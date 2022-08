El presidente Gustavo Petro dirigió en la noche de este lunes su primer Consejo de Ministros en el que exigió a cada uno los miembros de su equipo trabajar sin descanso para sacar adelante sus ambiciosas reformas.

En la cita, que se hizo después de la intensa jornada de encuentros de carácter bilateral con líderes internacionales que asistieron a los actos de posesión, participaron los 17 ministros nombrados. Aún falta el nombramiento en el ministerio de Ciencia.



Tal como lo había adelantado el nuevo ministro del Interior, Alfonso Prada, para este lunes el presidente Gustavo Petro convocó un 'Consejo de Ministros' que estaba previsto para iniciar a las 6 de la tarde; sin embargo, el encuentro se produjo dos horas después.



Tras la instalación del nuevo Gobierno ya se han producido hechos relevantes, entre ellos, la presentación de la reforma tributaria y el Código Electoral, que nuevamente es puesto en consideración. En suma a estas propuestas, el presidente se reunió con los altos funcionarios del gobierno para evaluar y discutir otros temas que competen a las diferentes carteras.





En el primer Consejo de Ministros también estuvo presente la vicepresidenta Francia Márquez.



De esta forma se traza desde la Casa de Nariño, las acciones y decisiones que serán tomadas durante los 100 primeros días del nuevo gobierno.

La @ViceColombia, @FranciaMarquezM, participa en el primer Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, encabezado por el Presidente @PetroGustavo, en el que se definen prioridades para los primeros cien días de gobierno.

Aunque, con el informe de empalme y con cada una de las designaciones se ha conocido sobre iniciativas que serán emprendidas como la reactivación de los diálogos con el Eln, la puesta en marcha de la reforma tributaria, la suspensión de extracción de hidrocarburos a través de 'fracking', entre otros.



Según fuentes consultadas del Gobierno, en este encuentro del gabinete se realizó un balance general por cada una de las carteras ministeriales. Asimismo, los ministros expusieron las propuestas que traen para sus sectores.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, le reveló a EL TIEMPO, que en el consejo presentaría un paquete de proyectos que reúne iniciativas que considera que son urgentes para su evaluación. Afirmó que hay que revisar la reforma política que se espera que sea presentada en el Congreso, la creación de los ministerios de la Igualdad y Seguridad y el propio código electoral.



"Como es el primer día creo que hay que articular y ajustar. Cada uno de nosotros llega con su paquete bastante avanzado y a partir de los que estén listos este lunes, como la reforma tributaria, y los que estén listos el martes, miércoles y todos los días, vamos a estar presentando actividad legislativa", le dijo Prada a este diario.



Desde el sector de Relaciones Exteriores comunicaron que en la mesa del 'Consejo de Ministros' se dialogó sobre la llamada 'paz total'. De hecho, el canciller Álvaro Leyva ha manifestado que desde el gobierno ya se han dado los primeros pasos para el restablecimiento del proceso de paz con el Eln.



"Hoy el Gobierno en pleno empezó a trabajar para conseguir ese objetivo", destacó la Cancillería.



El nuevo Gobierno se ha referido sobre el interés para poder concentrar el recaudo y las acciones económicas en pro de los menos favorecidos. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que con la reforma tributaria se espera reunir cerca $25 billones de pesos.



Una parte de la primera fase del recaudo estaría dirigida para los programas sociales y de subsidio que impulsará el gobierno de Petro.



Aunque no se han conocido más detalles de este primer encuentro de ministros, se espera que en los próximos días se conozca la composición final del gabinete ministerial y los siguientes pasos que habrá en cuanto a políticas públicas.



Lo cierto es que Petro advirtió que "nosotros no podemos fallar" y recalcó que no será permitida la corrupción.

REDACCIÓN POLÍTICA