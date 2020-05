Vea los alivios para deudores de Icetex e instituciones educativas

Este miércoles la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció que habrá alivios financieros para el sector de educación del país. Esto debido a los pedidos que han hecho las instituciones educativas, como colegios y universidades, y los estudiantes.



El Gobierno abrió nuevas líneas de crédito para la educación básica y media y línea de educación superior.

Respecto a las medidas de apoyo a la educación superior, anunció que crearon una línea de crédito por 1.5 billones de pesos con garantía del 80% del FNG.



Además, lanzaron una nueva línea de crédito de Findeter por $ 200.000 millones para instituciones de educación superior privadas.



Una segunda medida es que crearon un fondo solidario para la educación. Según advirtió el Gobierno son $ 97.000 millones destinados para apoyar a estudiantes de instituciones de educación superior de los estratos 1 y 2.



Por otro lado, hay una línea de crédito para el pago de matrículas de educación para el trabajo y el desarrollo humano.



Respecto a los alivios para quienes tienen crédito de Icetex, Manuel Acevedo, presidente de Icetex, aseguró que habrá alivios de reducción de intereses para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que tengan un crédito educativo vigente y estudien en el 2020- 2, ahora solo pagarán el IPC.



Además, otra medida respecto a Icetex, es que habrá un periodo de gracia hasta diciembre de este año. Este beneficio, anuncia el Gobierno, "se podrá tomar simultáneamente con el de reducción de intereses. Se pasará de 35.000 beneficiarios actuales a 66.000".



Además, el mandatario anunció que habrá 16.00 cupos adicionales para tener un crédito sin codeudor.



Para la educación preescolar, básica y media habrá dos medidas de apoyo: créditos en condiciones especiales. "Se determinó la destinación de $ 1 billón para jardines y colegios privados que permitirá cubrir hasta el 90% de la nómina, con un respaldo de la nación del 80%, un periodo de gracia de seis meses, y un plazo de pago entre 12 y 36 meses".



La segunda medida para este campo es una línea de crédito para padres de familia o acudientes destinada al pago de pensiones de jardines y colegios privados.



El presidente Iván Duque, además, en el programa 'Prevención y Acción', le pidió a la Virgen que proteja al país. Esto debido a que este miércoles se conmemora el Día de la Virgen de Fátima, celebración que se realizó de forma virtual.



El Jefe de Estado reiteró el llamado a la responsabilidad individual a protegerse y de este modo a quienes están alrededor. "Lavarse las manos, usar el tapabocas, llegar a la casa, lavarse las manos, quitarse los zapatos, desinfectarlos y en la medida de lo posible tomar una ducha, eso nunca deja de ser eficaz. La disciplina ciudadana salva vidas", enfatizó.



Duque aseguró que Alemania le donó 80.000 kits para realizar pruebas en el país. "Estamos profundamente agradecidos con su ayuda", dijo el mandatario. Estos kits serán partidos en el territorio nacional.

Municipios no covid -19

La Ministra del Interior, Alicia Arango, aseguró que los municipios que quieran ser declarados como no covid primero deberán cumplir con los protocolos señalados por el Ministerio de Salud y luego podrán, voluntariamente, hacer la solicitud al Ministerio del Interior.



Los municipios declarados como no covid deben cumplir con los parámetros señalados en el Decreto 636.



A la fecha, 155 municipios no covid han pedido levantar medidas, pero solo 90 han cumplido los requisitos

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD