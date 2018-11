Revocatoria de Peñalosa vuelve a manos de la Registraduría

El Consejo Nacional Electoral (CNE), al resolver un recurso de reposición, confirmó la multa de 26 millones de pesos a Gustavo Merchán Franco, promotor del grupo que promueve la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa y dejó en manos de la Registraduría la decisión de si se hace o no.

El Consejo también decidió revocar un artículo de un fallo anterior del mismo tribunal que ordenaba al Fondo Nacional de Financiación Política abstenerse de certificar el cumplimiento de la ley con relación a los estados contables presentados por Merchán.



¿Qué significa la decisión del CNE? Significa que ahora la Registraduría es la que debe decir si procede o no la realización de la revocatoria, pero con base en lo que ya dijo el Consejo Electoral, es decir, que Merchán cometió irregularidades.



Para el CNE, Merchán cometió una irregualaridades en la contabilidad y, además, fue extemporánea la presentación de las cuentas y por esa ratifican la multa.



Según el fallo, la certificación de si el comité promotor cumplió o no con las normas vigentes, no debería darla el Fondo Nacional de Financiación Política, como inicialmente se planteó, sino la Registraduría Nacional del Estado Civil.



“El pasado Consejo hizo una investigación administrativa que tiene que ver con las cuentas de los promotores de la revocatoria y encontró que violaron la ley en lo que tiene que ver con las cuentas”, dijo el exregistrador delegado para lo Electoral, Alfonso Portela.

En su opinión, ahora la Registraduría deberá certificar o descertificar las cuentas que presentó el grupo promotor.



Hasta ahora la Registraduría no ha recibido la resolución del CNE y hasta tanto no la conozca no se sabrá qué camino continuará.



Lo cierto del caso es que el período de Peñalosa vence el 31 de diciembre del próximo año, lo que significa que habría muy poco tiempo para tramitar una eventual revocatoria.



