Drama de alemán que no pudo estar en nacimiento de su hija colombiana

Evan Fels, un mexicano-alemán de 32 años e ingeniero automotriz, y Angie Betancur, una joven colombiana de 30 años, se conocieron en 2015 en Medellín cuando Fels arribó al país para visitar a un amigo.



En ese viaje inesperadamente encontró el amor. Evan y Angie empezaron una relación en la que cada dos meses se veían en Alemania o en Colombia por periodos de dos o tres meses.



La última vez que se encontraron fue en enero de este año cuando Evan llegó a Medellín. Su plan era que Angie viajara a Europa en marzo para casarse en Dinamarca, pero llegó la pandemia de coronavirus.



"Cuando yo me fui de Colombia, a finales de enero, supimos que ella estaba embarazada", le cuenta Fels a EL TIEMPO.



Evan no pudo acompañar a Angie durante su embarazo y tampoco en el nacimiento de su hija, a comienzos de septiembre. "Ella tuvo que pasar todo el embarazo solita y yo me perdí todo", asegura, y agrega que está "muy triste y me duele mucho porque me hubiera gustado tener a la bebé recién nacida en mis brazos".



Este padre ha conocido a su hija a través de videollamadas que hace todos los días con su pareja.



Ante la restricciones que hay para los vuelos internacionales comerciales entre Colombia y Europa los padres tampoco han podido registrar a la pequeña a quien llamarán Hanna Imelda, como las abuelas del alemán.

A Fels le han cancelado el vuelo en seis ocasiones, la última vez fue el 08 de octubre y se lo reprogramaron para el 15 de octubre, no obstante cree que también se lo van a cancelar. En las últimas dos reprogramaciones se practicó la prueba PCR que tienen un valor aproximado de 200 euros cada una.



Ante ello, le pide a las autoridades colombianas y alemanas que "piensen en las familias que estamos separadas. El Gobierno tiene que ver que destruir familias por intentar arreglar otras cosas no es bueno", sentenció.

Otras parejas que anhelan un reencuentro

Melanie Beverley-Hughes y Cristian Sánchez

Melanie Beverley-Hughes vive en Reino Unido y Cristian Sánchez en Ibagué, Colombia. Se conocieron en Colombia, son novios desde hace cinco años; hace dos se comprometieron y esperaban empezar su vida de casados en Europa en mayo de este año. Sin embargo, esos planes quedaron truncados a raíz de la pandemia y no se ven desde hace ocho meses.



"No es solo no vernos sino pausar nuestras vidas", cuenta la joven, quien además pidió claridad a las autoridades colombianas para saber cuándo habrá vuelos de Europa a Colombia. Por ello, compró un vuelo de Reino Unido a París y otro de ahí a México para luego tomar un vuelo hacia Colombia. Espera arribar el 9 de octubre.



Por esta situación, la británica decidió sumarse a la campaña mundial 'Love is not turism' (amor no es turismo, en español) y crear esa página en redes sociales con casos de personas que tienen parejas colombianas.



A nivel mundial, este movimiento logró que diez países reconocieran como derecho que personas dentro de una relación sentimental se visiten. Los países son Dinamarca, Noruega, Países Bajos, República Checa, Islandia, Austria, Suiza, Finlandia, Alemania y Francia.

Johanna Manchola y Leo

Johanna Manchola, una bogotana que vive en Medellín, se casó con Leo, de Escocia, en Reino Unido, en octubre de 2019. Tras ello, se fueron al país europeo y allí Johanna permaneció hasta enero y luego regresó a su país natal.



El plan era que él fuera a Colombia en abril mientras esperaban que a ella le saliera la nueva visa de esposa, pero esto no alcanzó a pasar.



"Los consulados cerraron y todo se paró. Hasta hace poco logré presentarme a la embajada y me advirtieron que se puede demorar más de lo normal, que son tres meses", señala la joven.



A su esposo le han cancelado tres vece el vuelo; en junio, en septiembre y en octubre. Sin embargo, él no tiene los recursos para tomar varios vuelos, como lo han hecho otras personas y "tampoco le serviría por la restricción de hacerse la prueba antes de 96 horas".

Marco García y Sandra Ducuara

Marco García y Sandra Ducuara se conocieron hace 18 meses en Bogotá, cuando el español llegó al territorio nacional por asuntos laborales.



Se enamoraron de "un flechazo" y empezaron los planes para la unión marital, pero Marco tuvo que regresar a su país.



"Decidimos que ella se viniera un tiempo a España, durante un mes y medio y definimos cómo íbamos a vivir, el colegio del niño, etcétera". Así que Sandra llegó al país europeo el 31 de enero de 2020 y estuvo hasta el 15 de marzo.



Esperaban que un mes y medio después ella regresara a España y se qudara a vivir allá con su hijo de ocho años, pero nada salió como esperaban: al irse a España ella había arrendado su apartamento pues solo estaría un mes y medio en Colombia así que llegó a la casa de una hermana. "Duerme en un sofá con el niño", cuenta García. Cerraron fronteras y allí aún vive con su hermana, no tiene trabajo y se siente deprimida en ocasiones.



A pesar de que les han cancelado los vuelos en cinco ocasiones, guardan la esperanza de casarse el 17 de diciembre en España. "Les pedimos a los gobiernos que sean un poco más humanos con las parejas que demuestren que están juntas y es algo serio". "Me mata la pena, esto no es un capricho, es una necesidad vital, porque nuestra vida es como si estuviese parada", remata el español.

