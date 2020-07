Así va la entrega de ventiladores para atención de covid-19 en el país

Este viernes, el presidente Iván Duque habló sobre las algunas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para contener la propagación de la covid-19 en Colombia.



En particular, el Jefe de Estado dedicó esta emisión a hablar de medidas de prevención, a propósito del día internacional del autocuidado.



Sin embargo, también entregó una actualización sobre cómo avanza la entrega de ventiladores en el país. De acuerdo con el presidente, hay 1.863 ventiladores asignados, 1.688 entregados y 1.485 instalados.



En cuanto a la distribución de los ventiladores, para Bogotá fueron asignados 630 (544 instalados), 185 para Antioquia (144 instalados), 157 para Valle del Cauca y Cali (100 instalados), 111 para Barranquilla (todos instalados) y otros 48 para Atlántico (todos instalados).



El presidente explicó que en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca hay ventiladores que se encuentran a la espera de instalación (86, 41 y 27, respectivamente).

Ese proceso de instalación es largo, pues se requiere adelantar una capacitación con el personal médico que va a manejar los ventiladores. A esa situación se suma que el país no cuenta con suficientes intensivistas.



Otro pronunciamiento importante de Duque tuvo relación con el uso de medicamentos. “Hay algunos que hablan de Hidroxicloroquina, otros de la Ivermectina, sabemos que estos medicamentos tienen unos usos para los cuales han tenido autorización", dijo, pero advirtió: "no queremos que la ciudadanía se autorrecete y genere escasez de medicamentos”.



Cabe recordar que el pasado 17 de junio la OMS anunció la interrupción del grupo de tratamiento con hidroxicloroquina del ensayo Solidaridad, con el que se pretende encontrar un tratamiento eficaz contra la covid-19.

De acuerdo con los datos del ensayo Solidaridad y los resultados anunciados recientemente del ensayo británico Recovery, la hidroxicloroquina no reduce la mortalidad en los pacientes hospitalizados por covid-19, cuando se compara con el tratamiento de referencia.



Sobre la Ivermectina, hace unos días el Ministerio de Salud, el Invima, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y la Asociación Colombiana de Infectologia (ACIN) anunciaron que no recomiendan su uso como tratamiento para covid-19, "salvo cuando se use dentro de un estudio clínico que haya sido aprobado por el Invima".



En Colombia, de acuerdo con el informe más reciente del Ministerio de Salud, van 7.975 fallecidos por coronavirus y 233.541 casos confirmados (117.141 de ellos son casos activos). En cuanto a recuperados, este viernes el país llegó a 113.864.

