Duque habló de las medidas que se han tomado por el coronavirus

En la tarde de este sábado, el presidente Iván Duque respondió las dudas de los ciudadanos sobre las medidas que se han tomado en el país por la crisis generada por la pandemia de covid-19.



Hasta el momento en Colombia se reportan 240.795 casos, de los cuales 112.371 se encuentran activos. Así mismo, en todo el territorio nacional han fallecido 8.269 por el nuevo coronavirus y 119.667 personas se han recuperado.



El mandatario señaló que desde que comenzó la pandemia en el país se han realizado 1'379.043 pruebas. Y agregó que de las cifras entregadas por las autoridades de salud el 49,6 por ciento corresponde a pacientes recuperados.



En medio del programa, el presidente Iván Duque señaló que "desde el mes de marzo se han fortalecido las capacidades para la realización de pruebas PCR para la detección del virus" y que en todo el país se cuentan con 90 laboratorios certificados.



El Jefe de Estado también reiteró la información que se conoció esta semana en donde el Ministerio de Salud indicó que a las personas asintomáticas o con síntomas leves no se les realizará una segunda prueba al finalizar el periodo de contagio.



Por otro lado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que desde ya se está estableciendo cómo será el plan de vacunación en el país cuando se tenga acceso a la vacuna contra el covid-19.



Ruiz aseguró que tendrán prioridad la población mayor de 70 años y las personas con comorbilidades.



El ministro Ruiz también indicó que por el momento no se ha considerado volver a una cuarentena total, ya que el Gobierno cuenta con información detallada por ciudades, en donde se ha logrado establecer cuáles son las zonas en donde sí se debe considerar una cuarentena preventiva focalizada.

