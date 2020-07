El balance del presidente Duque de cara a la pandemia por covid-19

Este domingo el presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un nuevo balance sobre la situación del país en medio de la pandemia por covid-19, que ya deja 117.110 contagios en el territorio nacional.



El presidente puso de relieve que el Gobierno está comprometido con fortalecer el sistema de salud en todas las regiones del país, por lo cual se seguirá haciendo entrega de los ventiladores para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



Sin embargo, Duque hizo un llamado a no bajar la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad, y recordó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no habrá una vacuna contra la covid-19 al menos en un año.



Por otra parte, el jefe de Estado aprovechó para hablar sobre las perspectivas del Gobierno para el próximo día sin IVA, que se prevé para el 19 de julio. Al respecto, destacó que en las primeras dos jornadas con este beneficio se registraron ventas por más de 9 billones de pesos.



"El recaudo, que estaba previsto caer en 2,4 billones, cayó menos de 700.000 millones de pesos", dijo Duque, y explicó que en buena medida eso se debió a las jornadas sin IVA.



En su alocución diaria, Duque también habló sobre dos temas que despiertan dudas: los arreglos locativos y la posibilidad de hacer entrenamientos deportivos en grupo. En ambos casos, el Presidente dejó en claro que todavía no están permitidas dichas actividades, pero que próximamente el país pondrá en marcha planes piloto para definir cómo retomarlas.



