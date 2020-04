Presidente Duque extiende aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo

El presidente Iván Duque anunció en la noche de este lunes que el aislamiento preventivo obligatorio, la principal medida para contener el avance de la pandemia del coronavirus, se extenderá hasta el 11 de mayo, pero se permitirá, con protocolos muy estrictos, abrir el sector manufacturero y de la construcción. Reiteró que no se abrirán vuelos nacionales ni internacionales sino hasta finales de mayo.

“Eso no es una discusión entre abrir y cerrar, abrir y cerrar. Acá debemos partir de la base de que la primera responsabilidad es la vida y la salud, pero de la mano para evitar que el coronavirus no traiga pobreza y recesión”, dijo Duque.



Recordó que la semana pasada, cuando se extendió el aislamiento hasta el 27 de abril, se le dio espacio a otros sectores con responsabilidad y protocolos, para que se adelantaran "proyectos importantes para el país".



"Quiero decirles que bajo el principio que tenemos hoy, debemos para proteger la vida y la salud, mantener el principio de aislamiento hasta el 11 de mayo, pero haciendo revisiones periódicas", anunció.



Agregó que, teniendo en cuenta protocolos muy estrictos, que serán publicados en las próximas horas, se abrirá el sector de la construcción y de las manufacturas.

Agregó que "los sistemas de transporte masivo no deben tener una capacidad superior al 35 por ciento. Se deberá mantener el teletrabajo en sus máxima expresión, no se adelantarán eventos y mucho menos masivos, seguirán las restricciones de bares y discotecas, los restaurantes trabajarán a través de domicilios y no habrá , ni universidades, ni colegios ni jardines".



Sobre los municipios en los aún no se confirman contagios de covid-19, Duque señaló: "Vamos a hablar con gobernadores para que, junto con los alcaldes, podamos también tener una recuperación adicional de vida productiva, pero manteniendo los protocolos de protección de la salud y de la vida".

Al comenzar su intervención, el Jefe de Estado aseguró que si bien no se puede cantar victoria, sí se ha logrado detener la velocidad de propagación del virus. “El número de muertos y de casos por millón muestran un buen comportamiento. También el número de casos positivos frente a las pruebas por día mejora en su tendencia”, dijo Duque.



Y concluyó: “No es tiempo de egoísmos ni de oportunismos, ni para debates de carácter político o ideológicos. Debemos unirnos para defender el país en esta coyuntura. Las diferencias políticas que vengan después”



A su turno, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que el número RO, que indica la cantidad de personas que puede contagiar un infectado, - y cuyo número ideal está entre 0y 1-, ha mostrado un comportamiento positivo.



"Al comienzo, una persona infectaba a 2,5 personas adicionales. Con las primeras medidas, logramos que esa cifra pasara a 1,5. Hoy, mirando los resultado del aislamiento obligatorio, nos acercamos al número más ideal que es de 1 por cada infectado, lo que nos permitirá tomar decisiones más tranquilamente" señaló Ruiz.

Las medidas para la gran mayoría de la población se mantienen, Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

¿Cómo será la apertura por sectores?

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez explicó que desde que el aislamiento se decretó se permitió que los sectores agrícolas y ganaderos estuvieran abiertos y que ahora se sumarán los sectores de la construcción y de las manufacturas.



Señaló que se trabajará en protocolos estrictos y requisitos al ingresar al lugar de trabajo, al tomar la temperatura, usar el tapabocas, cascos que deberán llevar en la línea de producción y el protocolo de lavado de manos y aseo constante.



Sin embargo, el 'back office', es decir, el soporte administrativo del sector manufacturero, deberá mantener el teletrabajo como prioridad. "Empresa que no cumpla el protocolo no podrá salir, así esté autorizada", dijo Ramírez.



El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Johnatan Malagón, dijo a su vez, que el sector de la construcción se abrirá porque tiene la capacidad de trabajar por turnos y por cuadrillas, porque ya hay viviendas vendidas que deben ser entregadas y porque el sector tiene al menos 980.000 empleos vulnerables y no abrirlo dispararía las cifras de pobreza en ese sector. "Ya tenemos los protocolos discutidos con más de 18 mil actores del sector. Estamos listos", dijo el Ministro.

Transporte público

La ministra de Transporte, Angela María Orozco, afirmó que los sistemas de transporte masivo no operarán a más del 35% de su capacidad, se tendrá que hacer fila con una distancia de más de un metro entre personas y con el porte obligatorio de tapabocas convencionales.



"No deben ser los que se usan en el sector salud, sino los convencionales. Incluso, se pueden hacer en casa y hemos estado enseñando a hacerlos", dijo la funcionaria.

Balance del día

El Ministerio de Salud confirmó este lunes 10 muertes más en Colombia por el nuevo coronavirus. Con esta actualización, la cifra de fallecimientos en el país asciende a 189.



De acuerdo con las autoridades sanitarias, los nuevos decesos corresponden a una mujer de 46 años en Riohacha, con diabetes insulinodependiente, HTA controlada y obesidad; un hombre de 70 años en Bogotá, con HTA y diabetes; un hombre de 73 años en Cali, con Epoc y HTA; un hombre de 38 años en Bogotá sin comorbilidades; un hombre de 51 años en Bogotá, con diabetes, enfermedad cardíaca, síndrome nefrótico y Epoc, y una mujer de 65 años en Bogotá, con diabetes, HTA y Epoc.



