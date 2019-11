Conversación nacional terminó su primera semana

La primera semana de la conversación nacional terminó ayer con un diálogo alrededor del eje de paz con legalidad.



Durante los últimos días, los colombianos comenzaron a ver la estrategia definida por el Gobierno para escuchar a los diversos sectores de la sociedad en procura de poner fin a las movilizaciones que han afectado a varias ciudades del país –especialmente a Bogotá– y que han generado pérdidas que ya superan los $ 1,4 billones a nivel nacional.

Se avanzó en los ejes de educación, lucha contra la corrupción, crecimiento con equidad, medioambiente y paz. Pero también se habló con el comité promotor del paro, gremios y transportadores, entre otros.



Según el Gobierno, lo que se quiere es escuchar a los diversos sectores del país sobre las inquietudes y propuestas que tienen alrededor de los diversos asuntos.



Además, como bien lo ha anunciado el propio presidente Iván Duque, todavía falta llevar esa conversación a las regiones.



Por eso, el mandatario advirtió que con este diálogo se busca es mirar hacia adelante para ver cómo hacer mejor a este país. Y, en ese sentido, ha planteado que es clave recibir propuestas.

A manera de claridad, les dijo ayer a quienes asistieron a la conversación sobre paz que con estos encuentros no se trata de quién le cede a quién, sino “de qué somos capaces de construir juntos”.



Pero como estas han sido unas invitaciones abiertas, es un hecho que Duque ha sido objeto de cuestionamientos y críticas, algunas incluso muy fuertes y otras sin mayores argumentos.



De las reuniones iniciales sobre los ejes solo queda pendiente para la semana entrante la de fortalecimiento institucional.



Pero el escollo de esta conversación parece ser hasta ahora el diálogo directo con el Comité Nacional del Paro (donde están centrales obreras, asociaciones de estudiantes, entre otros), que no quiere estar en la conversación con todos los sectores y ya tiene sus peticiones.



Ese diálogo directo parece urgente para acabar con las movilizaciones. Precisamente ayer, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció que el Gobierno espera reunirse nuevamente con el comité del paro.



No obstante, destacó que ese Comité inicialmente era uno y ahora se han agregado otros sectores, al igual que las peticiones, que inicialmente eran 13 y ahora son muchas más.



En una carta que ese grupo le envió el jueves al presidente Duque agregó a la lista, entre otros puntos, que se evalúe la posibilidad del diálogo con el Eln y una reforma política y electoral.



La Vicepresidenta dijo que la reunión con los diversos sectores y con el Comité del Paro es clave para definir una hoja de ruta a partir de determinar cuáles de las peticiones están en el Plan de Desarrollo y qué ya está implementando el Gobierno.



Eso sí, la funcionaria fue clara en señalar que todo esto, “teniendo en cuenta el realismo fiscal”.

REDACCIÓN POLÍTICA

@PoliticaET

redaccionpolitica@eltiempo.com.co