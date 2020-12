‘La desinformación puede ser, incluso, más dañina que el virus’

Hassan Nassar, el consejero presidencial para las Comunicaciones, explicó en qué ha consistido la estrategia comunicacional del gobierno del presidente Iván Duque, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia.



Dijo que el programa televisivo Prevención y acción no le genera costos al erario, pues se utilizan los recursos que están destinados para el funcionamiento de la Secretaría de Información y Prensa.

Sobre este espacio aseguró, además, que es necesario por las actuales circunstancias, por lo que anunció que mientras “estemos en época de pandemia y en emergencia sanitaria, seguirá al aire”.



Durante el 2020, el presidente Duque alcanzó unos altos índices de imagen positiva que se le atribuyen mucho al manejo de la emergencia de la pandemia. ¿Eso quiere decir que sin esta crisis la estrategia de comunicación presidencial no habría dado buenos resultados?



No fue al principio de la pandemia, hay que decir que el presidente termina el año en un promedio entre varias encuestas, entre ellas el Centro Nacional de Consultoría y Guarumo, del 50 por ciento.



Lo que estamos mirando ahí nosotros es claramente que el nivel de participación ciudadana frente a lo que es el manejo del Gobierno tiene una aceptación altísima, sobre todo teniendo en cuenta que hemos vivido un año muy complejo, enfrentando una pandemia, enfrentando una emergencia sanitaria, una crisis económica que está viviendo el mundo que no se vivía desde finales de la Segunda Guerra Mundial y teniendo también una gran capacidad de ejecución, porque para manejar la pandemia el Gobierno ha tenido que trasladar tareas desde el punto de vista de política pública, política social, política de ayuda a los más vulnerables, política de mejorar la capacidad hospitalaria del país, de atender una crisis enorme con el tema migratorio, de mantener siempre afilados unos ejercicios trazados en la paz con legalidad.



Han sido muchas las tareas que el Gobierno ha venido ejecutando y que la ciudadanía reconoce. El manejo de la pandemia está siendo calificado de una manera alta. Pero no solamente es la pandemia, ha sido la política pública, la ejecución, las políticas sociales y el manejo en general del país.



En ese sentido, si no es exclusivamente la pandemia, ¿cómo definiría usted cuáles son los mensajes principales de la estrategia de comunicación del presidente Duque durante este 2020?



Es innegable que la pandemia ha jugado un papel fundamental dentro de lo que ha sido la agenda del Gobierno, por supuesto la agenda comunicacional. El Presidente entendió perfectamente desde el primer momento que tenía que tomar decisiones basado en datos y en argumentos sólidos de los especialistas en materia de salud, los epidemiólogos, los expertos, y, por supuesto, esa fue la tarea inicial, de mirar y construir todo un ejercicio comunicacional para prevenir el contagio; luego, mitigar el contagio, mitigar lo que es la pandemia y, por supuesto, enfrentar lo que es la siguiente etapa. Esto vino combinado también con un proceso enorme de reactivación económico porque el Presidente y el Gobierno siempre tuvieron claro que de la mano de salvar vidas, de mejorar la capacidad hospitalaria, de traer los equipos necesarios para las UCI, aumentar la capacidad de pruebas, también estaba el mensaje comunicacional de una reactivación económica con medidas de bioseguridad, una reactivación económica segura.

Entonces, también en esa medida se fue un gran porcentaje de la estrategia comunicacional, o sea, tratar de hacer todos los días mucha pedagogía frente a lo que estaba pasando con la pandemia. Y al tiempo empezar a manejar todos los elementos comunicacionales para permitirle al país salir adelante frente al problema y a la crisis económica que se avecinaban.



La estrategia incluye el programa Prevención y acción, que es objeto de muchas críticas. ¿Qué les responde a esos críticos?



Primero hay que decir por qué nace el programa. Nace justamente en una coyuntura de una emergencia sanitaria y con una finalidad, y es informar a los colombianos de las medidas que se están tomando a nivel nacional en materia de política de salud pública y también frente a todos los ejes transversales de la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han avalado y han puesto de ejemplo a nivel mundial el programa Prevención y acción y cómo el Gobierno ha podido diariamente entregar una información oficial de manera directa a la ciudadanía para involucrarla en el manejo de la pandemia haciendo pedagogía.



El ejercicio que ha tenido el presidente Duque ha sido netamente en el marco de la pandemia, por supuesto hay temas transversales que están ligados a la pandemia, en materia económica, de política social, que son temas que se han tratado ahí; pero es un programa por el que han pasado epidemiólogos, jefes de Estado, las voces más importantes de organismos internacionales justamente hablando de la pandemia, de sus efectos y de cómo sortear la pandemia. Prevención y acción es pedagogía, es un escenario donde todos los días se les informa a los ciudadanos qué está pasando con las cifras de contagio, las muertes por millón, los recuperados. Cifras oficiales, que permiten que las fake news, que la información que puede ser errada, no termine haciendo un daño mayor.



Y le voy a dar un argumento que es supremamente importante, es que la desinformación puede ser, incluso, más dañina que el propio virus. El miedo y la incertidumbre son peligrosísimos y justamente el Gobierno Nacional tiene que tener una estrategia frente a ese miedo de la ciudadanía, frente a la desinformación para darle información veraz de primera mano.



Cuando va un personaje como Leopoldo López al programa, ¿eso qué tiene que ver con la pandemia?



Leopoldo López fue al programa y habló durante cinco minutos. Fue al programa porque estuvo en zona de frontera mirando los efectos de la migración venezolana y de la pandemia. Él no fue a hablar ni de las elecciones legislativas, ni del gobierno de Maduro ni de su salida de Venezuela. Fue a hablar de la situación migratoria en zona de frontera, donde visitó y vio de primera mano el manejo que están teniendo las autoridades de salud pública frente a la pandemia, que afecta a la población venezolana migrante.

Además, en ese programa no solamente han estado las figuras de Venezuela, han estado el presidente Piñera (de Chile), el secretario de la OCDE, el secretario de la OEA, el presidente de Uruguay, el presidente de Perú, autoridades mundiales, representantes de la OMS, los más grandes epidemiólogos y conocedores de estos temas.



¿Hasta cuándo va el programa Prevención y acción?



El Presidente ha sido claro frente a ese tema, la hoja de ruta tiene que ver con el marco de la emergencia sanitaria y seguimos en la emergencia sanitaria durante los próximos meses de la primera parte del año 2021.



¿Pero la emergencia se acaba en febrero?



La emergencia se acaba en febrero y nosotros hemos mirado estratégicamente el tema de cómo va evolucionando la pandemia, hemos ido mirando la necesidad o no de la extensión del programa Prevención y acción. El próximo año viene un reto enorme y es la vacunación, y sigue siendo la reactivación económica segura. Usted se imagina el próximo año –cuando hay mediciones que dicen que un alto porcentaje de colombianos no se quiere vacunar por los efectos que eso pueda tener– los efectos de lo que pueda ser la desinformación frente al tema de la vacunación si no tenemos unos canales permanentes para informar lo que está pasando.



Hay retos enormes el próximo año con lo que tiene que ver con la pandemia y gran parte de ese proceso tiene que ver también con la reactivación económica segura y esa reactivación económica segura, así la gente diga ‘es que lo repiten mucho’, hay que seguirla repitiendo.

