¿Cómo logró Tunja ponerle un cerco al coronavirus?

Con cero casos de pacientes infectados por covid-19, según datos oficiales, Tunja ostenta el récord de contención del nuevo coronavirus entre las ciudades capitales del país.



Si bien hay cerca de 800 municipios llamados ‘no covid’, el caso de la capital boyacense llama la atención por lograr ponerle una barrera al virus en una población de casi 180.000 habitantes.



"Desde que llegó la pandemia al país y hasta la fecha, Tunja ha tenido 6 personas recuperadas de 7 que adquirieron el covid-19", dice en tono tranquilo su alcalde, el médico cirujano Luis Alejandro Fúneme. Y también desde un principio se tomaron varias medidas en las que Tunja fue pionera en todo el país, como el pico y cédula, agrega.



Además de esta medida para evitar aglomeraciones, Tunja se unió rápidamente el 19 de marzo al ‘simulacro’ de aislamiento preventivo, y también fue la primera en habilitar hoteles para el personal de salud, dispuso líneas de atención e información sobre la epidemia, facilitó los trámites por internet y creó un novedoso sistema de mercados campesinos.



Ante las sorprendentes cifras, EL TIEMPO le preguntó al alcalde sobre la posibilidad de un subregistro, a lo que respondió que “no es fácil hacer esa interpretación, sí le puedo decir que hemos tenido un comportamiento juicioso con el diagnóstico y la caracterización de los contactos de pacientes sospechosos, del aislamiento y de las medidas para evitar la propagación; la mayoría de los reportes han sido negativos y desde el 11 de marzo de marzo no tenemos casos positivos”.



A pesar de que la situación está controlada y de que los tunjanos, mayoritariamente, han acogido las medidas de la cuarentena, al alcalde Fúneme le asaltan otras preocupaciones.



¿Cuáles? Según dice, “hay muchas inquietudes y limitantes, entre ellas la disponibilidad y la capacidad diagnóstica para una caracterización más grande en número de pacientes y pruebas”.



Otra de las limitantes, agrega, “es que no hoy no contamos con laboratorio para diagnóstico pruebas PRC y no tenemos pruebas rápidas. Esta semana llegarán las primeras 10.000”.

La desinfección de las calles es una de las medidas que ah tomado el alcalde. Foto: Cortesía

No obstante esas limitaciones, el alcalde Fúneme abrirá el Hospital Local ESE Santiago de Tunja, que estaba en proceso de habilitación, para la atención exclusiva de pacientes con afecciones respiratorias. “Esto, con el fin de prevenir contagios en los centros hospitalarios”.



Su preocupación está en la capacidad hospitalaria y la ampliación de las unidades de cuidado intensivo. “Tenemos 63 y otras de cuidados intermedios en el Hospital San Rafael, que es de tercer nivel y cuenta con una planta de 250 profesionales de la salud", aseguró.



Pasando a las cartas que se jugó la ciudad, una de las medidas más efectivas fueron los controles en las cuatro entradas a Tunja desde que comenzó el aislamiento preventivo obligatorio. Desde el primer momento, se apostaron allí patrullas del Ejército y la Policía, así como funcionarios de la administración.

Su labor se enfocó en identificar a los visitantes registrando datos como lugar de origen, si venían de un sitio de riesgo, se les tomaba la temperatura y signos vitales.



Toda esta información queda consignada en la página web de la Alcaldía. “Así identificaron unos casos y se aislaron (…) Si seguimos podríamos ser una ciudad ejemplar no solo en casos sino en activación económica”.



No ha sido fácil. Tunja y sus alrededores tienen un alto atractivo turístico y es paso casi obligado hacia municipios como Paipa y Villa de Leyva. “Hay cierto inconformismo pero en general la gente ha acatado las disposiciones, a pesar de que el turismo se ha reducido a cero”, cuenta el alcalde Fúneme.



Como la mayoría de entes territoriales, Tunja no escapa a las dificultades económicas de sus habitantes (44 por ciento de la gente depende del comercio informal), el grueso de la economía gira en torno a los pequeños y medianos empresarios y el municipio registra una disminución de casi $ 6.000 millones en recaudo.



Y si bien esos son unos problemas delicados, al alcalde Alejandro Fúneme, por ahora, le preocupa más aumentar la capacidad diagnóstica y la capacidad hospitalaria de su ciudad.



Aunque está satisfecho con los resultados obtenidos hasta ahora, dice no saber si era preferible estar en este momento como médico o como alcalde. De lo que sí tiene certeza es que debe permanecer en guardia.

El alcalde ha creado medidas para fortalecer la economía local Foto: Cortesía

Otras medidas

Se instaló una cabina de desinfección que les permite a los ciudadanos hacer sus compras de manera segura en el centro de abastos.



Los tunjanos pueden acceder a “Únete a la tienda virtual” un directorio de distintos establecimientos donde pueden encontrar los productos que necesitan sin salir de sus casas. Además, pueden hacer trámites oficiales.



El alcalde Fúneme ha denunciado penalmente a quienes comparten información falsa a través de redes sociales.



Además, se creó la campaña “Únete adopta una familia”, por medio de la cual los tunjanos donan alimentos y elementos de aseo para la población vulnerable.



Se identificó a los vendedores ambulantes afectados en su economía debido al aislamiento para llevar ayudas humanitarias a sus hogares.



Otra de las iniciativas es “Placita del Campo a tu barrio”, en la cual los campesinos y comerciantes llevan sus productos a los barrios, lo que les permite a los tunjanos comprar cerca de sus casas.



