La conversación de Duque y Macri sobre sede de final de Copa América

El 10 de junio comenzó a cocinarse la elección de Colombia como sede de la final de la Copa América del 2020, evento que se realizará conjuntamente entre el territorio nacional y Argentina.

Por esos días el presidente Iván Duque hacía una visita oficial en Buenos Aires y durante uno de los encuentros con el presidente argentino, Mauricio Macri, hablaron de la posibilidad de que la final de la Copa se realizara en Colombia.



“Yo no me quiero brincar a la Conmebol, pero si fuera por el presidente Macri y por mí, creo que estamos con posibilidad de darle una gran noticia a Colombia”, dijo Duque tras una reunión con Macri.



El anuncio de Duque no trascendió y se quedó en la especulación.

#Bogotá Me complace anunciarle al país que hace unos minutos hablé con el Presidente de la @CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quien nos dio una gran noticia: la final de la #CopaAmérica2020 se realizará en Colombia. Ese ha sido el deseo de todos los colombianos. pic.twitter.com/ixlC44Ilkz — Iván Duque (@IvanDuque) 27 de junio de 2019

Pero este jueves en la tarde el jefe de Estado sorprendió cuando, en medio de la conmemoración del Día del Servidor Público, en Bogotá, aseguró que la final del certamen continental se realizará en Colombia.



"Yo quería entregarles una buena noticia a los servidores públicos hoy en su día, muchos de ellos son amantes de nuestra Selección Colombia de fútbol, y me complace contarles que hace unos minutos hablé con el presidente de la Conmebol y gracias a la gestión pública del doctor Ernesto Lucena y a la gestión del doctor Jesurún, quería confirmarles a ustedes que la final de la Copa América del 2020 va a realizarse en Colombia, uno de los grandes anhelos de todos nosotros", afirmó el mandatario.



Y le agradeció a Macri "por ese apoyo" y hacer "ese esfuerzo compartido". "Creo que Colombia ahora tendrá un motivo más de alegría”, agregó el mandatario.





