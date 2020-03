La 'bajada de caña' de Claudia López a la propuesta de Pacho Santos

El embajador de Colombia en Washington, el exvicepresidente Francisco Santos le planteó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una alternativa para el tema del 'pico y placa en la capital del país.

A través de Twitter, Santos le planteó una idea: que levante el 'pico y placa' con una condición: solo pueden salir carros con mínimo tres personas. Se promueve el 'ride sharing' (viaje compartido)

Y en la mañana de este martes la alcaldesa le respondió al embajador de manera muy cordial pero contundente.



Comenzó saludándolo con una "Querido Pacho" y a renglón seguido procedió a explicarle porque la idea que estaba proponiendo no le ve viable.



Le dijo que lo que ayuda a contener las tres causas que provocan enfermedad respiratoria en Bogotá (invierno, mala calidad del aire y coronavirus no es sacar más el carro sino quedarse más en casa.



Y luego le lanzó sus pullas: "El gobierno nacional no ha podido reglamentar UBER menos aún carro compartido".

Querido Pacho.

Lo que ayuda a contener las tres causas que provocan enfermedad respiratoria en Bogotá (invierno, mala calidad del aire y coronavirus) no es sacar más el carro sino quedarse más en casa.

La alcaldesa Claudia López ha sido enfática en la necesidad de que en Bogotá se adopten las medidas que sean necesarias para contrarrestar los efectos del Covid-19.. "En Bogotá tenemos triple presión. Hay temporada de lluvias, mala calidad del aire y emergencia por coronavirus", ha dicho.



Por esta razón la mandataria de los bogotanos aseguró que mantendrá el pico y placa extendido en la ciudad, básicamente porque no ha sido posible mejorar la calidad del aire.



Incluso habilitó la ciclovía permanente en la capital del país, como una alternativa para evitar aglomeraciones en el transporte público, especialmente en TransMilenio.



De todas maneras, la alcaldesa ha sido persistente en la necesidad de que sean los mismos ciudadanos los que tomen de manera directa todas las medidas recomendadas para evitar el contagio del coronavirus.