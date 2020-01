Los nuevos ejes con los que se reanuda la conversación nacional

Con una mesa de trabajo con representantes estudiantiles y de organizaciones de jóvenes, y en medio del escepticismo de varios sectores, el Gobierno Nacional reanuda este lunes la llamada conversación nacional, con la mira puesta en reunir los insumos para promover reformas que resuelvan las preocupaciones frente a los temas que más afectan a los ciudadanos.



La idea de este diálogo, que se inició como respuesta al paro nacional promovido a finales del año pasado, como lo aseveró el presidente Iván Duque, es la “construcción de políticas a largo plazo, acciones de mejoramiento para acelerar los resultados de los programas gubernamentales nacionales y regionales, que den los lineamientos de una visión compartida de país”.

Lo que pretende el Ejecutivo es que de aquí al 15 de marzo, cuando finaliza este mecanismo, se tengan los insumos suficientes para promover soluciones concretas.



Según explicó el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, las acciones que se implementarán girarán en torno a cuatro ejes: la aceleración de programas de gobierno que ya están en ejecución, el mejoramiento de programas de gobierno, la promoción de nuevas políticas públicas y el trámite de proyectos de ley si así se requiere.



La fecha del 15 de marzo obedece a que a partir del 16 de ese mes, el Congreso vuelve a sesionar, con lo que se podrían tramitar las reformas legislativas.



El énfasis de la conversación este año estará en las sesiones regionales. “Para este primer trimestre están planeadas 20 sesiones de la conversación con diferentes sectores y 15 sesiones de la conversación regional”, explicó Molano.



Igualmente se tiene habilitada la plataforma digital, en la que se han recibido hasta el momento 11.264 propuestas ciudadanas.



Un obstáculo con el que se ha encontrado este mecanismo es la imposibilidad de lograr un acuerdo entre el Gobierno y el comité del paro frente a un asunto esencial: definir si se trata de una mesa de trabajo o una negociación.



Para el Gobierno, esta debe ser una mesa de trabajo paralela a la conversación nacional con otros sectores. Pero el comité del paro no está de acuerdo con esta apreciación.



“Necesitamos que se sienten a negociar de verdad con el comité, porque la última fecha el Gobierno dijo que no negociaba y que solo era para dialogar sobre ciertos puntos”, señaló Nelson Alarcón, presidente de Fecode.

Lluvia de peticiones

El comité del paro presentó en diciembre pasado un pliego de 104 peticiones, lo cual fue calificado como desproporcionado por parte de algunos sectores.



“Se está haciendo un análisis de los 104 puntos para determinar si existe viabilidad política, fiscal o de competencia, porque hemos encontrado que algunos de estos puntos no tienen que ver con el Ejecutivo”, dijo Molano.



Algunas críticas que han llegado de la oposición, como el caso del senador de Alianza Verde Antonio Sanguino, señalan que lo planteado por el Gobierno no es un diálogo sino “un monólogo”, y que no se han producido respuestas.

No obstante, Molano afirmó que la conversación ha servido para producir respuestas.



“El Presidente se reunió con los jóvenes, le pidieron mecanismos para la generación de empleo, y la ley de crecimiento aprobada recientemente tenía un artículo que daba incentivos que permiten casi 60.000 empleos para los jóvenes”, dijo el alto funcionario.



En cuanto a los ambientalistas, pidieron la firma del tratado de Escazú, y, efectivamente, se hizo y en marzo este mecanismo será presentado al Congreso.

Molano también mencionó el artículo que objetó el Gobierno y que supuestamente afectaba el presupuesto de las universidades.



No obstante, frente a este punto hay que decir que ese compromiso ya lo había adquirido el Ejecutivo ante el Congreso, antes del paro nacional.

Gobierno pide no bloquear el transporte

Ante la posibilidad de que en las próximas semanas se presenten nuevas manifestaciones, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, aseguró que el Gobierno respetará el derecho a la protesta, pero pidió no “afectar a quienes se movilizan”.



“Lo que no queremos ver es movilizaciones que afecten a quienes se mueven en el transporte público”, expresó Molano.



El alto funcionario dijo, además, que se debe aprovechar esta oportunidad “para construir soluciones prácticas y concretas”.

‘Hay que negociar, no solo dialogar’, líder sindical

Con el reinicio de la conversación nacional, el gobierno del presidente Duque cree estar dando respuesta para resolver las causas de las protestas en las calles. Otra cosa, sin embargo, consideran en el Comité Nacional del Paro. Es más, de acuerdo con líderes sindicales, falta voluntad del Estado.



Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), cree que se debe constituir una comisión negociadora en el Gobierno y empezar a desmenuzar cada uno de los puntos del pliego. “Hay que saber qué le corresponde al Poder Ejecutivo, qué le corresponde al Poder Legislativo y qué parte les corresponde a otras instancias”.



Gómez asegura además que en este año es posible empezar a encontrar soluciones si hay intenciones de buscar un acuerdo, y lo más importante, según el presidente de la CGT, que el gobierno reconozca que este sí es un proceso de negociación.

Por su parte, Nelson Alarcón, presidente de Fecode y uno de los principales promotores del paro nacional –que se inició el pasado 21 de noviembre y, de acuerdo con este líder sindical, todavía no tiene fecha establecida para que se reanude–, dice que este nuevo proceso de conversaciones con el Gobierno no debe centrarse solo en dialogar.



“Esperamos que se sienten a negociar de verdad con el comité, porque la última fecha el Gobierno dijo que no negociaba y que solo era para dialogar sobre ciertos puntos”.



Y es enfático en que están dispuestos a acudir a las reuniones necesarias, pero afirma que hasta el momento no han recibido ninguna notificación del Gobierno.



En cuanto a los ejes temáticos y los 104 puntos expuestos hace algunos meses, Alarcón señala: “Dijeron que eran muchísimos puntos, pero si miran la página del Gobierno, hay más de 6.000 propuestas que han sugerido más de 2.650 ciudadanos. Nosotros antes nos quedamos cortos”.



Hasta el momento, ya ha habido seis reuniones entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro Nacional; sin embargo, no se ha podido conciliar nada relacionado con la reforma laboral y la pensional, reforma tributaria, ‘holding’ financiero y medidas para proteger a los líderes sociales, “la última reunión fue para hacer un escándalo por los 104 puntos”, agregó Alarcón.



Asimismo, el dirigente sindical le dijo a EL TIEMPO que desde este lunes se reunirán para seguir trabajando en las peticiones y en los ejes temáticos. Reiteró que están firmes para acudir a cualquier llamado que el Gobierno les haga y que el próximo 31 de enero tendrán un encuentro nacional con algunos sectores que hacen parte del comité para definir nuevas propuestas.



