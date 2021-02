Una Constitución con 200 años de escritura

Quien quiera conocer realmente a fondo un país debería comenzar por su constitución política. Este compendio de normas, más allá de organizar el ordenamiento de una nación, se convierte en el sentir de los pueblos, de las comunidades.

Así lo muestra la exposición ‘Las constituciones de Colombia’, que estuvo abierta en la Presidencia de la República y dejó ver no solo la historia jurídica y legal del Estado colombiano desde sus inicios hasta la actualidad, sino la forma en la que ha evolucionado la República a través de las nueve constituciones que ha tenido el país.



La vida republicana constitucional nació para Colombia con la carta política de 1821, también conocida como la Constitución de Cúcuta, que tuvo como objeto la creación de la Gran Colombia, con la unificación de Colombia, Panamá y Venezuela, y en la que se ratifica como presidente de la República a Simón Bolívar y como vicepresidente, a Francisco de Paula Santander. Este texto fue resultado del Congreso de Cúcuta, reunido durante cinco meses, entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821.



Según recordó el historiador William Restrepo, Simón Bolívar llegó el 3 de octubre de 1821, a las 11 de la mañana, al salón de sesiones ubicado en la sacristía de la iglesia parroquial de Villa del Rosario de Cúcuta, y “juró como presidente de la naciente República de la Gran Colombia”.



La Constitución de 1821 refleja, ante todo, las duras discusiones que se dieron en la naciente república, desde los inconvenientes y las negativas de algunos de los delegados para ir a la Villa del Rosario de Cúcuta por las distancias y las condiciones insalubres de la región hasta los agudos debates entre centralistas y federalistas.

Esto se refleja en el desarrollo de los términos como ‘pueblo’ y de temas como la abolición de la esclavitud, que solo logra ser aprobada en la primera parte como ‘libertad de vientres’, que otorgaba libertad a los hijos de madres que habían sido esclavizadas, pero persistía una condición de exclusión y segregación.



Tal como lo indica el Archivo General de la Nación, se debe recordar que entre los delegatarios que crearon la carta política se distingue “un grupo que en su mayoría declaraban poseer esclavos a su servicio, por lo que su mirada era sesgada y discriminatoria”. No se puede olvidar que por aquella época continuaba la guerra de Independencia, que se encontraba en su momento de definición, por lo que la guerra y el Ejército constituían el eje del poder.



“Este proceso de construcción constituyente implicó una serie de avances y retrocesos, de ires y venires a partir de los cuales se forjó una nación imprevista, porque tenía muchas regionalidades; los antioqueños, por ejemplo, no conocían ni sabían nada sobre lo que se hacía en Arauca o en los Santanderes de entonces (…) Todo eso hizo que durante mucho tiempo el país no creyese en su independencia”, expresó Enrique Serrano, director del Archivo General de la Nación.



No obstante, la Constitución de 1821, más allá de ser producto de una sociedad machista, en la que el concepto de democracia aún estaba en desarrollo, sentó las bases del actual modelo de Estado.



“Nuestra actual Constitución conserva los ejes fundamentales de la carta magna de 1821. Una de las contribuciones más relevantes de esta carta política fue la relevancia del pueblo como titular de la soberanía, eso lo hemos conservado hasta hoy, allí se definió nuestro modelo de Estado”, aseguró el magistrado Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional.



Según dijo el magistrado, la carta política de 1821 dejó tres pilares que hoy siguen rigiendo: “Colombia es una nación independiente y soberana, Colombia tendrá un gobierno popular y representativo y Colombia tendrá una división tripartita del Estado”.



Además, desde esa época, los padres de la patria trajeron al ordenamiento jurídico, según Rojas, el concepto de la presunción de inocencia: “Todo hombre debe presumirse inocente hasta que se le declare culpable con arreglo a la ley, si antes de esta declaratoria se juzga necesario arrestarle, no debe emplearse ningún rigor que no sea indispensable para asegurarse a su persona”, dice el artículo 158 de la carta política de 1821.



Esta carta magna, además, según lo recordó el abogado e historiador Julio Londoño, le otorgaba al Presidente una de las facultades más curiosas en la historia.



“Le otorgaba facultad al Presidente de la República para ordenar el arresto de una persona, cuando la seguridad de la República así lo exigiera (Artículo 126)”, apuntó Londoño.



Las diferencias que habían surgido con la carta política de 1821 se hicieron más evidentes en la Constitución de 1830, que se dio en medio de la separación de Venezuela y de Quito, en lo que fue la desintegración de la Gran Colombia. Además, estuvo signada por el fallecimiento de Simón Bolívar, el gestor de la independencia de España.



Esta constitución, como lo muestra el Archivo General de la Nación, resultó ser un texto de 167 artículos, que, entre otras novedades, presentaba un Congreso bicameral, el territorio dividido en provincias y la religión católica tenía papel preponderante, pues era el único credo que se debía profesar en el territorio.



Esta carta magna, según lo recordó el profesor Londoño, también tenía sus artículos llamativos, como el que establecía que “el goce de los derechos de ciudadano se suspendía por la condición de sirviente doméstico, por la declaración de vago, por ser ebrio de costumbre, y por deudor”.



La de 1830 es la constitución con menos tiempo de vigencia en nuestra vida republicana, pues duró apenas dos años, cuando nació la carta política del ‘Congreso admirable’ o la Constitución de 1832.

Igualdad

Este nuevo texto constitucional, en el que surge el Estado de la Nueva Granada, redujo el periodo presidencial a cuatro años, al igual que los senadores y los representantes a dos, prohibiendo la reelección presidencial sin un periodo intermedio. Francisco de Paula Santander es elegido Presidente.



Uno de los grandes aportes de este texto es que se promulga la igualdad ante la ley sin importar los bienes y oficio, sin distinción, todos los granadinos debían responder ante la ley.



“Las constituciones en Colombia son en buena medida el resultado de los conflictos en los que ha estado la República, primero fue la puja entre centralismoy federalismo, después entre liberales y conservadores y, finalmente, la carta política de 1991, que nació en medio de la arremetida del narcotráfico”, explicó el historiador de la Nacional Julio Bobadilla.



Justamente, la Constitución de 1843, la cuarta que ha tenido la República, marcó el inicio de las pugnas partidistas entre liberales y conservadores. Esta carta política, de fuerte inclinación hacia el centralismo, disponía que solo tenían derecho al sufragio los varones mayores de 21 años, con propiedades y patrimonio; además, ordenaba profesar la religión católica y dividió la República en provincias. Se suprimió el Consejo de Estado, para darle paso al Consejo de Gobierno, encargado de convocar el Congreso a sesiones extra, nombrar cónsules, gobernadores, conceder indultos, etc.



Apenas 10 años después, en 1853, la República dio el paso hacia las ideas liberales. La Constitución promulgada en esa época fue la de la separación Estado e Iglesia, se pone fin a la pena de muerte y se da paso al matrimonio y divorcio civil. El artículo 6 es tajante: “No hay ni habrá esclavos en la Nueva Granada”.



En 1858, el paso de la República fue hacia la federalización, dando amplios poderes a los ocho estados en los que se dividía el territorio, que podían legislar y elegir a sus mandatarios de forma libre e independiente, pero dando cuentas al gobierno de la confederación. Fue lo que se conoció como la confederación granadina. Adicionalmente, se eliminó la figura del vicepresidente.



Cinco años después, con la Constitución de 1863 o Constitución de Rionegro, surgieron los Estados Unidos de Colombia. Esta carta política estableció una confederación de nueve estados soberanos que disfrutaban de amplia autonomía fiscal y de sus sistemas legales, los que propiciaron el aumento en el recaudo de impuestos y en el gasto público.



“La educación se tornó laica, apoyándose en las ciencias modernas: la física, la química, la biología y la filosofía, para lo cual se trajeron profesores alemanes”, recordó el economista y filósofo Salomón Kalmanovitz, en artículo para la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



El centralismo volvió a regir este territorio con la Constitución de 1886 o de la República de Colombia. Esta carta política, de corte conservador y de nuevo con un papel clave de la Iglesia, es el producto del periodo conocido como la Regeneración, y es a la vez la de mayor duración, pues guio los destinos de los colombianos durante más de 100 años.



Según expuso el Archivo General de la Nación, “tuvo 74 reformas, entre las que se encuentran: la separación de Panamá; el voto femenino; la elección popular; el frente nacional; se establecieron los departamentos como forma administrativa territorial; se estableció la mayoría de edad a partir de los 18 años”, entre otras reformas.



La carta política de 1886 tenía uno de los artículos más extraños del constitucionalismo colombiano. “El artículo original 17 de la Constitución de 1886 establecía que se suspendía la ciudadanía por beodez habitual”, indicó el profesor Londoño. Lo más curioso es que esta disposición solo fue derogada el año pasado.

Finalmente, con mayores signos de madurez, Colombia recibió la Constitución de 1991.



A la actual carta política se le debe el haber ahondado en los asuntos de derechos humanos y de delimitación del poder. También resulta fundamental el establecimiento de la tutela como herramienta clave para hacer valer los derechos fundamentales. Otras de las figuras que se retomaron son la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Corte Constitucional.



La Constitución es, tal vez, el más importante de los acuerdos sociales. Es la hoja de ruta que guía a la República, una historia que lleva 200 años escribiéndose.



JAVIER FORERO ORTIZ

Redacción Política