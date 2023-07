La polémica entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello por cuenta de la suspensión del alcalde de Riohacha (La Guajira), no termina. Este viernes 28 de julio el jefe de Estado trinó en respuesta a declaraciones que la jefe del Ministerio Público dio a este medio, según las cuales al presidente "no le gustan las leyes colombianas y quiere aplicar una extranjera".



(Puede leer: Petro culpa a Duque de aumentar la deuda; exministro de Hacienda le responde)

"Con todo el respeto que me merece la procuradora, pero debo decirle que la Convención Americana no solo es un tratado firmado por Colombia sino que también es una ley de la República y hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad", afirmó el primer mandatario en su cuenta de Twitter.

Cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución, no es un caos. FACEBOOK

TWITTER

Cabe recordar que el presidente Petro no ha acatado la sanción interpuesta por el Ministerio Público al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, porque "cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución, no es un caos".



El Presidente ha señalado: "No voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia".

¿En qué radica la polémica?

El choque entre la Presidencia y la Procuraduría se desató porque el jefe de Estado no atendió el pedido de nombrar un alcalde encargado luego de que Bermúdez Cotes fue suspendido provisionalmente por presuntas irregularidades en obras del acueducto y alcantarillado de la capital de La Guajira.

Facebook Twitter Linkedin

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación. Foto: Procuraduría

La jefa del Ministerio Público explicó que "en Colombia, que es un Estado de derecho, todas las autoridades, incluyendo al Presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de derecho de nuestro país, como es la Corte Constitucional".



(Siga leyendo: ¿Qué ha pasado con los decretos de la emergencia económica y social de La Guajira?)



Además, Cabello hizo un llamado para que "no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República que, desconociendo el Estado Social de Derecho, quiere incumplir una orden constitucional, en donde la competencia, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, determinó que en Colombia la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal, sino la ejercen múltiples autoridades, porque la lucha contra la corrupción sobrepasa los límites casi que del mundo entero".

Con todo el respeto que me.merece la procuradora pero debo decirle que la Convención Americana no solo es un tratado firmado por Colombia sino que tambien es una ley de la Republica y hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad.https://t.co/Lxj8YGmfJo — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 28, 2023

Sin embargo, la Casa de Nariño, en cabeza del ministro de Justicia, Néstor Ozuna, indicó que "la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano y por lo tanto es obligación del Presidente aplicar en cualquier acto suyo todo el ordenamiento jurídico, comenzando por la CADH, que establece que solo mediante decisión de un juez competente en un proceso penal se puede privar de derechos políticos a un funcionario elegido popularmente".

Más noticias

Las razones del Gobierno Petro para liderar una reforma a la ley de víctimas

Conozca las tarifas vigentes para los servicios de la Registraduría

Republican hoja de vida de Andrés Camacho, designado minminas, ahora con correcciones

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS