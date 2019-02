Controversia entre Alemania y Colombia por el Eln

El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo Garcia controvirtió esta mañana la tesis del gobierno alemán sobre la gravedad de desconocer los protocolos ante el “fracaso de las negociaciones” con el Eln.



El ministro alemán de asuntos europeos, Michael Roth, dijo que “el Gobierno colombiano amenaza con una dudosa negativa”, lo que a su juicio quita credibilidad a estos procesos.

El canciller Trujillo, en entrevista con La W, dijo que nunca hubo negociación entre el Gobierno del presidente Ivan Duque y el Eln, lo cual desvirtúa la obligación de acatar protocolos.



Trujillo recordó que hace apenas una semana Alemania, como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, condenó el atentado del Eln que llevó al gobierno colombiano a reactivar las órdenes de captura contra los miembros del equipo negociador de esa guerrilla que se encuentran en Cuba.



No es la primera vez que el gobierno colombiano rebate la tesis de su obligación de acatar los protocolos de la negociacioón con el Eln.



De hecho el canciller colombiano, por el contrario, dijo que los guerrilleros van a ser pedidos en extradición.



Algunos juristas, diplomáticos y políticos, creen que Duque debería acatar los protocolos y facilitar el retorno de los jefes del Eln a sus territorios porque el garante de dichos pactos no fue el Gobierno sino el Estado.



Duque no se siente obligado a acatar protocolos porque su gobierno no tuvo negociación con esa guerrilla.



