Así será protocolo de movilidad para los sectores autorizados

El Jefe de Estado presentó este miércoles algunas de los protocolos obligatorios para la movilidad y que deberán cumplir los trabajadores de los dos sectores que podrán reanudar actividad desde el 27 de abril: construcción y manufacturas.



Igualmente anunció que para esa fecha se tendrán listos 11 protocolos para reactivar a diferentes sectores de la economía, entre ellos call centers, sector textil, servicios domiciliarios, supermercados y servicios financieros.

Algunas de las medidas que deberán tenerse en cuenta a la hora de movilizarse son las siguientes:



- El transporte público deberá operar a máximo el 35% de su capacidad.



- Las personas podrán usar el carro particular y compartirlo, siempre y cuando se mantenga un distanciamiento de un metro entre pasajeros y usando tapabocas.



- Se podrá circular en moto, usando todos los elementos de protección obligatorios como caso y chaleco reflectivo y procurando mantener una distancia de un metro con otros motociclistas.



- Los ciclistas también podrán movilizarse con casco y elementos de protección. No podrán estar a menos de un metros de otros ciclistas y se deberán desplazar, no en fila, sino en diagonal.



- Transportes intermunicipales tendrán permisos especiales para movilizar trabajadores de los sectores autorizados entre ciudades.



El Ministerio de Salud confirmó este miércoles diez muertes más en Colombia por el nuevo coronavirus. Con esta actualización, la cifra de fallecimientos en el país asciende a 206.



De acuerdo con las autoridades sanitarias, los nuevos decesos corresponden a un hombre de 66 años en Cali, con HTA; un hombre de 33 años en Cali, con obesidad; un hombre de 60 años en Bucaramanga, con enfermedad cardíaca y malnutrición; un hombre de 85 años en Barranquilla, con HTA, Epoc, revascularización cardíaca, exfumador e insuficiencia renal crónica, y un bebé de un mes y siete días en Cundinamarca, con ductus arteriovenoso persistente y comunicación interventricular.

