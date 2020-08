Qué se puede hacer y qué no desde el 1º de septiembre

Después de cinco meses de cuarentena llegó el día en el que las puertas se abren casi en su totalidad. Como lo anunció el presidente Iván Duque esta semana, el próximo 1.º de septiembre terminará en Colombia la cuarentena por el coronavirus impuesta por el Gobierno en marzo, y empezará una nueva fase de aislamiento selectivo, que irá inicialmente hasta el 30 de septiembre, en la cual las restricciones de movimientos de personas serán mucho menores.



(Le recomendamos: Coronavirus: ¿Inmunidad a la vista?)

Frente a este cambio de rutina es importante tener presentes varios puntos que están explicados en el decreto 1168, que es el que lanzó el Gobierno sobre las nuevas medidas, y otros puntos que, aunque no están incluidos en este, es importante tener en cuenta.



El primero es que, a pesar de que las restricciones son menores, no significa que se eliminen por completo, pues todavía hay varias excepciones que aquí le explicamos. El segundo punto que se debe tener claro, y que es el más importante de todos, es el autocuidado. Los cambios en las normas no significan que no haya probabilidades de contagio y que la vida deje de estar en riesgo.EL TIEMPO le presenta las siguientes preguntas y respuestas para entender mejor la ‘nueva normalidad’ que empieza a regir en todo el país desde el próximo martes.

(Le puede interesar: Evitar otra cuarentena, el gran desafío de Colombia)

¿Es obligatorio el uso del tapabocas?

Sí, es fundamental seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad que se han establecido durante estos cinco meses: uso adecuado de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social…

¿Quiénes pueden salir y quiénes no?

Seguirán sin poder salir las personas que tengan síntomas respiratorios o coronavirus. Todos los que estén libres de sospecha de tener la enfermedad o que definitivamente no estén contagiados pueden transitar con las precauciones correspondientes.

(Le puede interesar: Algunos comportamientos que alimentan la indisciplina ante el covid-19)

¿Habrá clases presenciales en las universidades?

En cuanto a educación superior, 113 instituciones ya tienen listas sus propuestas para retomar actividades, pero estas deben someterse a evaluación por parte del Gobierno Nacional y las entidades territoriales.

¿Se pueden hacer matrimonios, de cuántas personas?

Sí, pero tenemos que mantener el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones por el riesgo que implican. La recomendación es aplazar este tipo de celebraciones para más adelante.

(Además: Los logros en salud tras la cuarentena de 159 días)

¿Qué va a pasar con las iglesias?

Las iglesias pueden retomar, siguiendo los protocolos. Sin embargo, si están en un municipio de alta afectación, se revisará si no hay medidas especiales. Por ejemplo, Bogotá dijo ‘no iglesias ni templos’.

¿Se pueden practicar deportes de contacto?

Se puede, pero en actividades profesionales. A nivel amateur, se deberán implementar las medidas dictadas por el Ministerio de Salud.

(Le sugerimos: Los sectores más beneficiados con nueva fase de autocuidado)

¿Volverán los gimnasios?

Ya están los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud. Sin embargo, deben ser revisados por cada municipalidad o ciudad para decidir si se cumplen o no los cuidados pertinentes. En Bogotá, por ejemplo, los gimnasios no están habilitados en la nueva normalidad.

¿Puedo tomarme una cerveza en la calle?

No. Está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. Puede haber consumo en las casas, con moderación.

(Lea también: ¿Qué está pasando con las pruebas de covid-19 en Colombia?)

¿Los bares y las discotecas abrirán?

En principio, no. Sin embargo, los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio del Interior autorización para la implementación de planes piloto.

¿Los restaurantes abrirán?

Los restaurantes y plazoletas de comida se abrirán con todos los protocolos de bioseguridad, en los municipios en los que no haya afectación del virus y en los que tengan una afectación baja o moderada. Si se trata de un municipio con una afectación alta, las autoridades locales pueden tomar la decisión de restringir este sector.

(Lea también: ¿Quiénes pueden salir y quiénes no a partir del 1.º de septiembre?)

¿Y los vuelos nacionales?

Los vuelos nacionales ya se permiten en todo el país. En este caso también aplica que los mandatarios locales, según la afectación de su municipio, controlen el aforo o tomen medidas como la gradualidad en las rutas.

¿Cuándo se pueden hacer vuelos internacionales?

La activación de los vuelos internacionales es un proceso gradual, así que tomará un tiempo más después del 1.º de septiembre. Depende de las condiciones que establezca cada país de destino.

(Le puede interesar: 'Los países no están viendo la verdadera magnitud de la pandemia')

¿Se pueden visitar cementerios?, ¿ir a funerales de personas que murieron por covid-19?

Continúan vigentes las medidas de bioseguridad para el manejo de cadáveres y la realización de funerales y velorios. Los servicios funerarios, por la emotividad que los caracteriza, pueden hacer que las personas se descuiden, lo que podría convertirlos en un foco de propagación del virus.

¿Están permitidos, por ejemplo, los conciertos?

No. Los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones de personas no están permitidos.

¿Los adultos mayores y los niños pueden salir a la calle?

Los niños pueden salir de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, al igual que los adultos mayores. Y cada entidad territorial debe definir cuáles son las actividades permitidas y bajo qué normas para ambos grupos etarios.

(Lea también: ¿Qué está pasando con las pruebas de covid-19 en Colombia?)

¿Es posible hospedarse en hoteles?

Es posible, pero con altas exigencias en materia de bioseguridad para los empresarios del área turística. Y, de la misma forma, es importante que las personas que quieran quedarse en un hotel sean precavidas e implementen todas las medidas de higiene y distanciamiento social.

Si estoy de vacaciones, ¿puedo bañarme en una piscina?

Las medidas al respecto todavía no están completamente definidas. El Ministerio de Salud está adelantando el protocolo final sobre el tema de las piscinas. Pero, independientemente de la normatividad oficial, es clave que cada quien esté consciente de los protocolos que debe tomar en lugares de contacto público, como las piscinas.

¿Se pueden visitar las playas?

Se puede, pero con todas las medidas de distanciamiento e higiene. El Ministerio de Salud también está desarrollando un documento que indique con detalle cuáles son las medidas específicas para ir a la playa, tanto para los ciudadanos como para el comercio.

(Además: ¿Cómo sacar la pandemia de los sueños?)

¿Se puede viajar en grupo, por ejemplo, a una finca familiar?

Sí, siempre y cuando se cumplan el resto de protocolos. Evitar las aglomeraciones es clave. Además, al llegar al destino deberá mantener el aislamiento con personas que no sean de su grupo familiar, así como todas las medidas de bioseguridad.

¿Puedo ir a parques de diversiones?

Los parques temáticos y los de diversiones podrán funcionar si se siguen todos los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento. Es importante recalcar que en estos lugares no se podrán llevar a cabo eventos que impliquen aglomeraciones.

El autocuidado es la clave

En esta fase, todo depende de la responsabilidad individual de los colombianos. Recuerde que si tiene síntomas, debe reportarlos a su EPS y aislarse en su vivienda. Limpie frecuentemente las superficies con alcohol, amonio cuaternario u otro desinfectante. Y prefiera las actividades al aire libre o en espacios que tengan buena ventilación.

(Le recomendamos: ¿Qué ciudades superaron el pico de covid-19 y cuáles están en camino?)

¿Las reglas son las mismas para todo el país?

En primera instancia, en los municipios de alta afectación del coronavirus, como es el caso de Bogotá, los alcaldes, con la debida autorización del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud, podrán restringir las actividades, áreas, zonas y lugares que consideren pertinentes para la realización de un aislamiento selectivo y focalizado.

¿En qué casos se puede hablar de una aglomeración?

Según el Ministerio de Salud se entiende por aglomeración “toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de dos (2) metros, como mínimo, entre persona y persona”. De igual manera, la cartera de salud señala que el término también abarca “espacios cerrados que impliquen más de cincuenta (50) personas en un mismo lugar”.

¿Vuelven las clases presenciales a los colegios?

Sobre el regreso a clases se están diseñando pilotos, pero todavía está en marcha la construcción de un modelo de alternancia que permita la asistencia presencial de algunos estudiantes a los colegios, pero garantizando la menor aglomeración. El Ministerio de Educación está trabajando en un proceso de corresponsabilidad, en el que habrá lineamientos adaptados a cada región del país, según su afectación por el coronavirus.

¿Se puede viajar en carro o en transporte público?

Sí, a partir del 1.º de septiembre se reactivan las carreteras. No habrá límite en el número de pasajeros dentro de los vehículos particulares, siempre y cuando se cumplan las medidas recomendadas. En cuanto al transporte público, los vehículos no podrán operar al tope de su capacidad. Además, los usuarios deben mantener medidas como el uso del tapabocas permanente y el distanciamiento, a menos de que el acompañante haga parte del mismo núcleo familiar.

(Lea también: Subestimación de contagios de covid en el país sería de 82 %: estudio)

¿Qué pasa con las fronteras terrestres y marítimas?

Los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela seguirán cerrados hasta el 1.º de octubre de 2020. Aunque hay algunas excepciones del cierre de frontera, que son: emergencia humanitaria, el transporte de carga y mercancía, caso fortuito o fuerza mayor, la salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, con las autoridades distritales y municipales competentes.

¿Sigue el teletrabajo?

Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, que inicialmente está hasta el 30 de noviembre, “las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares”, advierte el documento.

REDACCIÓN DOMINGO