupos de ciudades-regiones cuya ocupación de UCI sea superior al 85 por ciento, el confinamiento nocturno será entre las 6 p. m. y las 5 a. m. Según datos del Ministerio de Salud, con corte al 3 de abril, en este grupo se encontraban ciudades como Medellín, Santa Marta y Cali.



Para las ciudades con ocupación de UCI entre el 80 y el 84 por ciento, la restricción a la movilidad será entre las 8 p. m. y las 5 a. m. Según el Minsalud, aquí se encontraba Barranquilla hasta el 3 de abril.



Mientras que en las ciudades con ocupación de UCI entre el 70 y el 79 por ciento, como Manizales, según registros de la cartera de salud, el toque de queda será entre las 10 p. m. y las 5 a. m.



Finalmente, en las ciudades con ocupación de UCI entre el 50 y el 69 por ciento, el horario de restricción a la movilidad será entre la medianoche y las 5 a. m. Por tanto, según el reporte de las autoridades sanitarias con corte al 3 de abril, esto aplicaría en Bogotá, Bucaramanga, Villavicencio, Armenia, Montería, Pereira, entre otras.



Durante estas restricciones nocturnas, el Gobierno aclaró que se permite en todo momento el tránsito de personas y vehículos que para su retorno se movilicen durante esas fechas. Así que quienes estén de viaje y retornen a su residencia entre el 5 y el 19 de abril lo puede hacer sin inconveniente.



Eso sí, el Gobierno recomendó que las personas que viajaron durante Semana Santa a lugares de alta ocupación de UCI o de alto nivel de contagio —superiores al 80 por ciento— practiquen el autoaislamiento preventivo voluntario por mínimo de 7 días, y si en ese periodo presentan algún tipo de síntoma, continúen con el aislamiento obligatorio e informen inmediatamente a la EPS sobre su condición de salud.



Asimismo, durante el toque de queda nocturno se permitirán los servicios domiciliarios y el ejercicio de las actividades señaladas en el decreto 1076 de 2020.

Actividades prohibidas

En la circular, el Gobierno ordenó a los alcaldes y gobernadores no autorizar los eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas y no habilitar la apertura de discotecas o lugares de baile ni el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio.



También les ordenó prohibir la realización presencial de todo tipo de celebraciones de carácter regional y reforzar el control para evitar la realización de fiestas y reuniones en general.



Además, los mandatarios de municipios con ocupación de UCI superior al 70 por ciento o con altos niveles de contagio podrán regular el uso de sitios públicos que generen aglomeración, como playas, malecones y plazoletas, en las que se identifique violación a los protocolos de bioseguridad.

Autoaislamiento

Por otra parte, el Ejecutivo invitó a los ciudadanos a practicar el “autoaislamiento responsable” y evitar las visitas a familiares y amigos con quienes no convivan, “así como comidas familiares en espacios cerrados, especialmente si hay adultos mayores o personas con comorbilidades”. “Es indispensable que no bajemos la guardia; que aunque no hayamos viajado, todos estemos alerta”, sentenció Duque.



Finalmente, el Gobierno recordó que si un adulto mayor ya recibió la primera dosis de la vacuna, eso no significa que sea inmune. “La probabilidad de contagio existe y debemos seguir protegiéndolos. La mayor protección de la vacuna se consigue cerca de dos semanas después de la segunda dosis”, puntualizó el jefe de Estado.

REDACCIÓN POLÍTICA

