Regreso de sectores dependerá de aplicación de los protocolos: Duque

Las empresas de los sectores de manufacturas y la construcción, que quieran reanudar su vida productiva este 27 de abril tendrán que garantizar antes el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, aseguró este viernes el presidente Iván Duque en su programa de balance de la pandemia por el nuevo coronavirus en e. país.

"Entrarán a operar de manera gradual y responsablemente, en la medida que se adoptan los protocolos se dará el ingreso en la vida laboral. Sin ellos (los protocolos) no podrá darse el paso de recuperar la línea productiva", dijo el Primer Mandatario.



Agregó que "no hay dilema entre protección de la vida y desarrollo social y económico" y que las decisiones del Gobierno "se han tomado tras monitorear el comportamiento de la pandemia y dando pasos con responsabilidad para que más colombianos recuperen su espacio productivo y vencer los estragos del empleo":



Agregó el Jefe de Estado que si bien se debe evitar el crecimiento de la propagación del virus, hay que tener claro que esta enfermedad va a esta presente en un largo plazo. La Organización Mundial de la Salud dijo que puede durar como mínimo un año y no nos podemos dejar vencer. Tenemos que adoptar mejores prácticas de protección y recuperar espacios de vida productiva, pero no por ahora de vida social", dijo Duque.



La intervención se produce pocas horas después de que se emitiera la resolución que establece los protocolos obligatorios que deberán seguir los trabajadores de los sectores de la construcción y las manufacturas, que regresarán a labores el próximo 27 de abril.



Este viernes, el Ministerio de Salud confirmó diez muertes más en Colombia por el nuevo coronavirus. Con esta actualización, la cifra de fallecimientos en el país asciende a 225.



De acuerdo con las autoridades sanitarias, los nuevos decesos corresponden a un hombre de 83 años en Cartagena; con HTA y Epoc; un hombre de 75 años en Calamar, Bolívar, con enfermedad coronaria, ACV, Epoc, diabetes y enfermedad renal crónica; un hombre de 41 años en Santa Marta, con obesidad mórbida, y una mujer de 95 años en Cali, con Epoc, fibrilación auricular crónica, hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo y demencia.

ELTIEMPO.COM