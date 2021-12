La baja participación predominó en la primera votación en el país de los Consejos Municipales de Juventud. Solo el 10,42 por ciento de los 12.282.273 jóvenes, de entre 14 y 28 años, que estaban habilitados para participar en estos comicios salieron a ejercer su derecho al voto.



Antes de la histórica jornada, el Gobierno nacional ya había asegurado que el éxito de estas votaciones no se medía por el número de jóvenes que asistieran a las urnas.



“El simple hecho de abrir el escenario de participación, que sean las primeras elecciones paritarias, con listas cremallera, que sea la primera vez que se elijan los Consejos Municipales en todo el país, ya es un triunfo institucional y de la democracia”, indicó el consejero presidencial de juventudes, Juan Sebastián Arango, antes del comienzo de las elecciones.



De hecho, al finalizar las votaciones, el presidente Iván Duque calificó la jornada como "histórica para Colombia", al abrir un nuevo capítulo de su democracia.



“Hoy es un día histórico para la democracia y para el país. Es un triunfo de la democracia y demuestra que la juventud tiene un espíritu de acción”, dijo el mandatario al concluir la jornada electoral.



Expresó que Colombia es el primer país del Hemisferio Occidental y posiblemente del mundo que lleva a cabo una jornada de este tipo, en la que 1.279.961 jóvenes participaron para elegir y ser elegidos a los consejos municipales y locales, que, a su vez, elegirán a los departamentales y estos al de representación nacional.



Es muy valioso para Colombia y nuestra democracia el respaldo del Sec. Gral. de la @OEA_oficial, @Almagro_OEA2015, quien anunció que presentará ante el Consejo Permanente de este organismo la experiencia de los #ConsejosDeJuventud, que son un referente para las Américas. pic.twitter.com/KOzxlOiiA6 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 6, 2021

Pero, ¿a qué se debió tan poca participación?

El analista y estratega político, Guillermo Henao, indica que hay fallas en los procesos pedagógicos y que se trata de una cultura política instaurada en los jóvenes del país.



"Tenemos una falla estructural y muy grave en los procesos pedagógicos de política en la formación de los jóvenes en Colombia. Se repite un fenómeno de hace 10 años donde la participación fue mínima y se refuerza un error en nuestra cultura política cuando los jóvenes no están ingresando a los procesos de debate", indica.



Por otro lado, asegura que hay otros mecanismos para que los jóvenes de hoy, que están acostumbrados a la era digital, salgan a votar.



“Hay que repensar con urgencia el modelo, acudir a la democracia, directa y digital, porque no vale la pena que haya tan baja participación y que se asuman costos tan altos, los jóvenes participan de otra manera. Parecería que llegó la hora de montar un ejercicio digital para estas elecciones", señala.



Sobre esto, asegura que los adolescentes de 14 años a 17 años no tuvieron estímulos por parte del sistema para salir a votar, y que, por otro lado, los de 28 años no consideraban que los Consejos Municipales de Juventud fueran útiles.



En conclusión: faltó pedagogía y faltaron estímulos para los más jóvenes, quienes se enfrentaban a su primer ejercicio democrático de esta índole.



Jaime Duarte, profesor del área de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, aseguró que “faltó dinero del Gobierno nacional y de la Registraduría, para que fueran más visibles estas elecciones”.



A su vez, dijo que en los municipios rurales, aunque hay más motivación para participar que en las ciudades, “lo difícil es acercarse a los puestos de votación”.



Además, señaló que afectó que las campañas no fueran visibles y el hecho de que actualmente el país sigue en la coyuntura de la pandemia. “Estamos en un momento hibrido, entre lo digital y lo presencial, eso no ayuda a que se hagan campañas masivas. Los jóvenes de ahora son nativos digitales”, indica.



La votación se llevó a cabo este 5 de diciembre. Foto: @moecolombia

El propio consejero de juventudes de la Presidencia reconoció a EL TIEMPO días antes de los comicios que se preveía que la participación fuera baja.



“No hay reposición de votos, no hay financiamiento estatal. Estas campañas se hicieron con los recursos que conseguían los jóvenes, no hubo una cantidad gigante de recursos y eso hace obviamente que el mecanismo tenga otras formas de difusión”, indicó acerca de porqué no se vio un despliegue significativo - en términos publicitarios - de las campañas y de los candidatos y sus propuestas. Adicional a esto, resaltó que los jóvenes consejeros elegidos no iban a percibir un salario.



De igual manera dijo que “siempre va a hacer falta la pedagogía por más esfuerzos que uno haga”, y no solo resaltó el hecho de hacer campaña sino de “comenzar a tener una cultura democrática y política en el país” para que se comience a ver estos mecanismos de participación como “algo que atraiga a los jóvenes a votar”.



Eso sí, dijo que estos comicios habían que verlos como un “proceso”, pues es la primera vez que se hacen en Colombia y en América Latina y el Caribe. “Tenemos todavía mucho que madurar y seguir profundizando el proceso”, puntualizó.



Por eso añadió que el éxito de este ejercicio también se presenció a partir de todos los jóvenes que se lanzaron como candidatos. “Tenemos 41.000 candidatos sin reposición a votos y sin sueldo. Eso ya es un triunfo”, puntualizó.



