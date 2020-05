¿Cómo va a funcionar toque de queda en Cundinamarca el lunes festivo?

A partir del 1 de junio, cuando empiece la fase de ‘aislamiento inteligente’, serán los alcaldes y gobernadores quienes tendrán la llave para la reactivación y la normalización gradual de la vida productiva en sus municipios y departamentos. Ellos ‘administrarán’ los cerrojos.



El mismo día que el presidente Iván Duque les hizo entrega de las llaves, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, fue uno de los primeros en hacer uso de ellas y, con los alcaldes de 41 municipios de cuatro provincias, decretaron el toque de queda hasta el próximo lunes festivo, el 25 de mayo.



EL TIEMPO habló con este mandatario sobre el futuro del departamento en las próximas semanas.

¿Qué viene para Cundinamarca ahora que ustedes tendrán las llaves?



Lo que estamos viendo, particularmente en Soacha y la sabana, es que con las autorizaciones que van, casi todo el comercio está ya en la calle. Por supuesto faltan algunos pequeños sectores que se habilitarán a partir de junio y creo que hay que acompañar a cada alcalde.



El departamento es tan diverso como diversas van a ser las medidas, y yo como gobernador lo que debo hacer es acompañar, por más desgaste que ello signifique, cada una de las decisiones de manera individual o provincial.



Con la potestad que ahora tienen, ¿cómo serían esas medidas ‘diversas’?

Hay municipios que van a querer seguir sin dejar entrar gente de otros municipios, y habrá que acompañarlos; y hay otros que son la inmensa mayoría en el departamento en población, la sabana, Soacha, y las grandes ciudades que ya necesitan reactivar su economía y la idea también es poder acompañarlos.

En términos de salud, ¿cómo enfrentarán la pandemia?



Nosotros insistimos en que durante este aislamiento obligatorio hicimos la tarea, hicimos una gran expansión de la red de unidades de cuidados intensivos. De 279 camas vamos a pasar a 739, hoy ya tenemos 500, y tenemos un porcentaje de ocupación menor al 30 por ciento en todas las patologías, no solamente covid. En covid tenemos solamente dos personas en cuidados intensivos.



¿Cómo será la recuperación de la economía?



Tenemos listas unas actividades de recuperación de la economía y aquí lo que se viene es la tarea de comenzar a convivir con el virus y retomar las actividades. Yo sí creo que ya es tiempo de permitirle a la gente nuevamente recuperar los empleos, las actividades, por su puesto siendo claros en qué si se eleva la tasa de contagios, y nuestro sistema de salud se ve amenazado con colapsar, habrá que reversar.



¿El toque de queda será permanente?



No, solo el puente festivo. Tenemos una preocupación y es que la gente al ver que hay mucha actividad que se ha retomado, tiene esa falsa sensación de tranquilidad y de creer también que se puede retomar la costumbre del puente festivo, de ir a algunos municipios a descansar.



Por eso la medida es en las provincias que son visitadas los puentes, mayoritariamente en municipios como La Vega, Villeta, Anapoima, La Mesa, Apulo, Tocaima, Nilo, Ricaurte, Fusagasugá, y es únicamente durante el puente festivo.



Se habló en un momento con la alcaldía de Bogotá de tomar esas medidas para el resto de puentes festivos del año…



No, es solo para este puente, seguramente para los demás tendremos algunas restricciones a los accesos a esos municipios para darles tranquilidad a sus habitantes de que pueden seguir su vida normal.



No hay que olvidar que los otros puentes van a tener lugar dentro de las medidas que cada municipio tome, entonces habrá municipios con las excepciones que aún se mantengan de espectáculos, de turismo, de bares, pero seguramente no habrá toque de queda sino otras medidas que nos ayuden a tener gran control sobre la personas que quieran ir a esos municipios pero sin perjudicar a los habitantes.



¿Van a tomar medidas en conjunto a la alcaldía de Bogotá?



Desde el anuncio del Presidente tuve la oportunidad de hablar con la alcaldesa (Claudia López) y muy seguramente este fin de semana podamos tener una reunión con los equipos para evaluar las medidas que debemos tomar en conjunto, particularmente para los municipios que colindan con la capital.



¿Los municipios de paso pueden cerrar sus fronteras?



No, no pueden hacerlo porque esos municipios de paso tienen una vía o nacional o departamental y esas vías no están cerradas.



¿Qué va a pasar con el transporte intermunicipal?



He tenido reuniones con alcaldes, particularmente de la sabana y de Soacha. Estamos trabajando ya en esa reactivación, lo que pasa es que realmente el dilema está en que al transportador no le da llevar solo el 35 por ciento de pasajeros y prefiere no prestar el servicio, entonces estamos en esa evaluación de saber cómo podemos ayudarles, para que no trabajen a pérdida sin que haya un incremento de la tarifa.



¿Sería algún tipo de subsidio?



Si, pero estamos revisando las finanzas porque, primero, todos estamos afectados en los ingresos, y segundo, la legalidad de la medida, porque se trata de empresas privadas.



La gran mayoría de municipios tienen una gran población de comercio informal, los vendedores ambulantes. ¿Qué va a pasar con estas personas que viven del diario?



Para ellos tenemos previsto un programa en la reactivación que va a consistir en créditos a través de la Corporación Social de Cundinamarca para acceder a créditos sin fiadores, con pocos requisitos y con un año de gracia antes de empezar a pagar.

