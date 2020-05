¿Qué se puede hacer y qué no desde el próximo lunes?

Centros comerciales, peluquerías, citas médicas y servicios de limpieza doméstico son algunas de las actividades que se podrán hacer desde el próximo lunes, según los lineamientos que ha entregado el Gobierno Nacional.



Tanto el presidente Iván Duque como el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, han insistido en que la adecuación de estas actividades dependerá de los alcaldes locales.

El único caso en el que ya existe un acuerdo con el Gobierno Nacional es el de Bogotá, en el cual, según la alcaldesa mayor, Claudia López, seguirán habilitadas solamente las excepciones del Decreto 636, es decir, los empleados de las empresas de construcción, manufactura y comercio autorizadas por el Distrito y que estén cumpliendo los protocolos.

​

Esta limitación en la capital del país se mantendrá hasta el próximo 15 de junio y para el resto del país, según la información que ha dado la Presidencia de la República, se aplicará lo siguiente:

Los que sí pueden salir

-Se reactivarán los servicios médicos no relacionados con el coronavirus.



– Los restaurantes podrán abrir, pero para vender comida a domicilio y con la posibilidad de que la gente la recoja en el lugar.



– También entrarán en operación plena los sectores de industria, obra civil y construcción.



– Los profesionales que brinden servicios a particulares, es decir, abogados, contadores, entre otros.



– Quienes trabajen en servicios de limpieza, incluido el doméstico, y los que se desarrollen al por mayor.



– Se habilitará plenamente el trabajo de lavanderías.



– También podrá abrir el comercio, al por mayor y al por menor, incluidos centros comerciales y todo lo relacionado con actividades inmobiliarias.



– Museos y bibliotecas podrán abrir al público.



– Igualmente, podrán volver laboratorios prácticos y de centros de investigación.

Los que no pueden salir

–Los restaurantes no podrán atender clientes de manera presencial.



– No podrán abrir iglesias, piscinas, bares, discotecas, gimnasios, billares y tampoco se podrán practicar deportes de grupo y de contacto.



– Tampoco podrán abrir teatros ni cines.



– Los colegios y universidades seguirán en clases virtuales hasta el próximo 30 de julio.



– El 80 por ciento de trabajadores públicos deberán seguir en teletrabajo.



– Los adultos mayores de 70 años continuarán en aislamiento hasta el 30 de junio.



– El transporte público podrá operar solamente en el 35 por ciento de su capacidad.

Las fronteras seguirán cerradas

– No habrá transporte intermunicipal ni aéreo, salvo las excepciones humanitarias.



– Y no se reactivará, por ahora, todo lo relacionado con industria del entretenimiento que implique actividades presenciales.

La actividad física

– Las personas de 18 a 69 años podrán realizar físicas máximo 2 horas diarias.



– Los menores entre 6 y 17 años podrán salir tres veces a la semana por una hora.



– Los menores entre 2 y 5 años lo podrán hacer tres veces a la semana durante media hora.



– Y los adultos mayores de 70 años, tres veces a la semana por media hora.

¿Tiene alguna duda?

