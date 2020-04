Las reglas del regreso de actividad física al aire libre en su ciudad

El presidente Iván Duque anunció el pasado lunes la extensión del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo. En medio de las nuevas medidas, se informó que a partir de este 27 de abril las personas podrán salir a hacer deporte al aire libre.

Los mandatarios locales tienen la autonomía de dar las reglas de funcionamiento de esta medida en sus ciudades.



En ninguna parte del país se puede ir a clubes deportivos, gimnasios ni a polideportivos.

Bogotá

La alcaldesa Claudia López aseguró este domingo que desde este lunes se puede hacer ejercicio al aire libre de forma individual: trotar, caminar, montar bicicleta, etc. La medida solo es para los mayores de 18 y menores de 60 años. Lo podrán hacer durante una hora entre 6:00 a. m. y 10:00 a. m., sin alejarse de la casa más de 1 kilómetro, durante una hora y con todas las medidas de precaución, incluyendo el tapabocas.



Adicionalmente, el pico y género continúa en la capital, pero no para esta medida. Es decir, puede salir cualquier día a realizar ejercicio sin importar su género.



Otras reglas:



- No se podrá hacer uso de mobiliario de parques: parques infantiles, gimnasios o canchas. "Al tocar cada uno de estos elementos se puede contagiar el virus".



-No estarán abiertos los parques metropolitanos.



-Cada persona debe cargar un kit de aseo que incluya toalla, agua y bloqueador.



-Para caminar hay que mantener una distancia de 5 metros entre persona y persona, y de 10 metros en caso de que haya trote o uso de la bicicleta.

La hora diaria de deporte que se autorizó para mayores de 18 años, se podrá hacer a pie, trotando o en bici, entre 6 y 10am, y no aplica el género.#picoygenero seguirá solo para ir a supermercados, bancos y notarías. Y también para chance/juegos azar, que autorizó el Presidente https://t.co/KhUuLItDsv — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) April 27, 2020

A partir del lunes 27 de abril se podrá hacer deporte a pie, trotando o en bicicleta, entre 6 y 10am, y no aplicará #PicoYGénero. Máximo a 1 km de casa y con medidas de protección.#CuerentenaPorLaVidaSigue pic.twitter.com/hJzclzLif6 — I.D.R.D. (@IDRD) April 27, 2020

Cali

La Secretaría de Deporte y Recreación de Cali señaló que la ciudadanía no puede ir a los parques, ni sitios con juegos para niños o que tengan máquinas para hacer ejercicio o actividades físicas.



La población puede salir entre 6 y 7 de la mañana, para caminar, correr, trotar y montar en cicla, en los dos días que tiene el pico y vida (medida para restringir la movilidad en vehículos).



Deben hacerlo cerca de sus hogares, sin superar más de 1 kilómetro de distancia.



Podrán hacer ejercicio al aire libre personas con edades entre 18 y 60 años, pero solas, no en pareja ni en grupos y tampoco pueden sacar mascotas.

Bucaramanga

Solo está autorizado un día para practicar deporte al aire libre.Esto funcionará igual que el pico y cédula. Dependiendo del dígito en el que termine su documento.



Se podrá salir entre 5 y 8 de la mañana, máximo una hora por sesión de ejercicio y a 1 kilómetro de su residencia. La distancia por persona debe ser de mínimo 5 metros y deberá salir con guantes y tapabocas.



Solo podrán hacerlo los ciudadanos que tengan entre 18 y 69 años. El uso de canchas y gimnasios en los parques no está permitido.

Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que en el caso del Valle de Aburrá las personas entre los 18 y los 60 años podrán salir a hacer deporte todos los días de 2 p. m. a 3 p. m. Cada persona tendrá que salir de forma individual.

En cuanto a la realización de actividad física, como fue autorizado por el Gobierno Nacional, en el caso del Valle de Aburrá las personas entre los 18 y los 60 años podrán salir a hacer deporte todos los días de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Cada persona deberá salir de forma individual. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 26, 2020

Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo que podrán salir a hacer ejercicio de acuerdo a su pico y cédula esta semana, de forma individual, entre 4 a. m. y 8 a. m.



Solo se permitirá el uso de las calles para la práctica de esta actividad. Los parques, escenarios deportivos, canchas públicas y el Gran Malecón continuarán cerrados.



"Vamos a ver cómo se comporta la gente al salir a hacer ejercicios, si no se quedan hablando, si no salen en parejas… si se logra eso, la otra semana sí abriremos para que todos los días puedan hacer ejercicios”, señaló Pumarejo.

