La revolución cultural que trajo la Constitución de 1991

Tuvo que resultar muy raro ver a un pequeño hombre indígena de falda y botas, a un nutrido grupo de exguerrilleros, un secretario general afrodescendiente o a una poeta, codo a codo con señores de larga tradición jurídica y política, cambiando desde la entraña una Constitución de 105 años cundida de letras agónicas sobre igualdad y libertad, pero hondamente centralista, machista, excluyente.



Poco que objetar, sin la Constitución de 1991 que dejó atrás la de 1886, este país seguiría escenificando una forma de parroquia dirigida por santificados, cultos, liberales y conservadores, católicos y aristócratas blanqueados, con una raya divisoria imposible de cruzar para una masa de descarte; un montón de gente con un libro de derechos civiles debajo del sobaco, sin embargo, sin voz, sin educación, sin tierra, los llamados con alguna condescendencia negritos, indiecitos, gamincitos, muchachitos, obreritos, mujercitas, campesinos e ignorantes, los nada, los pobres, los incómodos.



El vuelco, desde la instalación inédita de aquella multicolor Asamblea Constituyente y casi anunciando que vendría a acontecer una rara especie de insurrección democrática respecto del estilo tradicionalista de sociedad, bien puede decirse que se concretó en la concepción cultural de la novedosa carta política que consiguió acordarse en tan solo cinco meses (entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991) y que situó en un nivel superior el concepto de la diversidad y del multiculturalismo como cimientos de la expresión social, de la acción política, deliberativa, educativa, incluso económica de la sociedad colombiana.



Nadie afirma, sin riesgo de parecer chalado, que todo marche mucho mejor que antes o que se hubieran superado hasta hoy las heridas hondas de una sociedad pobre, desigual en oportunidades y groseramente inequitativa en la distribución de la riqueza, por eso mismo puesta fácil de carne de cañón para la violencia. Pero está a la vista que desde ese momento se sembró y progresa en el país al amparo de la sólida concepción filosófico-política de la diversidad, un robustecido gesto de ciudadanía, de carácter, de diálogos, de participaciones o de antirreverencia; un gesto que no ‘traga entero’, que no tolera ya calladamente opresiones, censura o exclusiones por razones culturales, étnicas, lingüísticas, sociales, de preferencia de género o incluso ideológicas.

Clausura de la Asamblea Nacional Constituyente el cinco de julio de 1991. Foto: Miguel Gómez. Archivo EL TIEMPO

¿Cómo era la fórmula?

Todo cuanto se saliera del molde resultó generalmente inoportuno, malcriado, cuando no peligroso para el Estado y las instituciones, que a menudo se tuvieron dicho sea de paso como el Estado y las instituciones de fulanito o fulanitos alternantes en la política.

Así es como desde el inicio de la época republicana (ni que decir que ocurrió igual con la mayoría de repúblicas formadas a tientas luego de las independencias latinoamericanas en el siglo XIX), en Colombia el paradigma de la ‘nación’ se apoltronó en criterios de identidad, de uniformidad, de ideales patrióticos, de horma que no admitía tratos, solicitudes, ni reivindicaciones diferenciadas.



La nación colombiana o la identidad colombiana, se creía, eran una sola; un discernimiento que, aunque partiera de aceptar que en el territorio habitaban diferentes grupos (indígenas, afrodescendientes, campesinos, pobres, homosexuales, mestizos o blancos), planteaba con no poca falacia que en toda aquella demografía, todos los colombianos eran iguales como ladrillos en la pared, con una unívoca proyección de aspiraciones existenciales, con análogas libertades y derechos, y además con una única manera de comportamiento aceptable: la urbanidad sumisa que no pusiera en duda la reverencia a las leyes, a las jerarquías, al bipartidismo, a la moral tradicional y a la dirigencia civil y católica.



Solidificada de conservadurismo en más de un siglo, la Constitución de 1886 mencionaba la libertad de opinión, sobre todo religiosa, la posibilidad de escoger profesión u oficio, la libertad popular de reunión o la gratuidad de la instrucción primaria y la presencia de la educación pública, claro está, condicionadas a criterios de honestidad no transgresora, al catolicismo y la moral cristiana, así como a la circunstancia de que cualquier voz al margen del molde tenía si acaso el perfil de ‘simple creencia’.

La nación colombiana no es una masa,

Inobjetable, consignaba que todos sobre este suelo deberían vivir ‘sometidos’ a la Constitución y a las leyes, respetar y obedecer a las autoridades. Una fórmula en lo más básico hobbesiana en donde reconociéndose la democracia como expresión del contrato político, no se daba mucha cabida, pues alguien sometido no puede hacerlo, a las concertaciones entre institucionalidad y comunidad; nada de disensos aceptables, jamás un germen de participación social en algo que no fuera votar cuando correspondía y siempre que fuera azul o rojo.



Etnias, razas e idiomas, rituales, conocimientos campesinos, fiestas, músicas, tradiciones, también homosexuales, artistas, anarquistas, desobedientes civiles o personas con limitaciones físicas, todo ello o todos ellos se ubicaban por fuerza en la estantería de las curiosidades, cuando no en el oscuro túnel de la vergüenza social, la incorrección o la sedición.



En San Andrés, narran, la policía fustigaba a la población raizal exigiéndole que, al menos en público, hablara cristiano, castellano en plata blanca. El idioma oficial, único y aceptable constitucionalmente era este, y los demás, los idiomas raizales, palenqueros, indígenas o gitanos, apenas escuetos dialectos o lenguas menores, lo que significaba no solo continuismo en el apabullamiento de las minorías, sino una exclusión insalvable del esquema educativo, de escritura y lectura, es decir, una negación de la integración, del relato como esencia de la memoria, del acceso a la información o al conocimiento.

Bogotá Febrero de 1991 - Sesión plenaria de la asamblea nacional constituyente de 1991. Foto: Miguel Gómez / CEET

Simplificándolo al máximo, así era el mundo, así era Europa (el primer universo inspiracional para países periféricos), con dictaduras, opresión de minorías, de disidencias políticas y acudiendo a genocidios por razones culturales y étnicas hasta el final del siglo pasado; así transitaron los Estados Unidos criminalizando a afroamericanos, hippies y comunistas (más adelante a latinoamericanos migrantes). Así era toda América Latina, dictatorial por preferencia, fustigante con los reclamos sociales, y así, desde luego, de ese modo tenía que ser Colombia.



Un escritor mexicano relataba que alguna vez le golpearon a la puerta del estudio. “¿Quién es?”, preguntó él. “No es nadie señor, solo yo, la empleada”.

Diversidad y pluralismo

En el cine acostumbra a afirmarse que lograr una buena película, con todo lo que hay que hacer coincidir para que así sea, es como “diseñar un milagro”, si es que semejante oxímoron fuera posible.



César Gaviria convocó una Constituyente con temas de discusión limitados, sin revolcones, por eso los politiqueros no se consagraron a hacerse elegir allí. Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia en un giro inesperado abrió el campo de juego para elaborar una nueva Constitución, un acuerdo distinto hasta donde alcanzara el pulso y el horizonte.



De la Asamblea Constituyente en Colombia hace 30 años resultó pues un texto político profundo como muy pocos en la consagración de la diversidad y la pluralidad cultural como síntesis de todo el andamiaje civil, administrativo, jurídico y hasta emocional del Estado. No un milagro, pero algo inédito.

Esto quiere decir, a partir de contrastar que diversidad es un concepto antagónico a identidad u homogeneidad, que la nación colombiana no es una masa, sino un conjunto de naciones; un universo de etnias, razas, pueblos, identidades, expresiones de ciudadanía, creencias, grupos de población disímiles, aspiraciones, particularidades humanas y colectivas, que son sujetos de derechos, y que los derechos, por lo tanto, no se aplican en la misma dosis como una vacuna, porque se reconoce que en ese abanico hay brechas y desigualdades estructurales.



En esa concepción, manifiesta en la Constitución de 1991 y en sus entrelíneas, se sustenta en lo práctico y en una escala rigurosa de consideraciones que a quien fuma marihuana no pueda ponérsele preso; que los profesores se respetan, pero no se temen; que la opinión no deba estar antecedida de excusas; que un hijo o hija homosexual, transexual o transgénero no tenga que ser negado como se escondía a los leprosos en otra época.



De ahí viene la presencia de afrodescendientes en la cosa pública; la participación paritaria de la mujer; allí radica el derecho de las comunidades indígenas a sus territorios en igualdad con las demás entidades territoriales, la garantía de su idioma en el ejercicio educativo, que nadie pueda pasar una aplanadora por sus sitios sagrados ni desconocer la forma de su justicia tradicional.



Va afianzándose así una ‘ciudadanía cultural’ que establece maneras de participar en la cosa estatal, en la vigilancia de las políticas, en la controversia de los presupuestos públicos, además de hacerlo en la vida cultural, las artes y los simbolismos. Una ciudadanía que encuentra en los derechos culturales garantías a la libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad (elegir el modo de vida que más se quiere), al reequilibrio de las minorías; obligaciones estatales de proveer estímulos, incentivos e intervenir para evitar abusos de posiciones dominantes y algo trascendental: la previsión de que en estos casos ya no se puede ir para atrás, ni siquiera las leyes pueden disminuir o desmejorar mínimos vitales alcanzados.



Cómo negar que produce un poco de náusea oír a algunos funcionarios sin mucha alma y con exceso de presentaciones formales en PowerPoint, repitiendo que “la mayor riqueza de nuestro país es la cultura, nuestras razas, nuestras danzas, nuestras músicas, nuestro talento, nuestra creatividad y, sobre todo, nuestra gente”. Pero es cierto, esa es la diversidad.



Algunos proponen cambiar esta Constitución. Les parece inaceptable tanto desorden con gente opinando, participando, reclamando, tutelando, más cuando lo hacen con vehemencia o derribando símbolos. Otros destacamos una sociedad incluso embrollada ante las reivindicaciones de sus derechos; una sociedad bochinchosa, multicolor, de músicas y palabras, más que un conglomerado de sometidos, cabizbajos en fila por la acera ante prohibiciones, pecados, urbanidades, reverencias o apabullados por funcionarios con sus sellos. Mucho queda por mejorar. Pero sin vuelta atrás.

GONZALO CASTELLANOS

Promotor de proyectos y políticas culturales en América Latina.

*Especial para EL TIEMPO