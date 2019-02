'A Colombia ya llegó la cuarta revolución industrial': Muñoz

Tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, o el internet de las cosas serán en Colombia uno de los principales motores de desarrollo, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde la seguridad.



Así lo aseguró Víctor Muñoz, consejero presidencial para la Transformación Digital, quien explicó que, a través de aplicaciones con inteligencia artificial, los ciudadanos podrán lanzar alertas de seguridad, y la información recopilada será utiliza para trazar estrategias.



De este tema hablará Muñoz este martes, en la conferencia ‘Transformando país en la era digital’, organizada por la Universidad del Rosario y EL TIEMPO.

¿Qué es la cuarta revolución industrial?



La cuarta revolución industrial es la nueva economía. Se refiere a los procesos que se están viviendo en la sociedad a través de tecnologías disruptivas. Las cuales son unas tecnologías nuevas, que han aparecido, como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, impresión 3D, nanotecnología, biotecnología, es decir, todas las herramientas que como raza pudimos desarrollar y convertir en unos nuevos modelos de negocio, para ser más competitivos.



Es el gran salto que estamos dando, para utilizar la tecnología y tener unas mejores condiciones de vida.



¿Es cierto que esta revolución industrial puede ir en contra de la esencia del ser humano?



Siempre que ha habido una revolución industrial, han existido temores. Con los procesos de la máquina a vapor, con la producción en masa, se manifestaron temores infundidos.



Yo creo que vienen unos dilemas éticos muy importantes que debemos abordar desde la política pública sobre cómo reglamentar la inteligencia artificial, como va a ser la relación con el internet de las cosas y con la cantidad de información que va a haber disponible.



No obstante, yo sí creo que la cuarta revolución industrial lo que trae es una cantidad de oportunidades que se abren para tener mejores condiciones de vida, para tener un lugar más seguro y un estilo de vida más auto sostenible, más ambiental y más verde en la manera en que las nuevas tecnologías también son mucho más limpias.



Las revoluciones siempre sin importar las que sea, generan miedo y expectativa. Ante esto lo que debemos hacer es entenderla, procurar como la implementamos de manera tal que lo que tengamos sean beneficios, analizando también todos los posibles riesgos que hay alrededor de ella y empezar a mirar y construir los planes de contingencia con antelación.

Cuando uno habla de la revolución 4.0 existen unas tendencias en las que uno se pierde como una torre de babel. Nanotecnología, biotecnología, el internet de las cosas, etc… ¿Cuáles son esas líneas mayúsculas que se están imponiendo en la revolución industrial?



Todas las líneas de la cuarta revolución son importantes, pero las que hoy están generando más expectativa son la inteligencia artificial, la cual es la que permite utilizar modelos para realizar análisis que de manera natural, uno como persona no puede hacer.



Existe otra línea que tiene que ver con robótica, esta se refiere a como nosotros logramos automatizar todas estas labores que son rutinarias o peligrosas. Labores de exploración, labores de salvamento, labores que hoy en día son realizadas en algunos componentes por personas, pero en este caso son reemplazadas por máquinas.



El último gran componente, tiene que ver con Big Data, este es un gran jugador donde lo que permite es analizar toda la información circulando para que tomemos mejores decisiones.



Estas son a mi gusto, tres de las grandes líneas, pero todas se van desarrollando de la mano. Muchas de ellas todavía están en etapas muy tempranas y el camino por recorrer todavía es largo.

La cuarta revolución industrial

Curiosamente estas tres líneas que usted mencionó, parecerían las que se acercan más al ciudadano ¿pero al mismo tiempo le hacen dar más miedo?



Las tecnologías se deben analizar desde la perspectiva positiva. En el caso de la misma inteligencia artificial, se puede ver como una de las herramientas de lucha contra la corrupción, para poder encontrar todos estos carteles que se forman alrededor de la contratación pública y privada. La inteligencia artificial es una gran herramienta para poder mitigar eso, entendiendo los indicadores, análisis y movimientos que registran de allí.



En el tema de robótica están los carros autónomos. Tener la posibilidad de tener una operación de carga 24/7, en el que la tecnología robótica nos puede dar ese beneficio. Disminuyendo accidentes, acabando con el tema del fenómeno de los microsueños, o los accidentes producidos por estado de embriaguez, o teniendo un control sobre velocidad, etc… Es decir, alrededor de esto, puede haber una infinidad de aplicaciones con una alta relación con el ciudadano donde puede generar algo de temor, pero que nosotros como personas, podemos aproximarnos, jugando con ellas, entendiéndolas y viendo las posibilidades que tenemos para mejorar.



Hay algo que dicen algunos expertos, como Nicolas Clark, que está invitado a Colombia, que advierte sobre el riesgo de que este avance de la tecnología destruya al ser humano. Sin embargo la revolución 4.0 sigue siendo un tema inatajable



Yo me remonto cuando se tuvo la luz, la máquina de vapor, o cuando tuvimos la producción en masa. La revolución 4.0 fue un fenómeno que llegó. Y que ya hoy, nos está transformando.



Frente a los temores, insisto, es un fenómeno presente en todas las revoluciones. Uno como en todo proyecto, como todo en la vida, debe hacer el análisis de como son los beneficios de como son los riesgos y frente a los riesgos, posiblemente en la inteligencia artificial, que es el tema con mayor discusiones y dilemas éticos, tenemos que preguntarnos, como se deben dar las conversaciones frente a ese tema.



Hay unas discusiones frente a la información, quien las acumula, y de qué forma va a ser utilizada. Entonces yo sí creo que deben existir regulaciones en términos éticos. Y eso coincide mucho con un tema que está pasando en Colombia y lo anuncio el presidente Duque, y es: Colombia va a tener uno de los centros de la cuarta revolución industrial en el mundo, donde básicamente vamos a trabajar en políticas públicas en tres tecnologías, browse, internet de las cosas, e inteligencia artificial. Solo para tener la importancia de este logro, es que en el mundo solo existían antes de la conferencia este año, cuatro centros. El de Estados Unidos, el de India, el de Japón y el de China.



Estamos hablando que el quinto es Colombia, le sigue Noruega, Israel y Emiratos. Es decir, por primera vez en la historia, estamos llegando en América Latina, a temas de revolución tecnológica productiva, antes que México, Brasil y Argentina.



Este es un logro que falta aún hacerlo tangible, pero que es impresionante las capacidades que alrededor de esto podemos desarrollar como país y que permitirá que las empresas, los gobiernos y los ciudadanos, se beneficien de tener este centro ubicado en Medellín.

Cómo está hoy Colombia, en el contexto de la revolución 4.0, ya que llevamos más de 8 años hablando de esto...



Colombia ha venido avanzando, desde el año 95 inició con unas estrategias de conectividad, y con un proceso de hacer la transformación desde el gobierno, ya que el sector privado siempre ha tenido un avance diferente al público en el tema tecnológico.



En este momento estamos en el lote del metro. No estamos primeros, pero tampoco estamos de últimos, y eso es lo que nos ha llevado a trazar la hoja de ruta para los próximos años en este tema que es la transformación digital e involucrarnos en la cuarta revolución industrial.



Dicho esto, nosotros venimos con un plan fuerte. El gobierno es el Back Office del estado, es el que se encarga de toda la parte administrativa, toda la parte de trámites, y hoy tenemos un Back office lento y lleno de trámites. Lo que se ha venido haciendo es trabajando en el programa de Estado simple - Colombia Ágil, que se lanzó con el Ministerio del Comercio y que tiene varios componentes desde eliminar los trámites innecesarios, hacer derogatorias, digitalizar los trámites, y hacer la automatización.



¿Pero eso que tiene que ver con la cuarta revolución industrial?, Mucho. Que todo el flujo de información que nosotros tenemos, como gobierno, empiece a estar automatizada y nos permita a tomar decisiones alrededor de Big Data.



En este primer trimestre del año, vamos a lanzar tres estrategias.



1: Proponer una directiva presidencial frente a la transformación digital y el avance de las entidades



2. Publicar la hoja de ruta para estos 4 años con todos los diferentes componentes



3. Publicar el plan de ciber seguridad.



Estos serán los tres puntos que tienen que suceder este primer semestre, más un cuarto ítem que es el inicio y producción de lo que se llama “La inter-operatividad de las plataformas del gobierno nacional”. Hoy todas las plataformas y bases de datos están desconectadas y por eso es que a uno como ciudadano le piden la información en todas las entidades. Entonces ese es uno de los temas que tenemos que resolver de manera rápida, para ser más eficientes.



En ese cuarto ítem, también viene todo el tema del estímulo. De que hacer nosotros para que Colombia aproveche todo el tema de la revolución industrial de la mano con los temas de innovación y emprendimiento.



Por ejemplo si miramos la ley de financiamiento, todo el tema de la economía naranja y las empresas de base tecnológica, quedaron con una exención de renta con una serie de condiciones, para la generación de empleo durante estos primeros años.



Lo segundo es que estamos en la construcción de los mecanismos para atraer fondos de inversión para todo el ecosistema de “star dats” en Colombia. Es un ecosistema que está un poco débil desde esta perspectiva, pero la calidad de los emprendimientos son muy buenos.



Basta mencionar a Rappi, que es un emprendimiento colombiano único, que en el momento la compañía está valorada en más de 1 billón de dólares, más otra serie de empresas como Plaxi, y varias organizaciones que han venido exponiéndose en el mercado, y que han venido recaudando fondos escalando a la talla de empresas de talla mundial, que han nacido en Colombia.



Qué falta, fortalecer el ecosistema. Y ahí es donde estamos trabajando en coordinación con Innpulsa, que es del Ministerio de Comercio, El Sena, Mintic y Colciencias.

¿Colombia ya entró a la era de la revolución 4.0?



Si, Colombia ya está en la revolución 4.0. Hay ejemplos como la Agencia Nacional de Tierras, que el año pasado hizo un programa piloto que utiliza tecnología “ploxen”, para hacer transacciones seguras.



¿Qué es Ploxen?



Ploxen es una tecnología donde la información queda grabada en diferentes nodos y hace que sea imposible modificar un dato sin que se pueda editar el mismo. Entonces esto brinda seguridad y confianza a las transacciones.



Adicional, la Fiscalía utilizó un programa que se denomina el Fiscal Watch, para hallar correlaciones en el tema de delitos. El Ministerio de agricultura, ha venido diligenciando una serie de proyectos utilizando internet de las cosas para retroalimentar la información y de esta manera poder tener información asociada a la cadena de producción y comercialización.



Digamos que alrededor de todo esto, Colombia ya empezó la cuarta revolución, el gobierno está el proceso y el sector privado ya hace algunos años incluye estas tecnologías en sus operaciones.



¿Qué es ese laboratorio de la cuarta revolución industrial que se va a instalar en Medellín?



Vamos a tener un grupo de expertos en tres líneas. Inteligencia artificial, blockchain e internet de las cosas. Ahí vamos a trabajar temas de estándares, temas asociados a regulación, temas asociados a lineamientos éticos. No es un sitio para hacer productos, no se van a fabricar robots, lo que se va a hacer es definir estándares.



¿Qué es definir estándares?



Si nosotros tenemos sensores, debemos tener protocolos para utilizarlos.



Una empresa que tiene un producto y quiere beneficiarse del laboratorio, ¿qué debe hacer?



Este centro va a funcionar en Ruta N, entre otras porque ese es un centro emprendimiento. Entonces cuando esta empresa se acerca uno de los temas que va a encontrar cuáles son los estándares que se están manejando y, además, podrá encontrar emprendedores que podrán brindarles soluciones.

¿Ese centro tendrá un impacto a mediano plazo en el país?



Este es un centro que nos va a traer impacto en desarrollo económico, nos va a permitir que haya más emprendimiento, nos permite más competitividad, más innovación.



¿Cuánto estará en funcionamiento?



El montaje será entre febrero y junio.





¿Colombia haría parte de esa élite mundial en términos de la cuarta revolución industrial?



Somos parte de esa red donde se está recorriendo ese nuevo camino de la cuarta revolución industrial.



Usted participará en un encuentro de la Universidad del Rosario y EL TIEMPO sobre la cuarta revolución industrial ¿Qué temas tocará?



Este es un encuentro fundamental, porque nos permite que los ciudadanos, que los tomadores de decisiones se empapen de estos temas. Allí se genera opinión, se puede debatir y donde estamos trabajando sobre algo que es fundamental en la estrategia del Gobierno. Al final del día la tecnología es la que nos permite mejorar la calidad de vida de las personas. El encuentro nos va a permitir cómo estamos cómo país, cómo estamos en robótica, en identidad digital, en temas de drones.



La política de seguridad que presentó el gobierno tiene un alto componente tecnológico ¿Cómo contribuye la tecnología a la seguridad?



La política de seguridad tiene dos componentes tecnológicos: uno que tiene que ver con ciberseguridad, hoy es tan importante defender la infraestructura crítica cibernética, por ejemplo, en el sector financiero, pensemos en un apagón financiero o en un apagón eléctrico.



El segundo componente es la cercanía con el ciudadano, la relación gobierno-ciudadano. El tema de la red de participación cívica, que hace parte de la estrategia de seguridad, es para que los ciudadanos puedan, a través de redes sociales o de una aplicación móvil que vamos a lanzar, contar qué está pasando, dar retroalimentación, poder tener información en doble vía. Hoy es muy importante conectarse con un celular, porque permite hablar con el Estado.



¿Estamos hablando de una gran plataforma tecnológica para hacer alertas de seguridad?



Los ciudadanos se podrán comunicar a través de una aplicación móvil, a través de Facebook, de Tiwtter, vamos a enlazar esa información. Vamos a tener una gran plataforma que va a estar integrada con unos componentes de big data, unos componentes de inteligencia artificial, más lo tradicional de una aplicación móvil.



¿Eso cuando va a estar listo?



La aplicación móvil estará lista en dos meses.



¿Por qué es clave hablar de tecnología en una política de seguridad?



Por ejemplo, frente al infortunado atentado del Eln en la Escuela General Santander, vea cuánto tiempo tomó, a través de las cámaras, encontrar la trazabilidad de los movimientos del vehículo que estalló y cuánto nos tardaba hace 10 años.



En las regiones donde no hay mucha conectividad, ¿cómo hace el ciudadano para integrarse a esta red?



Por es tan importante la Ley TIC, que busca conectar a ese 50 por ciento de Colombia que nos falta por conectar. En la política que vamos a desarrollar vamos a tener la posibilidad de comunicarnos a través de mensajes de texto. Pero no se nos puede olvidar que no tener conectividad a quienes más perjudica es a la población vulnerable, porque no tienen telemedicina, no tienen acceso a educación virtual, no tiene acceso a información.



