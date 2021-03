Consejero califica de vulgares delincuentes a mujeres que vandalizaron

El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, calificó de 'vulgares delincuentes' a las mujeres que vandalizaron TransMilenio y otras estructuras en medio de las manifestaciones en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.



En su duro pronunciamiento a través de redes sociales, Guarín advirtió que "no son precisamente unas damas, ni son defensoras de las mujeres, tampoco ejercen el derecho a la protesta, son simplemente vulgares delincuentes".



Además, cuestionó las medidas de control de la Alcaldía de Bogotá, encabeza de la mandataria local Claudia López, para contener estos actos vandálicos, que ocurrieron durante las movilizaciones, que avanzaron hacia la plaza de Bolívar, afectaron el tránsito vehicular por las carreras 7 y 10 y la normal operación de varias estaciones del sistema TransMilenio.



"Faltó firmeza ayer de la administración distrital para defender los derechos del resto de la sociedad y garantizar el orden en Bogotá", trinó el alto funcionario.



En horas de la tarde de este lunes la alcaldesa Claudia López señaló que esa no era la forma de exaltar las luchas y logros de las mujeres.



""Esto no es protesta, ni reivindicación ni feminismo. Inaceptable que un día dedicado a exaltar las luchas y logros de las mujeres en la historia sean aprovechados por un mínimo grupo de violentas que creen que protestar es destruir", señaló en un tuit la mandataria bogotana.



Asimismo la Secretaría de Gobierno de la capital publicó varios videos en que el que se cómo los manifestantes rompen los vidrios de los articulados y de locales comerciales.



Ante esto, López señaló en otro tuit que lamentaba que marchas reivindicando causas sean aprovechadas por algunas mujeres violentas que agredieron a comunicadores y rompieron estaciones de TransMilenio.

Lamento que marchas pacíficas reivindicando causas de las mujeres, sean aprovechas por unas 30 mujeres absolutamente violentas que agredieron a periodistas, rompieron estaciones de TM y establecimientos. Eso no es democracia, ni feminismo. Es violencia absolutamente inaceptable. https://t.co/vbQqNjGE3U — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) March 8, 2021

