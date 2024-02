¿Conservadores regresan a gobierno con la nueva ministra del Deporte?

Este miércoles se conoció que Luz Cristina López será nombrada como nueva ministra del Deporte. Su hoja de vida fue publicada en el sistema de aspirantes. Y si nada extraordinario ocurre, ocupará el cargo que por casi un año Astrid Rodríguez ostentó, cuya salida tuvo que ver con la pérdida de los Juegos Panamericanos.



(Puede ver: Luz Cristina López será nombrada como la nueva ministra del Deporte)

López Trejos ha tenido una carrera con una importante trayectoria en el ámbito deportivo. Fue directora operativa de los Juegos Panamericanos Juveniles y ha sido coordinadora jurídica del Comité Paralímpico. No obstante, más allá de la importante trayectoria deportiva, que la tiene, la llegada de López Trejos podría implicar nuevos acercamientos del Partido Conservador con el gobierno.



Fuentes del gobierno le confirmaron a EL TIEMPO que la hoja de vida de la que será la nueva ministra vino de los azules. Estos pasaron una serie de perfiles para dicho cargo y fue la Casa de Nariño la que se decantó por López Trejos.

Facebook Twitter Linkedin

Astrid Rodríguez, ministra del Deporte. Foto: Prensa Senado



Sin embargo, no fue una acción de todos los azules. En el Ejecutivo confirmaron que el origen de dicha hoja de vida fue un sector de la bancada conservadora de Cámara. Incluso, desde dicha colectividad aseguran que específicamente López sería la ficha de un sector que tendría a figuras como el representante Alfredo Ape Cuello.



(También: Presidente Petro defiende decreto que le daría poderes sobre el presupuesto general)



La designación de la nueva ministra sería una muestra de las divisiones que actualmente hay en la colectividad azul. Habría un sector con posiciones claramente diferenciadas del gobierno de Gustavo Petro, representado por el senador Efraín Cepeda -presidente de la colectividad- y sus aliados, y otro que ha tenido acercamientos recientes con el gobierno Petro.



Precisamente el 29 de noviembre hubo una reunión del presidente Gustavo Petro con un sector de los conservadores de la Cámara. La declaración oficial fue liderada por el representante Fernando Niño, que aseguró que el gobierno les habló de las reformas, sobre todo de la salud, pero que estos habrían manifestado que “no la acompañaríamos por una decisión de bancada. Hay unas líneas azules que tenemos que defender”, dijo el representante Fernando Niño a EL TIEMPO.

Facebook Twitter Linkedin

Efraín Cepeda, director del Partido Conservador. Foto: Partido Conservador

Sin embargo, desde ese entonces se observa un intento del gobierno de Gustavo Petro por tender puentes con un sector de los azules, no propiamente con su director, Efraín Cepeda. Sobre este último, varios de su círculo han señalado que desde hace varios meses no hay una interlocución con el Ejecutivo.



(También: Así se gestó el regreso de Laura Sarabia a la jefatura de gabinete)





Por el contrario, se estaría afianzando las relaciones con un sector azul de Cámara. Precisamente en esta corporación se han presentado sectores afines al Gobierno, como lo fueron algunos representantes de la Comisión Séptima de Cámara, que apoyaban de forma personal la reforma de la salud y sus firmas secundaban la ponencia de la reforma laboral. Sin embargo, por orden del partido, sus posiciones no se tradujeron en votos a favor. Aunque sí le sirvieron al Gobierno para hacer quórum en los momentos finales de la reforma de la salud en plenaria.



En cuanto a las facciones que se estarían creando en el Partido Conservador, uno de los consultados dijo: “eso adentro del partido está muy dividido”. Esta situación estaría siendo capitalizada por el Ejecutivo, como lo dejaría ver la llegada de Luz Cristina López Trejos a Gobierno.