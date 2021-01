Preocupación por ocupación de UCI en Bogotá, Cali y Medellín

Este lunes, durante el programa diario de 'Prevención y Acción', el presidente Iván Duque hizo un nuevo balance con respecto a las cifras por covid-19 que Colombia registró este lunes y el incremento en la ocupación de unidades de cuidados intensivos en varias zonas del país. Bogotá, Cali y Medellín presentan los índices más altos.



(Además: Sí habrá cuarentena por localidades; Gobierno dice tener 'reservas')

(Consulte: Sí habrá cuarentena por localidades; Gobierno dice tener 'reservas')



Duque también insistió en continuar con el uso del tapabocas, cumplir con los protocolos de distanciamiento y social, y sobretodo, 'no caer en aglomeraciones ni dentro ni fuera del hogar'.



El mandatario habló sobre las medidas que se han tomado para bajar la presión sobre la ocupación de camas UCI en diferentes ciudades del país y enfatizó en que no todas las ciudades se están comportando igual y por tanto las decisiones deben estar enfocadas en quitar la presión sobre las unidades de cuidados intensivos teniendo en cuenta las condiciones de cada ciudad.



(Le puede interesar: Por nueva cepa de covid-19, Reino Unido vuelve a confinamiento total)



Durante la transmisión de este lunes, el viceministro de Salud y Protección Social, Luis Moscoso Osorio afirmó que el mes de diciembre no fue un mes favorable para la pandemia. De acuerdo con Moscoso, en diciembre hubo un incremento en la ocupación de camas UCI y el aumento se debe a que se celebraron las festividades sin cumplimiento de medidas de bioseguridad.



Además, el viceministro aseguró que las tres ciudades que representan "mayor preocupación por el alto incremento en contagios, muertes y ocupación de UCI" son:



Bogotá: con el 19 por ciento de camas disponibles.

Medellín: con el 16 por ciento de camas disponibles.

Cali: con el 14 por ciento de camas disponibles.

'Si las ocupaciones a partir del jueves próximo están por encima del 85 por ciento, se tomarán medidas adicionales para el fin de semana y para el puente' FACEBOOK

TWITTER

Estas tres ciudades cuentan con diferentes medidas como y limitaciones en el consumo de licor, pico y cédula, limitación en la movilidad y regulación en cirugías que no son urgentes.



Además, Moscoso anunció que se está trabajando de la mano con los mandatarios y autoridades locales de cada región, como en el caso de Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Nariño, entre otras y que si a partir del próximo jueves se supera el 85 por ciento de ocupación de UCI, se emplearán medidas de emergencia para el puente de reyes, según las particularidades de cada ciudad. "Si las ocupaciones a partir del jueves próximo están por encima del 85%, se tomarán medidas adicionales para el fin de semana y para el puente", afirmó el viceministro.



(Lea también: Toque de queda, ley seca y pico y cédula en Cundinamarca)



Duque también hizo un llamado a la consciencia e insistió en la cultura ciudadana para continuar con todos los protocolos de bioseguridad a pesar de que este año iniciará la vacunación contra covid-19. "Vacunación no significa dejar de cumplir con los protocolos. Debemos prepararnos para un año optimista con la vacunación, pero mentalizarnos para continuar con los protocolos durante todo el 2021", afirmó el mandatario.



En cuanto a las medidas para la capital del país, mañana volverá la cuarentena por localidades a Bogotá en Usaquén, Engativá y Suba: serán 2’700.000 personas las que entrarán en confinamiento bajo las reglas que se vivieron en 2020. En la capital del país, la ocupación UCI general está al 83,7 % (y la de UCI covid al 77,7 por ciento). Hay 38.433 casos activos en toda la ciudad y 9.981 personas fallecidas.



ELTIEMPO.COM

También le recomendamos:

-¿El Gobierno Nacional autorizará a particulares vender la vacuna?



-Uribe dice que le gustaría ver a Carlos Antonio Vélez en el Senado