'No estoy pensando en Maduro, estoy pensando en la gente': Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana está convencido de que la emergencia generada por el coronavirus debe ser superior a los asuntos políticos con Venezuela y por eso está proponiendo que haya un diálogo directo por parte del Gobierno Nacional con el régimen de Nicolás Maduro.



La nueva posición del exmandatario no parece sencilla de entender, tomando en cuenta que en los últimos años ha formado un frente de líderes hispanoamericanos cuyo propósito principal es el fin de la era Maduro en el vecino país.

Sin embargo, para Pastrana es más importante, en este momento, “salvar vidas” que anteponer otros asuntos. “La política la resolveremos después, ahora salvemos vidas”, le dijo Pastrana a EL TIEMPO.



¿Por qué cree usted que debe haber un acercamiento entre el gobierno de Colombia y el presidente venezolano Nicolás Maduro?



Si hay algún enemigo de Maduro reconocido nacional e internacionalmente soy yo y si alguien ha sido su mayor crítico y del régimen, desde hace más de cinco años, he sido yo, pero creo que aquí tenemos que pensar en una cosa: los colombianos nos podemos encerrar un mes, dos meses en nuestras casas y hacer las cuarentenas para cuidarnos, pero si no cuidamos la frontera con Venezuela se nos va a desbordar la pandemia a Colombia desde ese país.



¿Por qué afirma esto?



En Venezuela no hay medicinas, no hay drogas. A pesar de que se han impuesto la cuarentena, muchos venezolanos se van a pasar a nuestro país y por eso tenemos que tomar decisiones muy claras en este momento, con el gobierno de Venezuela.

¿El presidente encargado, Juan Guaidó, jugaría algún papel en este momento?



Todos hemos reconocido al presidente Juan Guaidó, pero en ese caso, hoy, quien tiene el gobierno en sus manos es Nicolás Maduro y lo que estoy proponiendo es que tenemos que tender lazos con el gobierno de Maduro -y con Guaidó, no lo estoy excluyendo- para que juntos podamos generar planes y programas que nos permitan controlar nuestra frontera para evitar que la pandemia se extienda en Colombia y en Venezuela.

Nicolás Maduro luce un tapabocas en una alocución en el Palacio de Miraflores. Foto: EFE

¿Y cómo se haría ese trabajo en la frontera, según su propuesta?



Perfectamente se pueden construir hospitales de 100 camas en 15 días. Si nosotros logramos construir hospitales para atender colombianos y venezolanos en La Guajira, en Cúcuta y en Arauca vamos a poder controlar en buena parte esta pandemia. ¿De dónde sacamos recursos? Los Estados Unidos con Usaid tiene ya 5.000 millones de dólares para, precisamente, estas ayudas humanitarias. Aquí lo ha dicho el presidente Duque, que está solicitando recursos. Si esos recursos de Usaid se logran involucrar para construir este tipo de hospitales vamos a lograr controlarlos.



¿Qué otra idea acompañaría esta construcción de hospitales?



Que los americanos, los chinos, los colombianos, los venezolanos, médicos de todos estos países puedan estar atendiendo a esta gente. En todo caso el gobierno de Maduro tiene muy buenas conexiones -igual que las tiene el presidente Duque- para pedirles a los chinos recursos que nos permitan a nosotros invertirlos en estas zonas. Ellos pueden enviarnos equipos médicos, médicos directamente, entonces lo que digo es que tenemos que mirar en esa frontera porosa, más de 2.000 kilómetros, cómo ejercemos un control para que no venga al interior del país. Si los colombianos no les tendemos la mano a los venezolanos la gente se comienza a morir, porque no van a tener acceso a servicios médicos en Colombia, y la xenofobia que se va a generar contra los colombianos no va a tener nombre.



¿Qué otras decisiones se deberían tomar conjuntamente entre Colombia y Venezuela para atender esta crisis?



En este momento tenemos que pensar en cómo resolver el problema en Cúcuta por la migración de venezolanos y los conflictos con los colombianos. Estas son ideas que estoy planteando. Este problema actual, como todos sabemos, es exponencial y tenemos que buscar soluciones a este asunto y que no se nos vaya a desbordar en la frontera. Es mejor hacer las inversiones en la frontera y que el resto del país esté absolutamente descontaminado, si no nada estamos haciendo los colombianos en cuarentena.

¿Este diálogo que usted está proponiendo entre el Gobierno Nacional y el presidente Maduro sería exclusivamente para el tema del coronavirus o podría cobijar el problema de migración también?



Estamos en una situación que nunca nos imaginábamos. Yo creo que esta es la peor crisis que va a sufrir nuestra generación. Otra generación no va a sufrir lo que estamos sufriendo hoy en el mundo. Nunca nos imaginamos que esta crisis fuera a llegar, entonces, por ahora, si logramos controlar el tema de salud, que es lo más importante, y de alimentos para colombianos y venezolanos, vamos a controlar, en buena parte, el resto del país. Lo que me preocupa es que vemos a venezolanos, familias enteras, caminando por las calles de Colombia, que se quedan en municipios cercanos a la frontera, otros que se vienen hasta el interior del país, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros los colombianos nos encuarentenamos, pero no tenemos un verdadero control sobre la gente que está entrando a nuestro país, vamos a tener unas consecuencias que después no sabremos enfrentar.



¿Cómo lograr ese diálogo entre el gobierno colombiano y el presidente Maduro?



Debe haber contacto directo. La política tenemos que dejarla a un lado. Aquí estamos hablando no sé si de cientos de miles o millones de vidas. Aquí lo que tenemos que pensar es en dejar la política a un lado y hablar con todos los sectores en Venezuela y en Colombia, porque estamos hablando es de vidas y así lo ha hecho el mundo, el señor (Donald) Trump dice que le está tendiendo la mano a Corea del Norte; el señor Secretario General de Naciones Unidas le pide al mundo que cesen todas las guerras que se están librando en el planeta, entonces lo que le están diciendo a todo el mundo es que tenemos que estar es pensando en cómo vamos a controlar esta pandemia.

La frontera entre Colombia y Venezuela. Foto: Efe

Usted se ha ofrecido para ir a hablar con Nicolás Maduro…



Si es necesario se habla con Maduro. Es que ya lo hemos hecho. La última vez que estuvimos con él, en 2015, fue cuando el periodo electoral y fue cuando me declaró persona no grata, pero bueno, ese es otro tema, pero este asunto es directamente. Creo que cuando estamos hablando de vidas, la política hay que dejarla a un lado.



Mucha gente lo ha visto a usted ser muy crítico de Maduro en los últimos años, ¿por qué este giro o cambio de percepción suya?



Porque tengo la autoridad moral para hacerlo. Efectivamente si hay un enemigo de Nicolás Maduro y del régimen es Andrés Pastrana, pero aquí yo no estoy pensando en Maduro, estoy pensando en la gente, en vidas humanas. Aquí tenemos que dejar a un lado los egos. Que si me siento o no con Maduro, que si hablo o no con él. Aquí estamos hablando de ciento de miles o millones de colombianos y venezolanos que se van a morir y no podemos permitirlo simplemente porque Duque no debe hablar con Maduro o porque Pastrana no debe hacerlo. No. La política la resolveremos después, ahora salvemos vidas, seres humanos, eso es lo más importante en los dos países.

El gobierno del presidente Duque ha sido insistente en no hablar con Maduro sino con Guaidó, ¿cómo convencerlo de lo contrario?



Si hubo alguien que colaboró a que el presidente Guaidó llegara al gobierno de Venezuela como presidente de la Asamblea Nacional fuimos el presidente Duque, Marta Lucía Ramírez y yo, que estuve también ayudando en ese momento para que hubiera ese reconocimiento. Tenemos el Grupo Idea, que somos más de 25 expresidentes de América Latina y de España trabajando en este tema. Si alguien ha sido crítico de Maduro he sido yo, pero creo que en este momento tenemos que unir todos los esfuerzos para salvar vidas. Después veremos qué pasa con la política, con la situación de Venezuela. Y le digo una cosa: posiblemente los primeros que no van a estar de acuerdo con lo que digo hoy van a ser mis amigos de la oposición venezolana, pero en este caso estoy pensando es en vidas humanas, en cómo salvamos los de acá y los de allá.

